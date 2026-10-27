Al darles la bienvenida a 'La Revuelta', David Broncano dice de Irene Montero y Gabriel Rufián lo que muchos piensan

Gabriel Rufián ha regresado este martes a 'La Revuelta' acompañado de Irene Montero tras aceptar la invitación que David Broncano extendió a todas las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales del próximo 29-N. Así, los candidatos de Esquerra Republicana y de Podemos han tomado el relevo de Pedro Sánchez en el programa de La 1 de RTVE para explicar su acuerdo de colaboración electoral.

"Llevan ultimando meses... Hasta el último minuto", ha comenzado bromeando el conductor de 'La Revuelta' antes de recibir a los dos candidatos sobre el escenario, sin cortarse en sus dardos sobre la imposibilidad de los dos líderes de alinearse con el resto de partidos de izquierda agrupados en Frente Amplio de cara a las próximas elecciones.

David Broncano no se corta con su 'palo' a Irene Montero y Gabriel Rufián en 'La Revuelta': "Iban a unir a la izquierda... No ha sucedido"

"Iban a unir a la izquierda... No ha sucedido, pero vienen aquí a contar el resto de sus propuestas", ha pronunciado David Broncano a modo de 'palo' justo antes de que Irene Montero y Gabriel Rufián entraran al escenario y comenzasen a presentar su larga lista de regalos con motivo de su visita. "Ya sabéis que el otro día dije con el presidente que no voy a hacer regalos porque no quiero incurrir en ningún tipo de tráfico de influencias", ha aclarado el presentador sobre el motivo por el que, en esta ocasión, no entrega regalos a sus invitados.

🎁 Los regalos de Gabriel Rufián e Irene Montero



Cómo se lo han pasado eligiéndolos, eh #LaRevuelta @IreneMontero @gabrielrufian pic.twitter.com/dZzC87BEkV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 27, 2026

"Hemos venido en el mal día", ha bromeado la dirigente de Podemos. "Si luego venís después de la campaña, regalad lo que queráis, pero ahora...", ha propuesto Broncano, que inmediatamente ha recibido una botella de aceite de Jaén como primer regalo de la noche. Justo después, Rufián ha lanzado el primer dardo sobre su futuro más allá de 'La Revuelta' ante la posible cancelación del programa.

"Te traemos una salida profesional, por lo que sea... Por si acaso", ha señalado el candidato de ERC. "Mira, cuando tú entras... es que esto es fuerte. Cuando tú llegas al Congreso te dan un maletín de diputado. ¿Ves? por si algún día, por lo que sea, eres diputado, yo qué sé, del PSOE", ha explicado a David Broncano cediéndole un maletín con el acta de diputado.

Sin embargo, Irene Montero se ha cobrado una venganza personal contra la derecha con su regalo para los futuros invitados. "Yo te he traído directamente por si vienen otros invitados, por si viene gente especial... Unas rodilleras, no son para ti. Son para Abascal o para Feijóo. Dicen muchas veces que yo las uso mucho, pero al final los que están arrodillados ante Netanyahu y a Trump son ellos, así que..", ha señalado la política entre aplausos.

"Comentario que se te ha hecho históricamente: feo de siempre, y se sigue haciendo, ¿eh?", ha denunciado David Broncano compartiendo la queja de la eurodiputada. Ha sido entonces cuando el conductor de 'La Revuelta' ha pedido opinión a sus invitados sobre su entrevista al presidente del Gobierno del pasado jueves. "¿Os pareció que fui demasiado dócil ante el poder socialista?", ha preguntado el comunicador.

"Totalmente", denunciaba Gabriel Rufián. "¿Creéis que fui pesoizado, como tanta gente?", insistía el presentador. "Es jodido no serlo, ¿eh?", ha bromeado Rufián, que ha aprovechado para reprocharle la broma que le lanzó durante la visita de Pedro Sánchez. "Bueno, a ver. Tú dijiste lo del iPhone este que se dobla, que es muy bonito, pero que no sirve para nada. Qué cabrón ahí, ¿eh?", ha espetado

"Lo mismo era para perro", ha añadido Irene Montero con sorna."Pero bueno, pero Gabriel, el chiste era bueno, ¿no?", ha sugerido el humorista en busca de perdón. "A mí no me hizo ni puta gracia, pero a mis colegas sí", ha sentenciado el invitado, provocando que David Broncano le dedicase otro dardo sobre su compromiso fallido con la izquierda de liderar un frente común.

"Gabriel, que se vino arriba en primavera y dijo: No os preocupéis, como Gandalf el Blanco, dijo no os preocupéis, seguid mi bastón, y a continuación, puta mierda", ha recordado el conductor de 'La Revuelta' entre aplaususo antes de que el líder de Esquerra continuase con la entrega de regalos, lanzando su predicción sobre qué partidos de derecha aceptarán la invitación al programa.

"Sigo yo, por si viene Abascal. ..Que va a venir, ¿eh? Feijóo ni de coña, tiene menos gracia que un vaso de agua, tío", ha asegurado Gabriel Rufián entre risas. "Feijóo tiene un pequeño brete porque creo que él no quería venir, por motivos que sean", han valorado desde el espacio de TVE sobre su negativa a acudir a RTVE. "Pero claro, a su vez es como que creo que él se ve un poco que no tiene salida buena. Si no viene mal, y si viene, claro, si no viene mal y si viene, él yo creo que duda con qué va a hacer", ha asegurado antes de mostrar el regalo: un reloj para que el líder de Vox pueda madrugar para su cita.

Pero el regalo que más ha cogido por sorpresa a David Broncano además de una foto de Pablo Casado, ha sido el que Irene Montero ha dedicado al presidente del Gobierno. "Este también es para futuros invitados. Bueno, es para un pasado. Porque el otro día vino el presidente, ¿verdad?", ha explicado sacando una correa de perro. "Una correíta para sujetarlo un poco, ¿no? Una correa muy mona, para ponérsela al perro, que si no se nos va para la derecha", ha bromado la invitada sobre Pedro Sánchez.