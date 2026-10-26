Atresmedia anuncia a la sustituta de 'Las hijas de la criada' en su programación, con el estreno de 'Entre Tierras 2' esta semana

Tras concluir la emisión en abierto de 'Las hijas de la criada', Antena 3 ya tiene preparada la serie española que tomará su relevo a partir de esta semana. Así, la cadena de Atresmedia ha elegido la segunda temporada de 'Entre Tierras' para ocupar su espacio en la noche de los jueves.

De esta manera, la ficción protagonizada por Megan Montener regresará a la televisión en abierto tras haber sido la serie más vista en 2024. Su llegada a Antena 3 se produce cinco meses después de haber llegado a Atresplayer con la intención de volver a repetir su éxito.

Eso sí no lo tendrá fácil pues cada jueves 'Entre tierras' se tendrá que ver las caras con 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en La 1, con 'Horizonte' en Cuatro y con 'Supervivientes All Stars' en Telecinco a la espera de la llegada de la nueva edición de 'GH VIP'. Mientras, La Sexta seguirá ofreciendo 'Pesadilla en la cocina'.

Megan Montaner y Clara Garrido retoman sus papeles como María Rodríguez y Claudia Cervantes en la nueva temporada de 'Entre tierras'. A ellas se suman en esta nueva temporada los actores Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros.

Así es la segunda temporada de 'Entre Tierras'

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María afrontará nuevas pérdidas y tendrá que seguir luchando para conservar las tierras, pero sobre todo para que sus hijos mantengan el arraigo y sigan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.