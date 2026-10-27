Alianza insólita entre Movistar Plus y Prime Video para una nueva comedia con Pablo Chiapella ('La que se avecina')

Parece que poco a poco las alianzas entre plataformas empiezan a ser más frecuentes. Si hace unos días HBO Max y Movistar Plus anunciaban un acuerdo para producir algunas ficciones de forma conjunta, ahora Movistar Plus también anuncia un nuevo pacto con otra plataforma como es Prime Video para la producción de 'El supermercado'.

Ambas plataformas se han aliado para producir esta nueva comedia grabada como si de un falso documental se tratara. 'El supermercado' está inspirada en el formato holandés 'Vakkenvullers', adaptado con gran éxito en Alemania bajo el título 'Die Discounter' y en Italia como 'Super Market'.

'El supermercado' acaba de iniciar su rodaje y llegará tanto a Prime Video como a Movistar Plus en 2027. La ficción está compuesta por un total de diez episodios, con una duración aproximada de 25 minutos cada uno y cuenta con Boomerang TV ('Entre tierras') como productora.

Pablo Chiapella ('La que se avecina') encabezará el reparto de 'El supermercado' junto a Natalia Rodríguez ('Kraken. El libro negro de las horas'), Alejandro Mesa ('Estoy vivo'), Virginia Buika ('Fúria'), Carlos Bernardino ('La Suerte'), Lucía Diez ('Su majestad') y Alfonso Lara ('Sin gluten'), junto a Javier de Córdova ('Caminantes'), Cristina La Molina ('El club de la comedia') y Francisco Javier Pastor ('Escape'), entre otros.

Producida por Boomerang TV, esta nueva ficción cuenta con la dirección de Pablo Guerrero ('Alba', 'El secreto de Puente Viejo'), la adaptación de Jaime Olías ('Perdiendo el juicio') y está escrita por Oriol Capel ('Por cien millones', 'A muerte'), Jaime Olías y David Galán Galindo ('José Mota No News'). La producción ejecutiva corre a cargo de Luis Santamaría.

A través de un humor irreverente y personajes tan reconocibles como extravagantes, 'El Supermercado' ofrece una mirada divertida y humana a uno de los espacios más cotidianos de nuestra vida. Una comedia coral que combina caos, situaciones inesperadas y las relaciones que surgen entre un grupo de personas atrapadas en un lugar donde el desastre parece ser la única norma.

Así es 'El Supermercado'

Todo comienza con la llegada de Alba (Natalia Rodríguez), una nueva cajera convencida de que se trata de un trabajo temporal y sin mayor complicación. Sin embargo, pronto descubrirá que sus compañeros están lejos de ser los empleados modélicos que imaginaba. Entre encargados que evitan responsabilidades, vigilantes de seguridad incompetentes, reponedores con teorías conspiranoicas y trabajadores expertos en escaquearse, el supermercado se convierte en el escenario perfecto para una sucesión constante de situaciones disparatadas.