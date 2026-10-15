Ana de Roque, histórica meteoróloga de RTVE, anuncia su despedida de 'El Tiempo' tras más de tres décadas por su jubilación

Este jueves, el 'Telediario 1' de RTVE ha viajado hasta Robledillo de la Jara para emitir una edición especial del informativo con motivo de su 70 aniversario. Y ha sido en los minutos finales de la emisión cuando Alejandra Herranz ha avanzado la próxima jubilación de otro de los rostros más emblemáticos de los servicios informativos de la cadena pública: la presentadora de 'El Tiempo' Ana de Roque.

Así, durante este especial del 'Telediario 1' que se ha celebrado desde la Plaza de Televisión Española en este pequeño pueblo de la sierra norte de Madrid, Ana de Roque ha hecho uno de sus últimos pronósticos del tiempo antes de retirarse definitivamente de la televisión para disfrutar de su jubilación.

Ana de Roque ha hecho un homenaje a los primeros presentadores de 'El Tiempo' de RTVE que tenían que dar el pronóstico del tiempo con pizarras o mapas de papel y pegatinas que simularan los diferentes fenómenos meteorológicos. "Qué maravilla de mapa que no se estropea", ha confesado Alejandra Herranz a su compañera tras ofrecer el parte del tiempo de esta singular manera a la que ya no estamos acostumbrados.

Y ha sido justo entonces, cuando la presentadora del 'Telediario 1' ha querido tener un reconocimiento a su compañera. "Como este es un Telediario de emociones, voy a pedir ahora que estamos aquí, en Robledillo de la Jara con público, un aplauso para Ana porque después de más de treinta años se ha ganado una merecida jubilación. Es uno de sus últimos telediarios, así que gracias Ana por todo y aquí el aplauso de los espectadores de TVE. Gracias", ha comentado Alejandra Herranz mientras se ha abrazado a su compañera y se veía en pantalla a Ana de Roque muy emocionada sin poder contener las lágrimas.

De esta forma, de Roque se suma a la salida reciente de otro rostro mítico de RTVE y de los servicios informativos como Anna Bosch. En los últimos años también han sido muchos célebres presentadores y periodistas los que se han jubilado y dicho adiós a la audiencia como es el caso de Ana Blanco, Paloma del Río, María Escario o Jesús Álvarez, entre otros.

#70añosTVE | El tiempo ha sido y sigue siendo una de las emisiones más vistas de TVE. Y Ana de Roque lleva más de 30 años contándonos si tenemos que abrigarnos o coger el paraguas en @ElTiempo_tve.



Hoy es uno de sus últimos telediarios ¡feliz jubilación, compañera! pic.twitter.com/da2I60dTey — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 15, 2026

Ana de Roque se jubila tras más de treinta años en RTVE

Ana de Roque es licenciada en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Nada más terminar la carrera, comenzó su trayectoria profesional en 1986 en la COPE haciendo labores de producción y redacción, estando vinculada a la emisora durante más de veinte años, compaginándolo con su trabajo en TVE, hasta que en 2007 pasó a ser personal fijo de la cadena pública.

De Roque llegó a RTVE en 1989 cuando se presentó a una selección para ingresar en los servicios informativos. Desde entonces entró a formar parte del equipo de 'El Tiempo' junto a rostros tan emblemáticos como Paco Montesdeoca o José Antonio Maldonado.

Desde entonces, la comunicadora ha pasado por todas las ediciones del 'Telediario' dando la información meteorológica así como por el Canal 24 Horas. En los últimos años, la periodista se ha encargado de ofrecer El Tiempo en los informativos territoriales de TVE trabajando para todos los Centros Territoriales salvo Cataluña y Baleares. En el año 2014 además recibió la Antena de Plata por su trabajo al frente de la información meteorológica en RTVE.