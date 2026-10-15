Alba Carrillo comunica su marcha de TEN por incompatibilidad con La Séptima, y el futuro de 'El Sótano' queda en el aire

Este jueves, Alba Carrillo se ha marchado abruptamente del plató de 'El sótano club' de TEN entre lágrimas. Después, Alberto Guzmán ha explicado que la presentadora se había sentido indispuesta y se había tenido que marchar. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Y es que la madrileña ha decidido dejar definitivamente el magacín de tarde para centrarse en su nuevo proyecto en La Séptima.

Así lo ha explicado Alba Carrillo en el evento de presentación de La Séptima que la nueva cadena de TDT ha organizado este jueves en el Ateneo de Madrid como parte de la gira promocional que está realizando por España. "Mañana es mi último día en TEN. La vida son etapas", ha adelantado la presentadora tras la pregunta de un asistente sobre cómo iba a compaginar sus proyectos en TEN y en La Séptima.

Tras ello, Alba Carrillo ha expresado el por qué ha optado por dejar finalmente 'El sótano club' aunque en un principio su intención era compaginar ambos formatos pues su programa en la nueva cadena de TDT se emitirá las tardes de los fines de semana. "Básicamente a partir de ahora me tenéis que ver en La Séptima. Es muy complicado dividirme y no quiero hacer dos cosas mal, prefiero hacer una bien", ha recalcado.

"La Séptima para mí es el futuro sin hacer de menos a TEN por supuesto, que se han portado conmigo estupendamente y ha sido un proyecto para mí precioso, y que me ha ayudado a madurar en mi carrera profesional y estar en mi perfecto estado de maduración para La Séptima", ha añadido Alba Carrillo al respecto.

Posteriormente, preguntada por El Televisero sobre el futuro de 'El sótano club', Alba Carrillo se ha limitado a decir que ella ha tomado la decisión de abandonar el programa esta semana y que se despedirá de la audiencia este viernes 16 de octubre. Ahora queda por ver si TEN opta por mantener el formato en manos de otro profesional o si termina por cancelarlo con la salida de su presentadora titular.

En este sentido, hay que recordar que recientemente, Alba Carrillo ya se ausentó durante una semana siendo suplida temporalmente por dos de sus colaboradores habituales: Marta Riesco y Alberto Guzmán. Asimismo, la temporada pasada fue Carlos Peguer quién presentó la edición de los viernes en sustitución de Carrillo, aunque esta temporada el presentador conocido por 'La pija y la quinqui' se ha desligado del programa producido por Dollhouse.

🚨 EXCLUSIVA: Alba Carrillo finaliza su etapa en #ElSótano15O mañana, viernes 16 de octubre



Así lo ha confirmado en la presentación de #LaSéptima pic.twitter.com/Wc6bWAlNFF — sofrito (@soofrito) October 15, 2026

Alba Carrillo presentará 'Fuera de control' en La Séptima

Cabe recordar que Alba Carrillo presentará 'Fuera de control', un magacín de actualidad y entretenimiento para las tardes de los sábados y domingos en La Séptima junto a Marta Márquez ('Aquí la tierra'). Las dos formarán parte de la parrilla de los fines de semana de la nueva cadena de la TDT junto a Luján Argüelles, que conducirá el magacín de las mañanas de sábados y domingos. y Quequé, que se hará cargo de 'La comedia nacional', un espacio de humor en las noches.