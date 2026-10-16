Álvaro Morte acude a 'La Revuelta' de TVE a presentar la nueva producción sobre Lorca y señala su inquietud ante las elecciones del 29-N

Álvaro Morte ha regresado a 'La Revuelta' este jueves junto a Francesco Carril para presentar la película documental sobre Federico García Lorca, 'La voz quebrada'. Y sin alejarse de la actualidad, el actor ha aprovechado su visita a David Broncano para lanzar una poderosa reflexión sobre el momento que estamos viviendo como sociedad democrática al ver a menores de edad añorando la dictadura en las calles y pidiendo la vuelta del franquismo.

"A nivel de lo que estamos viviendo ahora... Que haya gente que romantice un período tan duro y tan terrible como ese", ha comenzado lamentando el interprete sobre la reciente imagen de decenas de jóvenes movilizándose en la Puerta del Sol para desalojar la acampada por la vivienda con cánticos como 'Cara al sol' y portando banderas franquistas y otros símbolos fascistas al grito de "a por los rojos".

Álvaro Morte pone el foco en el verdadero problema tras la oleada de jóvenes que añoran la dictadura: "Tenemos una responsabilidad"

En ese sentido, David Broncano ha lanzado un apunte. "Gente que yo creo que no se hace mucha idea o no se ha enterado muy bien de cómo fue la guerra civil y lo de después de la guerra civil", ha señalado el conductor de 'La Revuelta' sobre las nuevas generaciones "nostálgicas" del régimen. "Sí, yo creo que al final es un problema de desinformación. Por eso es tan importante que no se recorte en cultura o en educación", ha reivindicado Álvaro Morte.

Hay que recordar a Lorca para no olvidar nuestra historia



→ "Tenemos un valor impresionante con la figura de Lorca. Tendría que haber producciones sobre Lorca siempre, no solo por el aniversario de su asesinato"



→ “Los adultos tenemos una responsabilidad de que no les llegue… pic.twitter.com/NYAlFAJGw6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2026

"Todo mi apoyo a todos los profesores que se están manifestando, porque sí que es verdad que creo que sucede que a lo mejor los adultos, hablando de estos chavales... Creo que nosotros los adultos tenemos una responsabilidad o debiéramos haber tenido la responsabilidad de hacerles llegar a ellos una información un poco menos sesgada de lo que fue eso de verdad", ha añadido entonces Morte ahondando en la raíz del franquismo.

Así, ha puesto el acento en, bajo su criterio, lo más importante. "Entonces, creo que si todos pudiéramos tener acceso a una educación libre, sin sesgo, creo que podríamos tener a lo mejor ciertos criterios no tan perturbados, no tan envenenados por las creencias heredadas de personas en concreto", ha sentenciado entre aplausos Álvaro Morte.

"Y que luego también sufrimos mucho en este país esta cosa de 'mi abuelo luchó en el bando franquista', pues yo sigo creyendo en eso porque sí, y no tenemos a lo mejor la perspectiva más amplia de poner las cosas un poco en contexto de todo lo que sucedió, ¿no?", ha señalado el actor mientras David Broncano alertaba sobre lo que sucede en muchos institutos en la asignatura de Historia de España. "El franquismo, la dictadura y la guerra civil está en el currículo escolar para los alumnos, pero como está al final del curso, muchas veces ni se llega, o sea que no se llega ni a estudiarlo", ha denunciado el presentador.

La pregunta de Álvaro Morte a los candidatos del 29-N

Y hacia el final de la entrevista, David Broncano no ha dudado en recurrir al actor y a su compañero en busca de ideas para las preguntas que hará a los candidatos a la presidencia del Gobierno que se presten a pasar por 'La Revuelta' finalmente. A lo que Álvaro Morte no ha tenido problema en contestar. "A mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los cuatro cómo afrontaría la gestión de la cultura", ha comenzado explicando el intérprete.

"O sea, cómo manejaría y retomo un poco con lo que habíamos empezado el programa, ¿no? con esta libertad a la hora de la educación y demás", ha continuado desarrollando bajo la atenta mirada del conductor de 'La Revuelta'. "Creo que todo tiene que estar conectado y me da muchísimo miedo que puedan entrar fuerzas políticas que no nos permitan un acceso libre a la cultura o que la cultura tenga un sesgo como para no poder dejar que tengamos nuestro propio criterio", ha sentenciado el invitado.