Alba Carrillo aclara su polémica salida de 'El sótano' de TEN y señala directamente a Marta Riesco, que la desmiente

Alba Carrillo ha tomado cartas en el asunto este viernes ante el aluvión de rumores que han circulado durante las últimas 24 horas sobre su inesperada salida de TEN. La que fue presentadora de 'El Sótano club' ha aclarado a través de un directo en Instagram el motivo por el cual tuvo que abandonar la emisión antes de tiempo, cómo se ha decidido su salida de la cadena y su relación actual con sus compañeros.

Entre lágrimas, la ex modelo abandonó el plató del magacín de TEN este jueves ante el desconcierto de sus colaboradores, que tomaron las riendas de la emisión rápidamente mientras esta se dirigía a un evento de presentación de La Séptima. Fue ahí donde la comunicadora confirmó que finalmente no podrá compaginar su espacio en el nuevo canal los fines de semana con su labor diaria en 'El sótano'.

Alba Carrillo: "Yo iba a ir a despedirme, ha sido Ten y la productora quienes han cancelado el programa"

"Lo quiero contar todo para que se deje de especular. Yo siempre doy la cara", ha comenzado anunciando Alba Carrillo horas después de que TEN confirmase su salida y la cancelación del programa de este viernes, en el que la comunicadora tenía pensado despedirse antes de partir hacia su nuevo proyecto. "Yo iba a ir a despedirme a 'El sótano club', pero ha sido Ten y la productora quienes han cancelado el programa de hoy. Yo quiero ir a despedirme de la audiencia, pero hoy han decidido anular el programa", ha asegurado.

Sin embargo, no ha dudado en dejar claro que respeta la decisión de la que ha sido su casa televisiva los últimos meses. "Supongo que han tomado esta decisión porque se tienen que reestructurar. Lo entiendo perfectamente", ha añadido, pronunciándose sobre su frustración por haber tenido que renunciar a las riendas del magacín. "Mi sueño hubiese sido poder hacer las dos cosas. Incluso hablé con La Séptima y les dije que tenía que estar en 'El sótano club' porque es parte de mí. Empecé septiembre con ese deseo", ha explicado.

"Pensaba que era superpoderosa y que podría llegar a todo, pero yo tengo un hijo adolescente y soy estudiante. Ha sido demasiado para mí", ha admitido sobre su incapacidad de compaginar sus labores en ambas cadenas y sus estudios universitarios, asegurando también que su hijo es su principal prioridad. "Me han dado bajones de ponerme malita y no quiero descuidar a lo más importante de todo, que es mi hijo Lucas", ha sentenciado ante sus seguidores.

A su vez, ha aclarado el motivo tras su comentada salida entre lágrimas de plató. "Ayer me fui llorando de El sótano club porque era mi penúltimo día. Fue un día muy emotivo. En los intermedios pasan muchas cosas. Yo ya lo había comunicado a la dirección y estaba desbordada. 'El sótano club ha sido mi bebé', es un proyecto que amo. He aprendido muchísimo, he podido ser yo", ha confesado Alba Carrillo.

Y durante las últimas horas, las redes sociales se han llenado de teorías sobre un posible rifirrafe entre Alba Carrillo y sus compañeros que podría haber influido en su salida de TEN. Sin embargo, la presentadora ha aclarado que "solo ha bloqueado a Marta Riesco", sin entrar en los motivos de su enfrentamiento. "Ahí no voy a entrar porque no tiene nada que ver con mi tema profesional y es una persona con la que... es verdad que es la única persona con la que no quiero tener trato". ha aclarado.

Alba Carrillo, en directo: “Solo he bloqueado a una persona, y es a Marta Riesco. Y ahí no voy a entrar porque no tiene nada que ver con mi tema profesional y es una persona con la que no quiero tener trato”. ¿QUÉ? Estoy flipando. pic.twitter.com/7cmJN6IeLF — 🫶🏼 (@realitysdetv) October 16, 2026

De igual forma, ha desmentido su enemistad con Alberto Guzmán, que muchos habían señalado por el supuesto 'unfollow' que se han dedicado en Instagram. "Todos los demás, te aseguro que es absolutamente mentira y supongo que los bulos", ha sentenciado en su directo antes de confirmar que el colaborador de 'El Sótano club' la acompañará en su próxima aventura televisiva.

"Es que es mi hermano, es que es mi mano derecha, es la persona en la que yo confío. Entonces Alberto va a estar conmigo", ha anunciado, confirmando el fichaje del periodista en 'Fuera de control', el programa que conducirá junto a Marta Márquez en los fines de semana de La Séptima a partir de noviembre. "No quiero decir nada porque tampoco... falta perfilar cosas. Y es verdad que vamos a hacer de todo", ha adelantado sobre su nuevo proyecto.

"Quiero hablar de temas también culturales, estoy intentando cerrar una súper entrevista para el primer día", ha anunciado. "Vamos a hacer un poco de todo. Vamos a hablar de cosas que están pasando, de actualidad, sucesos, algo de corazón", ha asegurado sin desvelar más detalles sobre el formato, que muy posiblemente, según ha explicado, se emita durante las tardes del fin de semana, tras el programa de Luján Arguelles y Héctor de Miguel.

Marta Riesco: "Nada de lo que ha dicho Alba es cierto, estoy muy triste y decepcionada"

Y las primeras reacciones a su alto comunicado no han tardado en llegar, con Marta Riesco impugnando el relato de la que hasta ayer era su compañera de programa. "Iba a quedarme callada por el bien de todos pero las mentiras caen por su propio peso. Nada de lo que ha contado Alba es cierto, nada", ha señalado la colaboradora de 'El Sótano club', asegurando que Alba Carrillo no ha sido sincera al aclarar los motivos de su salida.

"Entiendo que mis compañeros hablarán. Estoy muy triste y decepcionada", ha añadido la periodista del corazón, dejando entrever que los motivos que rodean a su abrupta salida de este jueves y la cancelación del que se suponía iba a ser su último programa en TEN son otros muy distintos a los que ha comunicado en sus redes.