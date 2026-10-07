Antonio Naranjo carga contra 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora por lo emitido de Ayuso y Telemadrid en RTVE

Después de que el pasado lunes una tertuliana de 'El análisis diario de la noche', el programa que conduce Antonio Naranjo en Telemadrid, llegara a soltar en directo que la voz de Pedro Sánchez le parece "hostiable" ha habido mucho revuelo. De hecho, desde el PSOE y varios líderes, como Óscar López o Pilar Alegría, no han dudado en clamar contra los límites que se sobrepasan en la cadena autonómica madrileña. Este miércoles, 'Mañaneros 360' ha llevado a su tertulia este asunto y ha provocado que el propio Naranjo haya explotado contra la cadena pública.

"Ojo, porque hablando de clima y de tono. Una colaboradora de la televisión pública de Madrid, Telemadrid, hay quién la llama TeleAyuso, algunos, yo no, es la televisión pública de todos en Madrid, hablando de un presidente del gobierno 'hostiable' y luego se pone a dar una opinión en las redes y le llama gaseable. Ojo con esto", ha empezado advirtiendo Jesús Cintora antes de conectar con Ane Ibarzabal para que explicara lo sucedido desde la redacción.

Tras ello, la copresentadora ha recalcado que se ha generado polémica "y no es para menos" con las declaraciones de Carla de La Lá en el programa que conduce Antonio Naranjo. "En un programa nocturno de Telemadrid están debatiendo sobre el anuncio del adelanto electoral por parte del presidente del gobierno y están analizando su discurso, y es cuando entre risas la periodista y escritora Carla de La La dice que para ella lo más irritante de Sánchez no son sus mentiras sino la impostación de su voz y añade un 'es hostiable, no lo soporto'", ha seguido explicando la presentadora de 'Mañaneros 360'.

Las críticas de 'Mañaneros 360' a la tertuliana de Telemadrid que provocan la reacción de Antonio Naranjo

Justo después, Jesús Cintora ha querido conocer qué opinaban sus colaboradores sobre estas polémicas palabras escuchadas en el espacio que dirige y presenta Antonio Naranjo. "No tiene justificación bajo ningún punto. Es muy rechazable el vídeo que hemos visto del PP en el que ridiculizan a Óscar Puente y estas declaraciones también están fuera de tono", ha opinado Silvia Moreno. "Es una deshumanización, es el peor ejemplo de ejercicio político en hacer estos insultos", ha apostillado Naiara Pinedo.

"Lo peor de todo es la falta de argumentos, que mira que los hay para ser críticos con el gobierno y con Pedro Sánchez, pero cuando caes en este tipo de expresiones. Es que no le hace gracia a nadie. Lo que denota es una falta de argumentos", ha sentenciado Alberto Fernández.

Tras ver lo que habían dicho en 'Mañaneros 360' sobre su programa, Antonio Naranjo no ha querido quedarse callado y ha utilizado sus redes sociales para cargar contra la cadena pública y aprovechar para enumerar todos los casos que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno. "'Mañaneros' lleva hora y media hablando de Ayuso y de Telemadrid. Lo mismo no se han enterado de que Sánchez tiene 126 imputados, un país arruinado, gobierna por decreto y ha dejado que la vivienda suba un 85% mientras él y su esposa procesada acumulan patrimonio", se ha atrevido a señalar el periodista.