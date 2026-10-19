Alianza histórica entre Ibai Llanos y Netflix, que emitirá 'La Velada del Año' en exclusiva durante los próximos 3 años

Tras dar la campanada la semana pasada al anunciar que ha adquirido los derechos en exclusiva del Mundial 2030, ahora Netflix ha sorprendido al confirmar un acuerdo histórico para retransmitir uno de los eventos en directo con más seguidores a día de hoy. Y es que la plataforma ha confirmado que será la encargada de ofrecer 'La Velada del Año' de Ibai Llanos los próximos tres años.

De esta forma, 'La Velada del Año' se retransmitirá en Netflix durante 2027, 2028 y 2029 marcando un nuevo capítulo en la historia del evento creado por Ibai Llanos y ampliando su alcance a una audiencia global.

Hay que tener en cuenta que 'La Velada del Año' se ha consolidado como uno de los mayores eventos de streaming en español. La quinta edición, en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos, y la audiencia media ha pasado de cerca de 1 millón en 2021 a más de 6 millones en 2026.

Desde su estreno en 2021, 'La Velada del Año' ha evolucionado desde un evento de boxeo entre creadores de contenido hasta convertirse en un espectáculo de gran formato que combina deporte, música y entretenimiento, reuniendo cada año a algunas de las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica. Su crecimiento también se ha reflejado en su dimensión presencial, pasando de una primera edición de formato reducido a llenar algunos de los mayores estadios de España, como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

Hasta ahora, 'La Velada del Año' se había retransmitido principalmente en Twitch, a través del canal de Ibai Llanos. En 2026, la sexta edición amplió su distribución a YouTube y TikTok, antes de iniciar una nueva etapa en Netflix a partir de 2027.

La Velada del Año x Netflix. Historia.



2027

2028

2029 pic.twitter.com/bQa6D5QsOz — Ibai (@IbaiLlanos) October 19, 2026

Las primeras declaraciones de Ibai Llanos tras su acuerdo con Netflix

Ibai Llanos lleva 'La Velada del año' a Netflix

"En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible", afirma Ibai Llanos sobre este acuerdo con Netflix.

'La Velada del Año' es un evento de boxeo y entretenimiento creado por Ibai Llanos en 2021. A lo largo de seis ediciones ha reunido a algunos de los principales creadores de contenido de España y Latinoamérica y ha celebrado sus últimas ediciones en grandes estadios como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla. El evento combina combates de boxeo amateur entre personalidades de internet con actuaciones musicales y una producción concebida para audiencias presenciales y digitales.