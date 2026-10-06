Arantxa Sánchez, colaboradora de RTVE, obligada a pedir disculpas en 'Malas Lenguas' por su insulto a Pedro Sánchez

Después de que una tertuliana de Telemadrid asegurara en el programa de Antonio Naranjo que Pedro Sánchez tiene una voz "hostiable", este martes ha sido Arantxa Sánchez la que ha utilizado otro término completamente desafortunado para referirse al presidente del Gobierno en 'Malas Lenguas'. Algo que ha derivado en que tanto Sarah Santaolalla como los presentadores le hayan llamado la atención.

Todo ha surgido a raíz de las acusaciones de pucherazo de cara a las elecciones del 29-N por parte del PP y de Vox después de que Isabel Díaz Ayuso asegurara que lo mejor es ir a votar a las urnas y no utilizar el voto por correo, además de haber llamado "trilero" a Pedro Sánchez. "¿Por qué, Arantxa, juegan a intentar dar pábulo al bulo del posible pucherazo en las próximas elecciones?", le ha preguntado Gonzalo Miró directamente a su colaboradora.

"Bueno, porque tienes a un ministro como Óscar Puente que sin que haya empezado la campaña electoral ya está pidiendo el voto, diciendo en su último tuit que puedes votar a la V de Vivienda o a la B de Buitre. Yo añadiría una tercera vía, porque Pedro Sánchez no es ni la V de Vivienda ni la B de Buitre. También se puede votar al macho de la cabra, al cabrón, puedes votar corrupción, abandono de Ceuta, bronca, robo y okupación o nepotismo", ha llegado a soltar Arantxa Sánchez. "¿Qué has dicho?", ha tratado de saber Esther Palomera al no dar crédito al término utilizado por su colaboradora.

"Hombre Arantxa yo creo que esto no es Telemadrid", ha espetado sin dudarlo Sarah Santaolalla. "Al macho de la cabra", se ha justificado Arantxa Sánchez con una sonrisa en la boca. "¿Y después?", ha insistido la presentadora de 'Malas Lenguas'. "Cabrón", ha repetido Santaolalla al ver que su compañera no quería repetir la palabra que había utilizado para hablar de Pedro Sánchez. "Esto no es Telemadrid, aquí no se debe insultar con esos términos", ha recalcado Santaolalla. "Es jugar con las palabras, cómo él llama buitre", se ha tratado de defender Arantxa.

Sarah Santaolalla y Arantxa Sánchez en 'Malas lenguas'

Esther Palomera frena a Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas': "Mejor no utilicemos determinadas palabras"

Pero Esther Palomera ha pedido que por favor no se entrara en ese juego de utilizar determinados términos. "Mejor no utilicemos el mismo lenguaje que utilizan los políticos porque nos desacreditamos igual que algunos se desacreditan solos. Yo prefiero que determinado tipo de palabras mejor no las usemos", ha solicitado la presentadora. "Por eso he dicho que es el macho de la cabra", ha vuelto a repetir la tertuliana.

"De todas formas, Arantxa entiendo que tú no ves ningún tipo de pucherazo porque te he preguntado por qué la derecha...", ha tratado de replicarle Gonzalo Miró al ver que su compañera se había ido por los cerros para no responder a su pregunta. "He dicho que no me parece una buena práctica sin estar en campaña electoral ya andar pidiendo el voto", ha destacado la analista. "Pero el hecho de que sea un pucherazo, que es el bulo con el que está intentando contaminar tanto Abascal como Ayuso, no hay ninguna prueba de eso y estamos todos de acuerdo en que el pucherazo aquí no es posible", ha terminado diciendo Miró.

Tras ello, Sarah Santaolalla ha vuelto a tomar la palabra para dejar claro lo que piensa de los insultos que se emplean en algunas televisiones. "Se está normalizando, fijaos la doble vara de medir, que parece que son normales algunas cosas. Ayer en algunas mesas de debates de la televisión pública se decía que Pedro Sánchez tenía cara para darle una hostia y aquí ahora se le llama cabrón. Si algunos de esta mesa hiciésemos eso con la derecha hoy se nos pediría el cese. A mí me pidieron el cese de esta casa por mucho menos. Espero que no te pase a ti por la izquierda porque yo defiendo la libertad de expresión y no la libertad de agresión", ha sentenciado la futura presentadora de La Séptima.

🗳️ PP y Vox insisten en el bulo del "pucherazo"



💬 "No me parece una buena práctica pedir ya el voto sin estar en campaña electoral", afirma Arantxa Sánchez



🗣️ "Yo defiendo la libertad de expresión y no la libertad de agresión", añade @SarahPerezSanta en #MalasLenguas pic.twitter.com/ikQSPby6Sq — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 6, 2026

Más adelante, Arantxa Sánchez ha querido aclarar sus palabras. "Ha pasado algo en el programa que según tú no, pero ha dado lugar a un malentendido importante y es el hecho de que podrías haber llamado al presidente del Gobierno cabrón. No sé si quieres especificar algo. El tema ha sido así pero tienes la oportunidad de antes de irnos de corregir esas palabras", le ha comentado Gonzalo Miró.

"No he insultado a nadie. Y por el respeto que le tengo a este programa lo quiero aclarar, si alguien se ha sentido ofendido, bien sea el presidente del gobierno, o en esta mesa pido disculpas. Y luego haré públicas mis notitas en las que se ve perfectamente como la palabra cabrón, el macho de la cabra, tiene su acrónimo y su razón", ha aseverado Arantxa Sánchez. "Bueno con las disculpas sobran las explicaciones Arantxa", le ha terminado diciendo Palomera.