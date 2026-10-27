A 'El Hormiguero' se le cae uno de sus invitados de esta semana y recurre al talismán Miguel Ángel Revilla para sustituirle

'El Hormiguero' se ha visto obligado a cambiar sus planes por un caso de fuerza mayor. Este próximo miércoles 28 de octubre, Pablo Motos iba a recibir a Dani Martín. Sin embargo, el cantante anunció el pasado sábado el fallecimiento de su padre, por lo que finalmente no visitará el programa de Antena 3, que ha tenido que recurrir a uno de sus habituales invitados, Miguel Ángel Revilla.

Fue el propio presentador el que este lunes anunció el cambio, antes de recibir al invitado de la noche, el presidente de Ceuta Juan José Vivas: "Teníamos previsto que viniera Dani Martín, pero tristemente ha fallecido su padre, así que desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Te queremos mucho, Dani. Son momentos duros, un abrazo a toda tu familia y gente".

En lugar del exvocalista del Canto del Loco, este miércoles visitará 'El Hormiguero' Miguel Ángel Revilla, el invitado que más veces ha pasado por el formato de Antena 3. El expresidente de Cantabria, talismán para el show de Pablo Motos, hablará sobre la actualidad política y hará su previsión sobre el resultado de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Finalmente, la entrevista a Revilla en 'El Hormiguero' no coincidirá con la que David Broncano hará a Gabriel Rufián e Irene Montero en 'La Revuelta'. Los candidatos de ERC y Podemos, respectivamente, serán los próximos políticos en acudir al programa de La 1 tras la exitosa visita de Pedro Sánchez el pasado jueves 22 de octubre. Sin embargo, aunque su aparición se anunció para el miércoles, se ha adelantado a este martes por necesidades de agenda.

Revilla es el invitado que más veces ha visitado 'El Hormiguero'

Miguel Ángel Revilla es el invitado que más veces ha pisado 'El Hormiguero', un total de 34 (sin contar con la del miércoles). Su ultima visita fue en enero de 2026, coincidiendo con su 83 cumpleaños, donde dio una alarmante noticia sobre su estado de salud. Y es que, según explicó, tras realizarse unos exámenes analíticos rutinarios, aparecieron "dos cosas que no aparecen nunca".

Unos valores extraños habían aparecido en la analítica del expolítico: "Una especie de proteínas, que se han disparado". Así es que tuvo que seguir con el protocolo habitual en estos casos: "Tienes que ir a hematología a Valdecilla. Voy a poner aquí que te llamen rápidamente porque esto puede tener alguna consecuencia…", le recomendó el doctor. "En el peor de los casos puede derivar en un mieloma", confesó en 'El Hormiguero'. Se trata de un tipo de cáncer en la sangre que afecta a las células que residen en la médula ósea.

Pese a todo, Revilla se mostró con optimismo: "Me han hecho un montón de pruebas, me queda una el día 28… una ecografía. En principio no ven que eso esté en ningún sitio de manera tumoral", pero "sí que hay que controlarlo". Durante la visita de este próximo miércoles, el expresidente de Cantabria actualizará su estado de salud.

En aquella entrevista del pasado mes de enero, Miguel Ángel Revilla también le confesó a Pablo Motos la herencia que le quiere dejar a sus hijas: "Cuando se encuentren por la calle y vean Revilla, digan 'tu padre era un tío honesto que hizo en esta vida lo que pudo para favorecer a los demás'". Además, el cántabro, que recordó que dejó un trabajo en un banco para dedicarse a la política, dejó claro que su objetivo siempre ha sido limpiar el nombre de su región, y llevarlo a lo más alto: "Cuando yo empecé en la política fue para luchar por recuperar para mi tierra el nombre de Cantabria".