Alba Carrillo va a ver 'La bola negra' y deja un veredicto muy claro: 'Por desgracia, nada ha resarcido la parte más oscura de la historia de España'

Alba Carrillo ha sido una de las muchísimas personas que han caído rendidas a 'La bola negra', la película que está arrasando en cines sobre la memoria de Federico García Loca. Dirigida por los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), para la mayoría de personas que la han visto se trata de una obra maestra, como así la ha definido la presentadora de 'El Sótano Club'.

A través de sus historias de Instagram, Alba Carrillo ha querido compartir con sus seguidores una reflexión tras ver la película. Tras explicar que "había estado mala y hasta hoy no había podido ir" a disfrutar de 'La bola negra' al cine, también reconoce que "me daba miedo", ya que "no estoy para bajar mis defensas". Sin embargo, finalmente pudo acudir y quedó maravillada con el filme.

La futura presentadora de La Séptima rescata una frase de "Leonard Cohen sobre el cuerpo de Federico García Lorca: 'No entiendo cómo España no ha excavado con sus manos todo el campo de Granada para recuperar el cuerpo de su poeta. No entiendo una nación que no le haya dado un castigo histórico a sus asesinos'". Pues bien, en su opinión, "los Javis con esta película se han puesto a excavar hasta dejarse las uñas. Esto se llama REPARACIÓN con mayúsculas".

Alba Carrillo define 'La bola negra' como una "obra maestra"

"Por desgracia, ni la política, ni la historia, ni la memoria han hecho que todo lo que ocurrió en la parte más oscura de la historia de España haya sido resarcido", lamenta. Además, asegura que "es la primera vez que no veo salir de un cine a la gente en reconocimiento del dolor de miles de familias que tienen aún a sus seres queridos en cunetas".

Alba Carrillo considera que "somos los portadores de la no reparación. Nadie que haya amado y entienda que lo mejor que le pueden pasar a un ser humano mientras habita este mundo es el amor puede quedar indiferente a esta película". Para ella, 'La bola negra' "es una obra maestra porque solo desde la cultura y el arte, como nos enseñó Federico, se puede dar el consuelo que no nos da la vida. Es poesía al nivel de la de Federico. Los Javis han calmado los llantos de los miles de fusilados que debían seguir penando de miedo desde la noche a las madrugadas en las que les descerrajaban un tiro".

Sobre la película, Alba Carrillo explica que "ha habido mil símbolos en homenaje a Lorca, hasta el maestro cojo que le acompañó en la muerte está recogido. Quien hable mal de esta obra maestra es que no ha amado ni ha leído". Y recupera "una de las frases" que se dicen en la cinta: 'No vas a conseguir escribir algo sin poesía. Seguro que acaba nevando', una frase que "me ha recordado a una de mis películas favoritas, 'El tigre y la nieve', de Begnini".

Antes de concluir, la presentadora lanza una pregunta que viene muy a cuento, sobre todo en "este momento social" que estamos viviendo, con jóvenes de extrema derecha reivindicando una dictadura que ellos no vivieron: "¿Sois de los que creéis que puede nevar en verano o sois de sois que portáis el fusil?", finaliza Alba Carrillo su reflexión.