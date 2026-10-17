Alberto Caballero utiliza una célebre frase de Antonio Recio en 'La que se avecina' para soltar su predicción sobre Podemos

Ha sido la crónica de una muerte anunciada. Lo que era el gran objetivo de la izquierda de cara a las elecciones del 29 de noviembre ha vuelto a quedarse en nada. El Frente Amplio -la coalición formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns- y Podemos no han alcanzado el acuerdo que se esperaba a nivel nacional para conseguir una lista unitaria para el 29-N. Un nuevo fracaso que ha generado un sinfín de reacciones como la de Alberto Caballero, el creador de 'La que se avecina'.

Los partidos a la izquierda del PSOE han vuelto a demostrar que son incapaces de alcanzar acuerdos. Ahora, tanto el Frente Amplio como Podemos, están tratando de ganar el relato y de convencer que han sido los otros los culpables de que no se haya podido llegar a un pacto para conseguir que los ciudadanos solo tengan una papeleta a la que votar a la izquierda del partido liderado por Pedro Sánchez.

Las últimas horas en las que ambas formaciones estuvieron negociando fueron en vano porque al final no han sellado ese acuerdo que esperaba gran parte de su electorado. Algo que ya presagiaba por la mañana Gabriel Rufián al asegurar que había fracasado en su intento de unir a la izquierda; y sobre todo la negativa de Irene Montero ante Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' hace unos días, al dejar claro que ellos no iban a formar parte del Frente Amplio.

Ahora el sueño del bloque progresista se ha roto, acrecentando el temor de que la derecha y la ultraderecha consigan mayoría absoluta en las urnas. Eso es lo que está provocando que muchos rostros famosos se estén manifestando en redes sociales sobre su frustración y cabreo con las formaciones que contarán con Ada Colau e Irene Montero como candidatas a la presidencia del Gobierno. Es el caso de Alberto Caballero.

Así, el creador de 'La que se avecina' ha vuelto a utilizar su cuenta de "X" para manifestarse políticamente. Y en este caso, el guionista no ha dudado además en utilizar una célebre cita de Antonio Recio, el personaje al que interpreta Jordi Sánchez en la serie de Mediaset y Prime Video, para dejar claro lo que piensa de Podemos y su futuro.

"Parafraseando a Antonio Recio, en el sótano del fracaso de PODEMOS siempre hay una planta más", es la frase con la que Alberto Caballero ha opinado respecto al futuro de la formación morada después del pacto frustrado con el Frente Amplio.