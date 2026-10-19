Alba Carrillo avanza acciones legales contra 'El Sótano' de TEN: "Hay un tema muy grave, no tenéis ni idea de todo lo que ha pasado"

La polémica y abrupta salida de Alba Carrillo de 'El Sótano club' y TEN sin despedida continúa levantando rumores, especialmente tras el último comunicado de la presentadora en el que denuncia una situación muy grave. La ex modelo, que comenzará su nueva etapa en La Séptima el próximo mes de noviembre, ha anunciado "medidas legales urgentes" a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con su fin en el magacín producido por Dollhouse.

Si bien el pasado viernes aclaró que estaría dispuesta a regresar al programa para despedirse tras la decisión de la cadena y la productora de cancelar la emisión del viernes, la cual iba a ser su última cita con la audiencia de TEN, la ex modelo ha vuelto a romper su silencio este lunes tras un fin de semana en el que algunos de sus compañeros, como es el caso de Marta Riesco, han puesto en entredicho su versión sobre lo ocurrido.

Alba Carrillo pone el grito en el cielo y anuncia medidas legales tras su salida de TEN: "No tenéis ni idea de todas las cosas que han pasado"

"Como alzo la voz en las cosas que no me parecen justas, lo primero que voy a hacer es defenderme a mí misma. Pero no lo voy a hacer públicamente porque yo estoy en otro momento de mi vida y hay cosas por las que no voy a pasar", ha comenzado anunciando Alba Carrillo en una historia de Instagram reciente, sin dirigirse a nadie específicamente.

Estoy dos días sin entrar en Twitter y ahora me encuentro a Alba Carrillo anunciando demandas contra la productora de #ElSótano19O, está de moñeo contra sus compañeros, ha bloqueado a todos…. ME MEO pic.twitter.com/8bqNithfDn — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 19, 2026

Así, ha dejado entrever el complicado escenario que ha acompañado a su fin en 'El sótano club'. "No voy a tener sentimentalismos ni un ápice de sensibilidad con personas que no lo han tenido conmigo. Aquí hay un tema muy grave, no tenéis ni idea de todas las cosas que han pasado", ha señalado la televisiva, ofreciendo más detalles sobre el tipo de delitos que piensa llevar ante la justicia.

"Hay un problema de protección de datos, de revelación de secretos, documentos privados y eso... Voy a defenderme donde me tengo que defender, que es con la Justicia", ha adelantado Alba Carrillo, lanzando también una advertencia a todos los involucrados. "Ya digo que se acabó el respeto o el cariño, porque el cariño y el respeto tiene que ser bidireccional, y no lo ha sido. Advierto y aviso: medidas legales, tan urgentes que van a ser hoy", ha señalado.

Cabe recordar que hace unos días la presentadora señaló a Marta Riesco como la única compañera del espacio de TEN con la que no quería tener más relación tras su paso por el programa, confirmando que mantendrá a Alberto Guzmán bajo su paraguas y confirmando su fichaje en La Séptima. Sin embargo, Riesco arremetió contra la que hasta ahora había sido su compañera asegurando que todo lo que había contado "era falso" y que esperaba que sus compañeros dieran un paso adelante para destapar la realidad de su salida de la cadena.