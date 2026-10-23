Ana Rosa da un sorprendente giro a sus augurios sobre Sánchez tras las audiencias de 'La Revuelta' y dice lo que muchos piensan

La entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' ha sido un pelotazo en audiencias y, este viernes, no se habla de otra cosa. Incluso los programas matinales de la competencia de RTVE han llevado esta sonada intervención en sus aperturas. Es el caso de 'El programa de Ana Rosa', que ha valorado el récord histórico de David Broncano con una elocuente interpretación.

La visita de Sánchez rompió el techo del show de La 1 con un desorbitado 33,9% de share y cerca de 4,4 millones de espectadores de media. Cifras de otros tiempos. Fue lo más visto del día en televisión, con distancias abismales sobre la competencia, y propició que La 1 de TVE ganase el jueves frente a Antena 3 y Telecinco con un enorme 18,2%. También se trató de la emisión no deportiva más vista del año.

Ante estas impresionantes métricas, Ana Rosa Quintana no se ha reprimido, dando un vuelco a sus pronósticos sobre las elecciones del 29 de noviembre. "Si estos datos son así, va a ganar las elecciones. No tengan ustedes ninguna duda", ha sentenciado la comunicadora de Mediaset con ese galáctico 34% de cuota de pantalla en la mano.

"También podrían haberlo visto desde un espíritu crítico", le han planteado en la mesa política de 'El programa de AR' a modo de contraalegato. "Es un formato que a Pedro Sánchez le va muy bien y sabe manejar en apariencia, en el modelo y en la forma", ha puntualizado Fernando Garea. A la par, en esas cifras de audiencia se ha detectado una "pulsión por votar" el próximo 29-N.

Y sobre el debate que se ha abierto acerca de si Albero Núñez Feijóo debe ir a 'La Revuelta', cuya invitación también se ha extendido, Ana Rosa ha sido tajante: "Yo si fuera asesor le diría que no es el sitio, no es su territorio". En opinión de la presentadora de Telecinco, el líder del PP no saldría favorecido en el espacio de la cadena estatal.

Además, Ana Rosa Quintana también ha dedicado parte de su editorial a analizar todo aquello que no se abordó en la charla de Broncano con el dirigente socialista, rebautizándola como "Lo que el viento se llevó en la entrevista de Sánchez". "Dice Sánchez que su mayor decepción fue Ábalos. Lo más importante de anoche fue lo que no dijo. De Cerdán no dijo ni pío porque lo que ha pasado factura a esta campaña es la corrupción. Hace año y medio, cuando eran las cinco y todavía no había comido, prometió tolerancia cero con la corrupción", ha señalado de entrada.

"También habló de Maricarmen pero olvidó a Montse Mínguez. Dijo que en los últimos años se han construido un millón de viviendas en España; lo que no dijo es que es mentira porque el propio Gobierno ha dado las cifras. El Ministerio de Vivienda publica que en 2025 se terminaron 88 mil viviendas. Ni sumando todo su mandato se llega a las cien mil. Dijo que somos la economía que más crece; lo que no dijo es que, según Oxfam, tres millones de empleados viven en la pobreza. Dijo que las joyas de Zapatero fueron un regalo, pero lo que no dijo es que Zapatero es como Gollum y se las quedó", ha agregado Ana Rosa Quintana con su habitual tono crítico.

Por otro lado, la periodista de las mañanas de Telecinco ha conectado con Eduardo Inda, colaborador de cabecera de su magacín, para que diera la réplica a Sánchez después de que este confesara que no lee 'OK Diario' por salud mental y para no amargarse. "Estoy encantado de que tenga esa obsesión con OK Diario porque nos da publicidad y, que lo haga el Presidente del Gobierno en un programa que tuvo tanta audiencia, es maravilloso", ha contestado el susodicho, apuntando a una "obsesión patológica" por los medios y hablando de "miedo" en caso de que "revalide su mandato".