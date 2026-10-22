Así fue el regreso de María Patiño a la televisión con 'Cara al Show', admitiendo "una travesía en el desierto" que no supo "gestionar"

María Patiño ha acudido este miércoles a 'Cara al show' para protagonizar su primera aparición televisiva después casi un año apartada de los focos tras la cancelación de 'No somos nadie' en TEN. Así, la presentadora ha aprovechado su primer encuentro con Marc Giró para sincerarse sobre cómo ha invertido su tiempo alejada de la pequeña pantalla y cómo ha sobrellevado esta pausa profesional tras décadas ante las cámaras.

"Tenemos algo en común que nos une, los dos creemos en un país democrático y libre", ha señalado la comunicadora nada más entrar a plató y tomar asiento junto a Óscar Puente mientras el presentador destacaba que había elegido un atuendo "rojo socialista" para su debut en el programa de La Sexta. Justo después, al ritmo de 'Crazy in love' de Beyoncé, la periodista ha protagonizado una espectacular entrada a plató desfilando por unas largas escaleras junto a bailarines.

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María Patiño se emociona durante su debut en 'Cara al show' tras casi un año alejada de la televisión: "Es brutal estar aquí"

Y entre lágrimas, María Patiño se ha acomodado en el sofá principal de 'Cara al show' para afrontar su primera entrevista en mucho tiempo. "Es brutal estar aquí, os lo juro que es brutal", ha reconocido visiblemente emocionada, destacando lo imponente que ha sido regresar "a la televisión con público" mientras miraba hacia el público de las gradas. "Había ensayado, pero me ha salido regular, me he puesto nerviosa", ha reconocido sobre su debut.

❤️ La travesía por el desierto terminó, @maria_patino



¡Bienvenida a #caraalshow!



PD: "Patuñas" habría sido un naming maravilloso para ese negocio de 💅 pic.twitter.com/quSouihbh9 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre cómo ha afrontado esta prolongada pausa profesional. "A ver, de repente deja de sonar el teléfono y entonces yo tomé conciencia, y me adelanté y no me equivoqué, de que me venía un largo camino, muy diferente al que yo he vivido durante tantos años, que no he parado y he sido muy afortunada, y era una travesía por el desierto y no la supe gestionar", ha reconocido la que fue presentadora de 'La familia de la tele' en TVE e histórico rostro de 'Sálvame'.

"Y entonces, bueno, pues hay dos opciones en la vida, como hacemos todos, ¿no? Hay un momento en que te tienes que levantar y decir: quiero continuar", ha explicado María Patiño, que justo después se ha sincerado sobre sus rutinas de ejercicio y su relación con la comida, abriéndose en canal sobre sus problemas del pasado. "Tuve bulimia hace muchos años, un trastorno de alimentación muy jorobado y sufrí muchísimo", ha comenzado explicando.

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La rutina de @maria_patino para mantenerse estupenda...



(Y la entrevista solo acaba de empezar ❤️✨) pic.twitter.com/ZxQeAlceh5 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

"Lo superé hace casi 27 o 28 años. Yo he logrado convivir con la comida sin provocarme el vomito, logro comer hidratos de carbono, si es arroz, pero hay alimentos que me alteran y los evito", ha continuado confesando la presentadora, mostrándose también más que transparente sobre sus últimos retoques estéticos. "Lo último que me he operado han sido la cejas, me las he subido", ha asegurado.

Además, su entrevista ha estado protagonizada por un aparatoso percance: durante su bienvenida al plató uno de sus tacones ha quedado completamente destrozado. "No pasa nada, llevaba 12 años con él", ha explicado la comunicadora mostrando a cámara el destrozo.

A María Patiño se le rompe el zapato haciendo el perro: “Ay mi zapato!” #CaraAlShow pic.twitter.com/gY4AAc8w3L — SALVAMISTA ✨ (@elfrikidelatv_) October 21, 2026

Y justo al final de la entrevista, Marc Giró ha oficializado que la comunicadora se suma al elenco de colaboradores de 'Cara al show' durante esta temporada en La Sexta. "¡Estás contratada!", ha celebrado el presentador como si su primera toma de contacto hubiese sido una entrevista de trabajo. "Yo me dejo llevar", ha señalado María Patiño antes de finalizar su primer día en el programa jugando a 'Que ni pintado'.