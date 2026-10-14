Alianza histórica entre Movistar Plus y HBO Max: Anuncian la producción conjunta de dos nuevas series de Carles Porta

Siguen los acuerdos históricos entre diferentes plataformas. Si hace unas semanas conocíamos el pacto entre Netflix y Filmin, ahora es Movistar Plus quien ha anunciado una alianza con Skydance, el nuevo conglomerado audiovisual en el que se ha integrado HBO Max tras la compra por parte de Paramount a Warner Bros.

Ambas compañías han sellado la ampliación de su alianza estratégica mediante un acuerdo global de dos años que consolida una de las colaboraciones más relevantes del panorama audiovisual español. Gracias a este convenio, Movistar Plus seguirá incorporando HBO Max y sus contenidos dentro de su plataforma como ya venía haciendo en los últimos meses.

Los clientes pueden seguir disfrutando del catálogo de HBO Max con todas las posibilidades de la experiencia Movistar Plus. Esta integración facilita el descubrimiento de contenidos y simplifica la experiencia de usuario, permitiendo disfrutar de todo el entretenimiento desde un mismo entorno según recoge la plataforma en un comunicado.

Esta alianza refuerza una de las señas de identidad de Movistar Plus: ofrecer en un único lugar una propuesta de entretenimiento que combina contenidos Originales, el mejor deporte y el acceso a las principales plataformas internacionales. Movistar Plus reúne producción propia y grandes marcas globales para que los clientes disfruten de una experiencia más completa, sencilla e integrada. Esta idea está alineada con la estrategia presentada recientemente por la compañía, basada en combinar contenido propio y agregación de plataformas internacionales en una propuesta diferencial.

Asimismo, HBO Max continuará formando parte de la oferta comercial de Movistar Plus y se incorporará también a la propuesta de O2.

Movistar Plus y HBO Max producirán series originales en conjunto

Pero la gran novedad de esta alianza es que por primera vez en España, Movistar Plus y HBO Max se unen para producir ficciones originales. Se trata de un contrato que tendrá un recorrido tanto nacional como internacional y por el que ambas plataformas estrenarán a la vez el mismo producto en sus servicios de streaming tanto en España como en el resto del mundo. En este sentido, HBO servirá de distribuidor global de todas las producciones originales en las que ambas compañías colaboren.

Este aspecto de la colaboración entre ambas compañías nace con la ambición de impulsar historias creadas desde España con vocación internacional, siguiendo el camino recorrido por producciones que han demostrado la capacidad del contenido local para conectar con audiencias globales.

Gracias a este acuerdo, el talento creativo español podrá beneficiarse de una plataforma de lanzamiento sin precedentes, combinando la fortaleza editorial de los Originales Movistar Plus con la capacidad de distribución internacional de HBO Max y Skydance. El objetivo es impulsar historias capaces de emocionar, sorprender y generar impacto más allá de nuestras fronteras, manteniendo los más altos estándares de calidad narrativa y producción que han convertido a HBO en un referente mundial del storytelling.

Las dos nuevas series de Carles Porta, las encargadas de inaugurar el acuerdo

Las dos primeras series que llevarán el sello de Originales de las dos marcas son las producciones en las que trabajaba Movistar Plus junto a Carles Porta, que a su vez también contará con otra de sus historias como ficción en HBO Max con la productora de Los Javis junto a Fran Araújo ('Un año, una noche', 'Anatomía de un instante', recién nominada al premio Emmy Internacional) y Eduard Sola ('Casa en llamas', 'Querer').

Por un lado, la serie 'Veredicto', cuya producción ya adelantó Movistar Plus será el primer proyecto que lleve el sello Original de la compañía y de HBO en colaboración con Ikiru Films y Luminol Media. La serie está creada por Eduard Sola ('Querer', 'Casa en flames'), Pol Cortecans ('Los sin nombre', 'Todos mienten') y Daniel González ('Citas Barcelona'). , sobre una idea original de Carles Porta, y protagonizada por Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch.

Mientras que la segunda producción original que aunará a Movistar Plus y HBO será otro proyecto que servirá para juntar el talento de Carles Porta con el de Los Moriarti ('Maspalomas', 'Marco', 'La trinchera infinita'). Esta nueva ficción contará con Anna Castillo, Pol López y Eduard Fernández como protagonistas.

Nuevos canales, el mejor cine de Warner y el mejor golf también en Movistar Plus

El acuerdo contempla también la renovación de una selección de canales de Skydance TV disponibles en Movistar Plus, garantizando la continuidad de marcas de referencia para los espectadores. La renovación incluye Warner TV, TCM, Discovery, Eurosport 1 y 2, además del servicio VOD Cartoon Network, que seguirán formando parte de la oferta televisiva de la plataforma.

La ampliación de la alianza refuerza igualmente el acuerdo para la distribución de cine de estreno y catálogo de Warner Bros. Pictures, asegurando que los clientes de Movistar Plus continúen disfrutando de algunas de las películas más destacadas de la industria cinematográfica internacional. Gracias a esta renovación, Movistar Plus seguirá ofreciendo acceso al cine de Warner, uno de los activos más valorados por los aficionados al séptimo arte.

Por último, el acuerdo incluye los derechos no exclusivos del PGA Tour, considerado el circuito de golf más importante del mundo, cuya vigencia se extenderá desde julio de 2026 hasta diciembre de 2027. Con esta renovación, Movistar Plus continúa reforzando su oferta deportiva con algunas de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional.