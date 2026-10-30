Arkano u Omar: 'Supervivientes All Stars' anuncia el nombre del expulsado con un contundente veredicto del público

'Supervivientes All Stars 2026', que ha arrancado su emisión este jueves 29 de octubre con las sentidas condolencias de Jorge Javier Vázquez y María Lamela en nombre de todo el equipo del programa ante la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), ha celebrado una nueva ceremonia de expulsión.

El concurso aventurero, que entra en su recta final en Telecinco, ha reducido el número de náufragos tras un duelo final que se ha disputado a 'cara de perro' entre Omar Sánchez y Arkano. Los dos han medido sus fuerzas frente al público hasta el último momento a través de la app oficial de Mediaset Infinity.

Hay que recordar que, junto a ellos, Asraf Beno también se encontraba en la terna de candidatos a la nueva eliminación. Sin embargo, el marido de Isa Pantoja, que ha podido reincorporarse con el grupo tras su evacuación por una infección, se salvó nuevamente durante la pasada gala de 'Tierra de Nadie', confirmando que es uno de los grandes favoritos de la audiencia.

Así, Omar y Arkano han vivido un enfrentamiento en el televoto durante las últimas cuarenta y ocho horas que se ha resuelto este jueves en el transcurso de la octava entrega principal de 'Supervivientes All Stars 3'. Una vez cerradas las votaciones definitivamente, Jorge Javier Vázquez ha proclamado el veredicto de los espectadores.

Un dictamen muy contundente, pues el salvado acumulaba un enorme porcentaje de votos, el más alto de toda la edición con un 73,2%. Y el poseedor ha sido Omar Sánchez, que ha obtenido un atronador beneplácito del público del reality para continuar en la experiencia frente a Arkano, que apenas ha congregado un 26,8%. Así, el rapero alicantino ha concluido su participación en la versión de leyendas de 'Supervivientes'.