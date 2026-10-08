Antonio Naranjo, obligado a disculparse por las palabras de una colaboradora sobre Sánchez en Telemadrid: "No podemos permitirnos esos excesos"

A Antonio Naranjo no le ha quedado otro remedio que disculparse con el presidente del Gobierno en su programa de Telemadrid después de que una de sus tertulianas soltara una barbaridad sobre él. Todo ocurrió el pasado lunes cuando la periodista Carla de La Lá, también profesora de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid, aseguró en 'El análisis diario de la noche' que Pedro Sánchez tiene una voz "hostiable".

En un momento dado del debate, la periodista no dudó en decir que le sentaba muy mal escuchar la voz del líder del Ejecutivo: "Fíjate de todos estos años de Sánchez lo que más irritante me ha parecido no son sus mentiras, sus marrullerías, a mí lo que más irritante me ha parecido es la impostación de su voz. Que siempre habla como de monaguillo recién confesadito. Es para, y perdón, por palabra, es hostiable".

Pese a que este miércoles Antonio Naranjo ha asegurado que en ese momento el pidió que rectificara, no fue así. El presentador se limitó a decir a su compañera que le iban "a sacar en todos los lados". "Es que no lo soporto", insistió la colaboradora. "Es repudiable, vamos a cambiar la palabra. Hostiable no hay nadie, que luego te regañan porque no hay sentido del humor", terminó diciendo el conductor del programa de la televisión pública madrileña, quitándole hierro al asunto.

Este momento no tardó en viralizarse en la red social X, donde la cuenta oficial del PSOE madrileño denunció lo sucedido: "Pedro Sánchez es "hostiable", según la tertuliana de Telemadrid. Y NADIE le dice nada. Luego te venden que la polarización es simétrica y que hay mucha crispación. La derecha está fuera de sí".

Por su parte, el líder del PSOE de Madrid y candidato a las elecciones autonómicas, Óscar López, también alzó la voz ante semejante barbaridad: "Odio y violencia financiados con el dinero de todos los madrileños. Una televisión pública diciendo que el Presidente es "hostiable". La polarización no cae del cielo, llueve desde los áticos y se financia con tus impuestos".

Antonio Naranjo pide perdón a Pedro Sánchez por el "exceso" de su compañera

Tal fue el aluvión de críticas recibidas tanto al programa como a su presentador por tolerar que una de sus colaboradoras soltara eso de Pedro Sánchez, que este miércoles el propio Antonio Naranjo se ha visto obligado a pedir disculpas al presidente del Gobierno. Algo de lo que él mismo ha sacado pecho en sus redes sociales.

"Voy a pedir yo disculpas por una cosa que pasó ayer en este programa. Una tertuliana, yo creo que sin ninguna mala fe, utilizó una palabra que no debía utilizar para el presidente del Gobierno. Yo y cualquiera de vosotros, y ella misma, si se hubiera dado cuenta…", ha empezado diciendo Antonio Naranjo, intentando justificar a su compañera. "Pero si rectificó inmediatamente", se escuchó decir a Mariló Montero, otra de las tertulianas.

Además, el presentador, asegura que "yo quise que rectificara": "Dijo que el presidente del Gobierno era "hostiable", algo que no se puede decir ni del presidente del Gobierno ni de nadie. Ella lo rectificó, lo dijo en un tono cómico pero es verdad que no estamos en tiempos como para permitirnos ese tipo de excesos, así es que le pedimos muy sinceras disculpas al presidente del Gobierno y a quien se haya ofendido", ha sentenciado.

Pero lejos de quedarse ahí, Antonio Naranjo utilizó su cuenta de X para compartir sus disculpas a Pedro Sánchez y, de paso, sacar pecho de ellas: "Ojalá todos los políticos y presentadores fueran capaces de disculparse así cuando alguien mete la pata en su partido o en su programa. Esto es en el 'Análisis de Diario de la Noche' de Telemadrid y es de justicia. Lo hice cuando pasó y lo repetí anoche. Solo faltaba".