Aitana rectifica lo que dijo sobre la vivienda en 'La Revuelta' y lanza un alegato sobre los impuestos: "No tenía conciencia"

Si bien Aitana ha utilizado su plataforma para dar voz a las recientes movilizaciones por la situación de la vivienda durante el último mes, parte del público general no ha dudado en tirar de hemeroteca recordando su confesión en 'La Revuelta' sobre su inversión en distintas propiedades. Y en una reciente entrevista, la artista no ha dudado en rectificar en su discurso, aclarando su situación actual y explicando cómo se ha "educado" en esta problemática desde entonces.

Ha sido una reciente entrevista para GQ, donde además de protagonizar la portada de este mes de noviembre, ha reaccionado a algunas de las críticas que ha recibido tras hablar abiertamente sobre sus distintas propiedades repartidas entre España y Miami. "A mí también se me ha dicho que soy una especuladora por lo que conté en 'La Revuelta", ha asegurado la intérprete.

Así, Aitana ha reconocido que cuando se pronunció sobre su patrimonio inmobiliario en el espacio de TVE, no comprendía la dimensión de la crisis de la vivienda que atraviesa nuestro país. "Era una persona más pequeña y no tenía conciencia de lo que era el tema de la vivienda por aquel entonces. ¡Mala mía!", ha admitido la cantante ante el citado medio, asegurando que esa "polémica" le ayudó a interesarse más por esta problemática.

Aitana se desmarca de lo que dijo en 'La Revuelta' sobre sus propiedades en alquiler: "No especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca"

"Después de eso pude meterme más a fondo en lo que realmente estaba pasando", ha explicado, asegurando también que su patrimonio ha cambiado a lo largo del último año. "Una de esas casas alquiladas ya la vendí, las propiedades que pueda tener son únicamente para mi uso personal", ha aclarado la artista, que en su momento explicó a Broncano cómo alquilaba una de sus propiedades en España.

De igual forma, Aitana ha querido aclarar el motivo tras la sociedad inmobiliaria que existe a su nombre. "Es únicamente para mis propiedades", ha subrayado. "Sí hay una casa que tengo aún alquilada, pero con unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mercado a día de hoy", ha asegurado la joven, insistiendo en que no contribuye a la especulación a través de sus propiedades.

"Sé que te lo digo desde una posición de privilegio, pero teniendo en cuenta lo que está pasando, e intentando ver cómo puedo ayudar de la mejor de las maneras, yo no quiero que esto siga así", ha añadido la intérprete de 'Superestrella' sobre la importancia de usar su plataforma para dar voz a esta lucha y los problemas que afrontan los jóvenes para el acceso a la vivienda. "Puedo decir que no especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca", ha sentenciado.

Así, ha querido explicar el motivo tras las distintas propiedades que a día de hoy tiene a su nombre. "En su momento me compré una casa en Miami para poder trabajar allí, pero tributando siempre en España, porque también dicen que a las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos y estoy completamente de acuerdo", ha añadido Aitana.