Alba Carrillo se marcha entre lágrimas de 'El sótano club' en TEN sin previo aviso y ante la incredulidad de los colaboradores

Los espectadores que estaban viendo este jueves 'El sótano club', el programa que presenta Alba Carrillo en las tardes de TEN se habrán quedado desconcertados al ver cómo la presentadora ha desaparecido abruptamente del programa y se ha marchado del plató entre lágrimas en pleno directo.

Faltaba una hora de programa. 'El sótano club' estaba abordando una información sobre Shakira y Antonio de la Rua, quien fuera su primer pareja antes de Gerard Piqué. En ese instante, Alberto Guzmán ha tomado la palabra para dar una noticia en torno a la cantante colombiana y su estancia en España con sus conciertos en Madrid.

Justo en ese momento, se ha oído decir a Alba Carrillo lo siguiente: "Ay Javi se ha dejado el móvil aquí". Tras ello, la presentadora se ha levantado para entregar el teléfono a un compañero y ha regresado a su silla de presentadora. "Perdón, es que Javi se ha dejado aquí el móvil", ha repetido Alba al ver que su compañero Guzmán se sorprendía al no entender lo que estaba pasando.

Pero poco después, Alba Carrillo ha vuelto a abandonar el plató. Esta vez lo hacía llorando mientras se le veía que llevaba su propio móvil en las manos. Un gesto que ha sorprendido a sus propios compañeros que ponían caras de incredulidad y de no saber bien lo que estaba sucediendo y el motivo por el que su compañera se había marchado de forma abrupta del programa. "Y acabamos de ver", ha reaccionado Laura del Val. "Bueno se ha ido Alba que está indispuesta", ha apostillado Jorge Yorya.

"No pasa nada, está bien", ha añadido Laura del Val. "Albertito, te he visto alguna vez tomar a ti los mandos. ¿Te parece si te pones aquí y continuamos?", le ha pedido entonces Jorge Yorya a su compañero. Tras ello, Alberto Guzmán ha ocupado el puesto de Alba Carrillo y ha retomado la escaleta del programa sin dar más explicaciones por la marcha de Alba Carrillo y sin dar más detalles de qué había ocurrido.

"Algo le ha pasado a Alba que está indispuesta y ha tenido que salir del plató", ha insistido el colaborador que ha tomado después las riendas del magacín de TEN. "No pasa nada, todos alguna vez nos hemos puesto así", ha confesado por su parte Laura del Val. Minutos después, Alberto Guzmán ha querido aclarar al público qué había sucedido con Alba Carrillo. "Alba se ha puesto malita, no está bien. Esperamos que mañana esté en El sótano club, desde aquí le enviamos un besito", ha terminado diciendo el colaborador.

No obstante, cabe señalar, que poco después de este abrupto abandono de 'El sótano club', Alba Carrillo ha reaparecido públicamente en la presentación de La Séptima en el Ateneo de Madrid como parte de la gira que está haciendo la nueva cadena de TDT dirigida por José Miguel Contreras y con Javier Ruiz como principal rostro por toda España antes de su estreno el 5 de noviembre.