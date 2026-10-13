Ana Pastor recomienda ver esta serie sobre la trata de mujeres que está siendo un pelotazo en Movistar Plus

La presentadora de Atresmedia Ana Pastor ha caído rendida a la nueva serie de Movistar Plus+, 'El Castillo'. Protagonizada por Omar Ayuso, Raúl Arévalo y la debutante Valentina Vidal, la ficción narra la historia real del auge de la mafia proxeneta en la España de finales de los 90 y principios de los 2000 y está dirigida por Elena Martín y Sandra Romero.

A través de sus redes sociales, Ana Pastor ha dado su opinión sobre la nueva ficción de la plataforma, al tiempo que ha alabado la labor de su creadora, Isabel Peña: "Qué barbaridad 'El Castillo'. Qué incómoda y qué necesaria. Sobre los "clubes de alterne" y su expansión en los 2000 en España. Sobre ellas pero sobre todo un retrato de ellos. Brava Isabel Peña y su equipo", ha escrito la presentadora de 'El Objetivo' en su cuenta de X.

Qué barbaridad El Castillo. Qué incómoda y qué necesaria.



Sobre los “clubes de alterne” y su expansión en los 2000 en España. Sobre ellas pero sobre todo un retrato de ellos.



Brava Isabel Peña y su equipo. pic.twitter.com/31Ut7lg02C — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 11, 2026

En un segundo tuit, Ana Pastor también ha tenido unas palabras para Mabel Lozano, autora de 'El proxeneta', libro en el que está basado 'El Castillo': "Y gracias a Mabel Lozano, alma valiente de todo esto desde hace años". La nueva serie española, que cuenta con una primera temporada de seis episodios en total, se puede ver en Movistar Plus+ desde el pasado 8 de octubre.

Y gracias a @LozanoMabel alma valiente de todo esto desde hace años. 🙌🏾💚 https://t.co/MewKynIbWt — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 11, 2026

Así es 'El Castillo', la serie que ha cautivado a Ana Pastor

A comienzos de los años 2000, los inspectores Liesa (Omar Ayuso) y Osés detectan un cambio en los burdeles españoles y mientras Suizo (Raúl Areválo) y sus socios extienden una red de clubes donde mujeres de todo el mundo son explotadas sexualmente. Entre ellas está Claudia (Valentina Vidal), una joven colombiana de 18 años que llega a España buscando un futuro mejor. La investigación destapará una trama de poder, violencia y corrupción.

'El Castillo' está inspirado en hechos reales y basado en 'El proxeneta', de Mabel Lozano. Se trata de un thriller policial que explora el auge de las redes de explotación sexual en España desde la investigación y la mirada de sus víctimas. Está creada por Isabel Peña ('As bestas') y Eduardo Villanueva, y dirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero.

Según explica Elena Martín, en 'El Castillo' se destapan todos los engranajes de un sistema que solo busca la explotación de las mujeres para "satisfacer el deseo masculino" aunque para ello tengan que "deshumanizar" y "tratar como mercancía" a las víctimas de esta maquinaria millonaria. Por su parte, Eduardo Villanueva asegura que es "aterrador que algo así suceda tan a las claras en la sociedad".

Hasta el año 2010, la trata no era delito en España. Ni siquiera a día de hoy se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas hubo, y todavía sigue habiendo. Por eso no es de extrañar que Isabel Peña reconozca que tuvo una sensación "de muchísimo cabreo, muchísima rabia": "No podíamos no contarlo", aunque admite que les costó mucho.

Raúl Arévalo se mete en la piel del proxeneta conocido como 'Suizo', un papel para el que ha tenido que engordar 20 kilos. Según explica el actor, es un proxeneta "sin escrúpulos y mucho tiempo libre" que podría ser cualquiera: "La gente que hace cosas terribles está ahí, no va con pinta chungos como en las películas".