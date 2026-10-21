Ana Rosa no se corta al contestar si ha pedido el despido de Jorge Javier en Mediaset y aclara su relación actual

Tras dedicarse algún que otro dardo desde sus respectivos programas durante el inicio de esta nueva temporada televisiva, Ana Rosa Quintana ha aclarado cuál es su situación actual con Jorge Javier Vázquez. La presentadora ha negado categóricamente los rumores que apuntaban a que ella misma había pedido su despido de Telecinco, mojándose de lleno también sobre el "perfil combativo" del comunicador de cara a las elecciones generales.

"En toda mi vida, nunca jamás he hablado de ningún compañero. Para mí son compañeros y Jorge es un compañero. Está criado a mis pechos", ha comenzado explicando la presentadora en unas declaraciones recogidas por El Confi TV durante la presentación de 'El Marqués, 1985'. Así, la comunicadora ha quitado hierro al intercambio de dardos que han protagonizado al inicio de este curso televisivo, comenzando por el análisis de Jorge Javier Vázquez de la actual parrilla de Telecinco.

Ana Rosa Quintana se desmarca de su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez: "¿Quién soy yo para pedir la cabeza de un compañero?"

Cabe recordar que durante su regreso a 'El Diario de Jorge', el presentador aprovechó para mandar una pulla hacia su compañera. "Son casi las seis de la tarde, las cinco de la tarde en Canarias, y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa", señaló con sorna. A lo que la periodista contestó poco después desde 'El programa de AR'.

"Bienvenidos al segundo programa de mi productora", replicó con el mismo tono de burla la comunicadora al siguiente día, cogiendo el relevo de Ana Terradillos en 'La mirada crítica'. Sobre este gesto, la presentadora ha aclarado que solo lo hizo porque consideraba que podía ser "algo divertido", recogiendo el guante de su compañero de cadena con el que ya limó asperezas en su día desde el sofá del extinto 'TardeAR'.

Sobre lo que se ha mostrado menos flexible ha sido sobre los rumores que la sitúan tras las supuestas exigencias de despido de Jorge Javier. "Vamos a ser serios de una vez, por favor. ¿Quién soy yo para pedir nada de ningún compañero? Supongo que a alguien le entretiene esto. Desde luego, a mí no me entretiene. No me enfada, me da igual, pero…", se ha limitado a señalar Ana Rosa Quintana.

En otra línea, la presentadora ha asegurado que el conductor de 'Supervivientes All Stars' ha recuperado recientemente su perfil más combativo y político con motivo de la próxima cita en las urnas fechada para el 29 de noviembre. A su vez, ha aclarado que no tienen demasiado contacto por las distintas franjas en las que se encuentran ubicados dentro de la parrilla de Telecinco.

"Por horario no coincidimos. Es que no nos vemos. Coincidiremos en la copa de Navidad y ya habrán pasado las elecciones, que se nos están haciendo bastante largas", ha terminado señalando Ana Rosa Quintana sobre su futuro encuentro con el presentador, dejando a un lado las pullas y una supuesta enemistad.