Antonio Naranjo va demasiado lejos con su pronunciamiento sobre la entrevista de Sánchez en 'La Revuelta' de TVE

No se habla de otra cosa. Y no es para menos. La entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' ha hecho historia con audiencias de otro tiempo consiguiendo el máximo histórico del programa con más de 4,3 millones de espectadores y un 33,9%. Por eso, es difícil no encontrarse hoy con un análisis sobre lo visto en el programa de TVE en todos los medios y cadenas rivales. Y alguien que tampoco se ha quedado callado ha sido Antonio Naranjo.

En este caso, el colaborador de 'En boca de todos' y presentador de 'El análisis: diario de la noche' en Telemadrid ha querido utilizar su sección de opinión en El Debate para expresar sus sensaciones sobre la entrevista del presidente del Gobierno en el programa de La 1. Lo ha hecho en un artículo titulado 'Lo que se esconde detrás de las risas de Sánchez con Broncano'.

Una vez más, Antonio Naranjo no ha dejado escapar la ocasión para criticar a Pedro Sánchez pero también al programa de TVE. De hecho, no duda en tratar de menospreciarlo llamándolo "programa infantil". "Pedro Sánchez ha preferido ir de nuevo a un programa infantil que a un parlamento, desde luego que a un juzgado, o por lo menos a un espacio informativo serio en el que medir sus propuestas y dar explicaciones de su balance con algo de respeto a la opinión pública", empieza señalando.

"Lo de irse con Broncano, y Broncano no tiene la culpa, pues equivale a esa política de ficción, en la que por un lado busca enemigos imaginarios, como el fascismo, mientras las calles arden en realidad gracias a la extrema izquierda amparada por él. Y por el otro, dibujar una España que no existe, de bonanza económica, de bienestar, en la que solo hay amenazas ajenas a su propia gestión, que por supuesto, es brillantísima", sigue opinando con ironía Antonio Naranjo.

Pero lejos de quedarse ahí, el presentador de Telemadrid va mucho más allá al unirse a la teoría de otros rostros como el psiquiatra José Cabrera en 'Horizonte' sobre cómo tendría que ser un psicólogo el que analice las apariciones del presidente del Gobierno. "La verdad es que para analizar a Pedro Sánchez haría más falta un psicólogo, un criminólogo y alguien especialista en egos que un politólogo o un economista porque todos sus desvaríos solo pueden atender a una única razón casi patológica, de que el personaje artificial que el mismo se ha creado ha devorado al personaje real", incide.

"Pero el personaje real es un político con un balance económico desastroso que empobrece a un país, que lo enfrenta y lo divide, y que ahora ha descubierto el último truco, que resumió Óscar Puente con unas de las declaraciones más horribles que se han escuchado nunca en democracia. Vino a decir, y esto es lo que realmente representa a Pedro Sánchez por mucho que baile, que bese o se ponga a hacer el tonto, o que se ponga pantalones de pitillo, vino a decir Óscar Puente que o frenamos al fascismo antes de las urnas o al día siguiente del 29-N las calles arderán. Eso no es un presagio, es una amenaza. Esto es lo que nos jugamos en España con un presidente negligente que nunca debió serlo en estas condiciones y que ahora se niega a abandonar el poder. Ojo que lo que nos viene encima es fino, por muchas bromitas que haga en el programa infantil de Broncano", sentencia.