Aida Bao deja su puesto en 'Cosas Nuestras', la nueva apuesta de La 1 de RTVE, y este es el sustituto por su maternidad

Este sábado, 17 de octubre, 'Cosas nuestras' ha arrancado en La 1 de TVE con una sorprendente baja, la de su presentadora principal Aida Bao. Ha sido su compañero, Aitor Albizua, el que ha desvelado el más que justificado motivo de su ausencia, aunque los asiduos seguidores del programa se podían hacer una idea de la razón de esta desaparición.

"Como veis, hoy no está con nosotros Aida Bao, pero tiene una justificación y es que Aida ha sido mamá", ha revelado Aitor Albizua, antes de mandarle besos en gallego: "Así es que desde aquí, de parte de todo el equipo, bicos. Te mandamos a ti, a Ussía, la pequeñita, y sobre todo un abrazo enorme a toda la familia. Enhorabuena".

"Abrazo al papá también", ha añadido David Arango, que sustituirá a Aída Bao durante su baja por maternidad. "Nos ha pasado de todo en este programa, incluso tenemos la primera niña", ha bromeado el comunicador vasco, antes de dar comienzo la entrega habitual de 'Cosas nuestras', el nuevo formato de actualidad y entretenimiento que se emite cada fin de semana en las tardes de La 1 de RTVE.

👋 ¡Buenas tardes! Aquí empieza #CosasNuestrasTVE



✨ Como veis, Aida Bao (@aidabaopena) no está con nosotros, pero es por una buena razón: ¡ha sido mamá!



¡Millones de felicidades, compañera! ❤️ pic.twitter.com/91RMD5Ms1D — Cosas Nuestras (@CosasNuestrasTV) October 17, 2026

Así es 'Cosas nuestras', el espacio de La 1 presentado por Aitor Albizua y Aida Bao

Aida Bao y Aitor Albizua en 'Cosas nuestras'.

Fue el pasado sábado 3 de octubre cuando arrancó este nuevo programa de TVE con Aida Bao y Aitor Albizua al frente. Producido por RTVE en colaboración con Catorce Producciones, el espacio nació con la vocación de mezclar actualidad, curiosidades y entretenimiento "de calidad, en directo y con una identidad propia". Para ello, los presentadores estarían acompañados por un equipo de colaboradores especializados, además de una red de reporteros que recorrerán los diversos puntos de España para acercar la actualidad a la audiencia.

Actualidad, sucesos, climatología, raíces, curiosidades, naturaleza, juegos y nostalgia tendrán un hueco en el programa, que arrancó con la finalidad de poner el foco tanto en las grandes historias como en las pequeñas cosas que forman parte de la vida cotidiana. Durante la presentación de 'Cosas nuestras' ante los medios de comunicación, una embarazadísima Aida Bao reconoció tener muy buena sintonía con Aitor Albizua: "Nos conocemos hace mucho y somos dos perfiles que venimos del mismo lugar. Creo que hacemos un tándem bueno. Contaremos las cosas de forma amable. Abriremos una ventana a lo que está ocurriendo. También nos vamos a reír porque Aitor es un terremoto".

Su compañero, por su parte, también explicó que "en el fin de semana pasan muchas cosas y hay que contarlo. Y también divertirnos, que no son incompatibles. Tenemos nervios, ilusión, sentimos esa responsabilidad pero tenemos un gran equipo. Es una maravilla y un privilegio que hayan pensado en nosotros para este proyecto".

Tanto Aida Bao como Aitor Albizua son caras muy reconocidas en TVE. Ella, nacida en Santiago de Compostela, tras licenciarse en Periodismo por la Universidad de su ciudad, ha trabajado en medios de gran relevancia como la Cadena Ser, El País o RTVE. En 2013 formó parte del equipo galardonado con un Premio Ondas por la cobertura del accidente de Angrois y, en 2025, debutó como presentadora como relevo estival de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

También ha formado parte del equipo habitual de 'La Hora de La 1', el programa conducido cada mañana por Silvia Intxaurrondo, a la que Aída Bao sustituyó el pasado verano. Durante la época estival, la periodista gallega también ha sustituido a Javier Ruiz, tras su marcha a La Séptima, en 'Mañaneros 360' antes de la llegada de Jesús Cintora. Ahora, la cadena pública ha confiado en ella para conducir junto a Aitor Albizua 'Cosas nuestras', al que se reincorporará tras su baja por maternidad.