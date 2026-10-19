Alejandra Rubio contesta a Belén Esteban tras su 'De Viernes' y avisa si tomará medidas legales: "Si vuelve a pasar, voy con todo"

Alejandra Rubio ha roto su silencio sobre el verdadero motivo tras su enfado con Belén Esteban, destapando en 'La tarde se mueve' que pensó en tomar acciones legales contra ella. La hija de Terelu Campos se ha sumado al debate generalizado sobre la de Paracuellos en todos los espacios de Telecinco tras su exitoso regreso a Mediaset, contestando a la televisiva, que asegura "no arrepentirse" sobre lo que llegó a decir sobre ella.

"Belén sabe que estoy muy enfadada, si yo voy a comer con ella es para decirle todo lo que pienso, lo que siento y lo que me ha hecho daño a mí y a mi hija", sentenció la hermana de Carmen Borrego en la última entrega de 'De Viernes', profundizando en su enfado con Belén Esteban por los comentarios hirientes que propinó a su hija, haciendo referencia a su tiempo en 'Ni que fuéramos' en TEN.

Alejandra Rubio, sobre Belén Esteban: "Que no se arrepienta de hacer ciertas cosas que fueron bastante cuestionables..."

Y Alejandra Rubio no ha dudado en contestar a la última réplica de la de Paracuellos, que admite haber hablado mal de ella sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. "No me parece bien que no se arrepienta, porque todos podemos cometer errores y eso está claro, todos fallamos", ha señalado la hija de Terelu Campos ante las cámaras del magacín conducido por Ion Aramendi en Telecinco. "Pero que no te arrepientas de hacer ciertas cosas que fueron bastante cuestionables, pues no sé...", ha añadido.

Alejandra Rubio en 'La tarde se mueve'

"Ya dije que en su conciencia queda", ha señalado antes de enumerar los comentarios hirientes que recibió de la televisiva y sus compañeros: "De todo, desde que soy una subida, que si me creo Beyoncé, que solo me contratan porque estaba embarazada, viniendo una mujer, me sorprendió mucho, que se me iba a acabar el chollo pronto, que lo aprovechara", ha recordado.

"Poniéndole una tripa virtual, contando mentiras como que mi parto estaba programado porque lo iban a grabar, cuando eso nunca fue así, nunca jamás, y lo diré siempre", ha insistido Alejandra Rubio, rememorando la información sobre su primer parto que llegaron a discutir en 'Ni que fuéramos', donde Belén Esteban colaboró durante su tiempo alejada de Telecinco.

A su vez, la influencer y escritora no ha dudado en enterrar los rumores una vez más. "Mi parto estaba programado porque tenía diabetes y ya está, es que más simple no puede ser. Y ya está, se ha dedicado a decir lo que le ha dado la gana, como le ha dado la gana, y como parece que como no hay consecuencias, pues se puede decir lo que uno quiera y no es así", ha sentenciado la joven.

De igual forma, se ha pronunciado sobre el reencuentro de Belén con su madre y su posible encuentro para firmar la paz. "Mi madre es una señora, es una persona además que es muy poco rencorosa. Vamos, de hecho cero rencorosa. Yo no me considero una persona rencorosa tampoco, pero mi madre ya menos", ha explicado Alejandra Rubio. "Entonces se le olvida muchas cosas y el problema es que yo ahora siendo madre no entiendo ciertos comportamientos", ha puntualizado entonces.

"Ha participado en cosas que se han hecho tan feas contra mí, hasta de mis hijos"

"O sea, siendo madre no entiendo que tú tires por tierra y pisotees a la hija de una compañera tuya con la que te has llevado siempre fenomenal y que esa compañera jamás ha tocado a tu hija, ni se le ocurriría", ha denunciado la ex colaboradora de 'Vamos a ver'. "¿Sabes qué pasa? Es que parece que las chicas jóvenes en tele molestamos. Hay algo que molesta y eso es lo que yo no entiendo. Hay que dejar espacio para todo el mundo, no hay que pisotear así a ninguna mujer ni a ninguna chica joven", ha llegado a denunciar.

A su vez, Alejandra Rubio ha mostrado su indiferencia ante esta nueva polémica en la que se ha visto envuelta. "Si no se arrepiente, de poco va servir, ¿no?", ha insistido. "De hecho es que prefiero no entrar más porque diría tantas cosas a un punto que ya es que flipas, ¿No? Porque la vara de medir... Se olvidan muchas cosas, se olvidan", ha continuado señalando la influencer.

"Es que está en todas partes. Si es que te metes en internet y sale", ha señalado sobre los ataques que recibió por parte del programa y en los que Belén Esteban colaboró. "¿Sabes lo que más me duele? Que ella ha participado en cosas que se han hecho tan feas contra mí... Se han dicho cosas hasta de mis hijos, ¿sabes? Y ella se ha reído con todos los demás. Entonces no sé", ha lamentado.

"Si se dedica a meterse con chicas jóvenes que no le han hecho nada, es su problema"

Y Alejandra Rubio ha confesado que, en el momento, se planteó emprender acciones legales contra la televisiva. "En su día sí, por supuesto, pero decidí por mi salud mental no meterme en un proceso así", ha aclarado, dejando clara su postura en la actualidad. "Desde luego si algo vuelve a pasar parecido, voy con todo", ha anunciado a modo de aviso contra la que acaba de regresar a Mediaset.

"Ella ha dicho que no se arrepiente. O sea, yo aceptaría una disculpa, por supuesto, pero yo no me he metido con ella. Entonces, si ella se dedica a meterse con chicas jóvenes que no le han hecho nada, pues su problema", ha terminado señalando la joven ante las cámaras del programa de Ion Aramendi.