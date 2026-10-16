Aitor Albizua desvela lo que ocurre en las grabaciones de 'Cifras y Letras' en TVE y sus secretos mejor guardados

Aitor Albizua ha acudido a 'Teleplanistas', el programa que Javier de Hoyos y Marta Verona conducen en RTVE Play tras debutar en la tarde de los fines de semana de La 1 con 'Cosas nuestras'. Pero además de confesar cómo afronta esta nueva etapa profesional junto a Aida Bao, el presentador ha terminado sincerándose sobre algunas de las propuestas más alocadas que ha recibido durante las grabaciones de 'Cifras y letras' por parte de los concursantes.

"Estamos en una ventana abierta a la actualidad. Tenemos reporteros repartidos por muchísimos puntos de España, tenemos divulgación, hablamos de animales, hablamos del tiempo... Por ejemplo este fin de semana pasado pues hemos estado que si en pilares, que si en la fiesta del pulpo en Pontevedra", ha comenzado explicando el comunicador sobre el nuevo formato que conduce junto a la periodista de Cadena SER.

Aitor Albizua, sobre 'Cifras y letras': "He tenido hasta alguna propuesta de trío"

Pero más adelante, Javier de Hoyos no ha perdido la oportunidad de preguntar a su invitado por los entresijos de 'Cifras y letras', concurso que Aitor Albizua continúa conduciendo en La 2 de RTVE. "Pues realmente creo que cuando hemos metido la pata hasta el fondo ha habido broncas de si esto lo tenemos que dejar, si no tenemos que dejarlo... y al final ha imperado el dejarlo y el naturalizar el concurso", ha comenzado explicando el presentador.

Vaya, vaya, el amor está en el aire... También en el del plató de 'Cifras y Letras'. ¡Lo que nos ha contado el mismísimo Aitor Albizua! 🤫😎



Puedes ver la entrevista completa a Aitor en 'Teleplanistas' en #RTVEPlayhttps://t.co/tnj7MaE6X8 pic.twitter.com/7jpjtERiMs — RTVE Play (@rtveplay) October 15, 2026

"Entonces hay muy pocas cosas que hayan ocurrido que no se haya emitido. Efectivamente me llevo bien con Elena y David y no nos podríamos vacilar a ese nivel", ha confesado el periodista, cediendo a las preguntas de Hoyos sobre las situaciones comprometidas que ha llegado a vivir con concursantes. "¿Alguna vez en algún concurso han intentado ligar contigo?", ha preguntado entonces el presentador, a lo que Albizua ha contestado con una rotunda afirmación.

"Incluso he tenido hasta alguna propuesta de trío", ha llegado a desvelar Aitor Albizua, destapando su popularidad entre los concursantes de 'Cifras y letras. "¿Esto se puede decir?", ha preguntado antes de continuar sincerándose sobre las propuestas que ha recibido."La gente no pierde el tiempo y siempre existe un DM por Instagram: 'A ver si nos podríamos ver... he oído que acabas de llegar a Madrid y a ver si te puedo enseñar...", ha asegurado.

"Llevo 16 años en Madrid", ha recordado entre risas de los presentadores como respuesta a estos frecuentes mensajes. Sobre su adaptación a su nueva jornada en los fines de semana de La 1, que suma a sus grabaciones del concurso de La 2, el presentador ha confesado estar adaptándose bien. "Hace mucho que yo no trabajaba en fin de semana, pero lo llevo muy bien. Es trabajo y no soy consciente, y además es un lujo trabajar en un programa así", ha explicado.