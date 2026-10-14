Alba Carrillo es clara como pocos al señalar la actitud de la policía en la huelga de estudiantes en TEN: "Se sienten ganadores"

Es sin duda la imagen de este miércoles: la policía cargando contra los estudiantes que se estaban manifestando en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Algo que está generando muchas críticas y que ha llevado a Alba Carrillo a posicionarse alto y claro en 'El sótano club' de TEN contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Todo ha comenzado cuando Samantha Ballantines ha expresado su indignación porque la policía no utilizara la fuerza contra los ultras que llevaron banderas anticonstitucionales y elementos franquistas el 12 de octubre cuando intentaron boicotear la acampada de Sol y si lo haya hecho con estudiantes que se estaban manifestando pacíficamente por la situación de la educación pública.

"¿Qué pasa en este país que se puede llevar una bandera anticonstitucional y antidemocrática y la policía no hace nada y hoy cargas contra los estudiantes?", se ha preguntado la colaboradora. "Hoy cargas policiales contra los estudiantes y profesores que se manifestaban pacíficamente contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y les han pegado una paliza. Y en la Puerta del Sol llegan dando por culo los niñatos de la banderita haciendo el circo y el ridículo...", ha apostillado Samantha Ballantines.

Después, Alba Carrillo ha puesto en contexto a la audiencia de lo sucedido este miércoles con las manifestaciones de estudiantes y profesores. "Es que parece que al final la policía va por su cuenta y actúan como matones y cada vez confío menos en vosotros", ha insistido la drag Queen. "A mí me da la sensación de verdad por como está la policía que se sienten ya ganadores", ha confesado la presentadora por su parte.

"Hay una especie de halo de, ya hemos ganado las elecciones y ya estamos empezando a hacer lo que nos da la gana y campando a nuestras anchas que de verdad me parece peligroso. Me está llevando a tiempos muy oscuros de los que solo tenía conocimiento por los libros, por lo que me había contado mi abuelo y por anécdotas. Nos estamos trasladando a tiempos muy oscuros en los que el ser estudiante es lo que estaba mal", ha sentenciado Alba Carrillo.

Alba sobre la presencia policial: "Nos estamos trasladando a tiempos oscuros".#ElSótano14O pic.twitter.com/t4tXTMwKbX — TEN TV (@TENtv) October 14, 2026

Después, Alba Carrillo ha conectado con Mauro, representante del Sindicato Frente de Estudiantes para conocer su versión de lo sucedido durante la mañana. "La huelga y la manifestación era pacífica, ¿Qué ha pasado para que veamos estas imágenes tan violentas y agresivas?", ha querido saber la presentadora de 'El sótano club'. "¿Ha pasado algo de verdad para que la policía entrase con esa brutalidad?", ha recalcado Samantha Ballantines.

"Era un piquete informativo. Simplemente íbamos paseando por Ciudad Universitaria para explicar cuáles son las reivindicaciones, es una marcha pacífica y simplemente ha llegado la policía, se ha plantado delante nuestro y ha dicho que de ahí no nos movíamos. Ni les hemos increpado más allá de cualquier cántico y de repente se han puesto nerviosos y han decidido cargar", ha explicado el portavoz del sindicato.

"Pues que se dediquen a otra cosa si se ponen nerviosos", ha reaccionado entonces Alba Carrillo que no daba crédito a lo que ha ocurrido con la policía. "¿Por qué no pierden los nervios con Núcleo Nacional? ¿Por qué no se ponen tan nerviosos con ellos?", ha añadido la presentadora.