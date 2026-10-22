Ana Rosa Quintana y Nacho Abad sorprenden en Mediaset con estas palabras de defensa a Pedro Sánchez tras los ataques de Milei

No decimos nada nuevo si situamos a Ana Rosa Quintana y Nacho Abad como dos de los principales azotes del Gobierno de Pedro Sánchez en televisión. Ambos comunicadores, punta de lanza de las mañanas de Telecinco y Cuatro respectivamente, dedican frecuentes editoriales contra el ejecutivo y, en particular, contra la figura del Presidente.

Por eso, lo que sí ha sorprendido sobremanera este jueves han sido las palabras que los dos periodistas han pronunciado en sus respectivos formatos, 'El programa de Ana Rosa' y 'En boca de todos', al opinar de los furibundos e inadmisibles ataques que Javier Milei dedicó a Sánchez durante su visita a España y ante representantes de PP y Vox.

El mandatario argentino redobló su cruzada contra el dirigente socialista, al que calificó de "impresentable dictador", de "ladrón", "delincuente" y "corrupto". Además, acusó al socialismo de "empobrecer" la economía del país y afirmó, sin ningún tipo de pudor, que hay que sacar a los zurdos "a patadas". Unas manifestaciones incendiarias e irresponsables en un momento en el que el clima político es absolutamente irrespirable.

Pues bien, frente a estos graves insultos y ante un lenguaje bélico e impropio en un gobernante, Ana Rosa Quintana ha sido tajante. La presentadora de Mediaset ha abierto su clásico editorial sacando la cara por Pedro Sánchez y tachando de "inadmisible" el comportamiento de Javier Milei. "Que vaya por delante: Milei no puede venir a España a insultar a nuestro presidente. Es inadmisible la sarta de insultos que le hemos escuchado", ha sentenciado la comunicadora. La excepcionalidad de este 'capote' al líder del PSOE ha convertido en noticia su intervención.

Por su parte, Nacho Abad también se ha sumado a esta crítica contra el presidente argentino desde la pantalla de 'En boca de todos': "Ayer Milei se sobró tres pueblos con Pedro Sánchez. Hay una cosa que es la educación y uno tiene que saber que, cuando tiene un cargo institucional, hay determinadas cosas que no se pueden decir o no se deben decir".

Al hilo, el periodista de las mañanas de Cuatro ha cuestionado que esa actitud sea ortodoxa en un representante político de máximo nivel y ha concluido también que, con esta feroz arremetida, Javier Milei le ha hecho la campaña a la izquierda y, en especial, a Sánchez de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.