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Antena 3 cancela a última hora la emisión de ‘Pasapalabra’ y alarga el programa de Sonsoles Ónega este miércoles

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Antena 3 anuncia un nuevo cambio de última hora con la supresión de 'Pasapalabra' en su parrilla por la última hora del accidente de tren y alargará la duración de 'Y ahora Sonsoles'

Antena 3 suprime 'Pasapalabra'
Antena 3 suprime 'Pasapalabra' | Montaje El Televisero

Pese a que en un principio, Antena 3 había anunciado que 'Pasapalabra' era el único formato de entretenimiento que se mantendría en emisión este miércoles con motivo de la programación especial por el trágico accidente de tren en Urda (Toledo); finalmente Atresmedia ha optado por cancelar también su emisión.

De esta manera, el concurso que presenta Roberto Leal faltará también a su cita diaria con la audiencia y dejará su espacio a 'Y ahora Sonsoles', que de forma excepcional se ha emitido este miércoles durante toda la tarde desde las 15:45 horas tras sustituir también a 'Sueños de libertad'.

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Con ello, 'Pasapalabra' se ha sumado al resto de programas de Antena 3 que este miércoles han desaparecido de la programación como la citada serie diaria, 'Cocina abierta' de Karlos Arguiñano y 'La ruleta de la suerte' por la mañana así como 'El Hormiguero', que también dejará su espacio en esta ocasión a un especial de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés.

Un movimiento que ha llegado después de que La Sexta también haya alterado toda su parrilla de este miércoles alargando 'Más vale tarde' de 15:30 a 20:00 horas y haya levantado 'El Intermedio' y 'Cara al show' para ofrecer un especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor. Por su parte, TVE ha hecho lo propio y ha cancelado la emisión de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' por la tarde y 'La revuelta' y la final de 'El túnel: avanza y gana' por la noche para ofrecer sendos especiales informativos.

También Telecinco ha movido ficha por la tarde y ha sustituido 'La tarde se mueve' y 'El diario de Jorge' por una edición especial de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat aunque en su caso sí que ha mantenido en su parrilla tanto 'Rueda la letra' como 'Allá tú' a diferencia de Antena 3 con 'Pasapalabra'. Mientras, Cuatro ha cancelado 'Lo sabe, no lo sabe' alargando la duración de 'Todo es mentira' y en prime time ofrecerá una edición especial de 'Horizonte'.

Así queda la programación de Antena 3 este miércoles 28 de octubre:

  • 09:00 horas - 'Espejo Público'
  • 15:00 horas - 'Antena 3 Noticias 1'
  • 16:00 horas - 'Y ahora Sonsoles'
  • 21:00 horas - 'Antena 3 Noticias 2'
  • 23:00 horas - 'La Mesa'

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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