Antonio Resines se moja en 'La Revuelta' sobre su voto en las elecciones y supedita su respaldo con una clara cuestión

Antonio Resines ha regresado este martes 20 de octubre a 'La Revuelta', donde ya es un habitual. Durante su visita, Broncano ha informado al actor que dos de los candidatos a la presidencia del gobierno han aceptado la invitación del programa de TVE para ser entrevistados por él en plena campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"¿Sabes que van a venir los candidatos a la presidencia? Hemos invitado a todos, a los cuatro: El PSOE, el PP, Vox y la paella mixta", ha bromeado el presentador, haciendo referencia al nuevo partido de izquierdas, Frente Amplio. "Está muy bien puesto el nombre: Frente Amplio. Amplio de cojones, tenía que haber puesto debajo", ha añadido entre risas el intérprete.

"¿Van a venir el mismo día?", ha querido saber Antonio Resines. Sin embargo, esa no es la previsión, ya que, como ha reconocido Broncano, "sería un jaleo, espero que no. Yo creo que se repartirán, porque creo que no quieren coincidir". "¿Tu crees que entrarán al humor?", le ha preguntado Grison. "Hombre, tendrán que entrar a la broma un poco", ha opinado el jienense.

Antonio Resines pone una condición en 'La Revuelta' a los candidatos a la presidencia del gobierno para darles el voto

Aprovechado la presencia del actor, el conductor de 'La Revuelta' ha querido saber qué les preguntaría a los candidatos, en caso de tenerles en frente. Antonio Resines ha sido muy claro con la condición que les pondría para darles su voto: "Serían ustedes capaces, de una puta vez, de ponerse de acuerdo en las cinco cosas básicas que nos afectan a todos los españoles. Al que me diga que sí, le voto". Una propuesta que ha provocado los aplausos del público presente en el Teatro Albéniz de Madrid.

Antonio Resines: "¿Serían ustedes capaces, de una puta vez, de ponerse de acuerdo en 5 cosas básicas que nos afectan a todos los españoles?" #LaRevuelta pic.twitter.com/VQaoNydhKr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2026

Estas palabras de Antonio Resines coinciden con el deseo del también actor Jaime Lorente, quien ha visitado 'La Revuelta' poco después que su compañero de profesión. "Que nos cuiden. Que nos cuiden y se pongan de acuerdo de una vez", ha pedido el intérprete de 'La casa de papel' a los políticos. Durante la entrevista, el actor ha explicado que ha conseguido miles de firmas para pedir que el programa continúe, independientemente de que cambie el Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

Su intención es que estas firmas puedan llegar a los representantes de las diferentes formaciones cuando visiten el programa. "Cuando vengan los candidatos se lo enseñáis. Larga vida, pase lo que pase", ha pedido Jaime Lorente quien ha defendido que un formato de estas características no debería depender de los cambios políticos.

🗒️✍️ Jaime Lorente recoge firmas por "La Revuelta"



Hacemos mucha broma con que nos van a echar pero se agradece mucho el cariño de todos los que nos veis y escribís ❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/bySz9vYwut — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2026

Dos de los cuatro candidatos han aceptado la invitación de 'La Revuelta'

Hace unos días, David Broncano ofreció su plató a los candidatos de las cuatro principales formaciones políticas para que puedan explicar sus propuestas a la audiencia de TVE. Apenas un día después de anunciar la iniciativa, el presentador confirmaba que dos de ellos ya habían aceptado el ofrecimiento. "Ayer dijimos, como teníamos que hacer porque estamos en la televisión pública, que lanzamos una invitación a que vengan al programa los cuatro candidatos", empezó diciendo el cómico jienense en la entrega del jueves 15 de octubre.

Aunque no quiso desvelar qué dos políticos pasarán por el programa: "Pero claro, ¿qué dos? Los que suponíamos que iban a venir". Unas palabras con las que dio a entender que han sido los dos candidatos de la izquierda los que pisarán el teatro Albéniz próximamente. Por lo tanto, será la primera vez que Broncano entreviste a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque en esta ocasión acuda no como presidente, sino como candidato a la reelección por el PSOE.