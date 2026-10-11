A Beatriz Trapote le tiran de las orejas por volver a liarla en 'De Viernes' con el físico de Belén Esteban: "Estás metiendo la pata"

Tras su breve pero intenso cara a cara la semana pasada con Belén Esteban en 'De viernes', Beatriz Trapote se ha sentado esta semana en el mismo programa para, entre otras cosas, aclarar el polémico comentario que dijo sobre su físico. Nada más comenzar la entrevista, la periodista quiso dejar claro que "quiero decir las cosas como son. Vi mucha rabia en Belén. Me ha dado mucha tristeza verla así. No es capaz de enterrar el hacha de guerra".

Aunque su cara a cara con La Patrona fue de apenas diez minutos, dio para mucho. Sin lugar a dudas el momento que más dio que hablar fue cuando Beatriz Trapote hizo un desafortunado comentario sobre el físico de Belén. Tras confesar que llevaba faja, la mujer de Víctor Janeiro soltó: "Si hiciera más deporte y tuviera una mejor alimentación no tendría que utilizarla". Aunque la invitada en ese momento no lo escuchó, Lydia Lozano se encargó de trasmitirle sus palabras.

Visiblemente molesta, Belén Esteban se levantó de su asiento para darle una aplaudida réplica: "Llevo sensor de azúcar, bomba de insulina, dos placas y 22 clavos. Estoy para que me compre el Corte Inglés", bromeó, provocando la ovación del público. "Lo de la faja me parece tan feo siendo mujer… Claro que llevo. ¿Por qué dices lo de la mala alimentación? A ver si ahora vas a ser Miss Fitness", sentenció la madre de Andrea Janeiro.

Beatriz Trapote pide disculpas, a su manera, a Belén Esteban

Ahora una semana después, y tras las críticas recibidas en redes sociales Beatriz Trapote ha querido disculparse en 'De viernes'. Aunque lo ha hecho a su manera. "Me gustaría dejar claro, el comentario de la faja que fue Lydia la que lo sacó a relucir, fue desafortunado. Quien tiene boca se equivoca", empezó diciendo.

💥 "Si llevaras buena alimentación y deporte, no tendrías que ponerte faja".



👉 Una semana después de sus polémicas palabras, Trapote toma la palabra en plató para aclarar qué quiso decir realmente.



🪩 #DeViernes

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Tras la emisión del momento de la pasada semana y los ataques que ha recibido en redes a raíz de su comentario, la mujer de Víctor Janeiro ha reiterado sus disculpas a Belén. "Yo creo que dijiste lo que sentías de verdad Beatriz y ahora una vez que ha pasado lo que ha pasado y las redes....", le comentó Terelu Campos.

"Fue en plan humor. Yo no me estaba refiriendo al resto de las personas. Fue a Belén. Es cierto que...", intentó defenderse Beatriz Trapote. "Si lo justificas estás metiendo la pata, estabas estupendamente pidiendo perdón", se sumó Antonio Rossi tirando de las orejas a la periodista por volver a liarla con el asunto de la faja. "No fue con mala intención, fue en tono de humor. Pido disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas y ya está. Creo que a Belén no le ha sentado mal ese comentario", prosiguió diciendo Beatriz Trapote.

Respecto a los mensajes de odio que ha recibido en estos siete días, la periodista cree que "en redes sociales confundimos libertad con libertinaje". "Desearte la muerte por ese comentario tampoco es. Ya no sé de qué más maneras pedir disculpas", añadió la invitada. Tras un pequeño tirón de orejas de Bea Archidona, que le recordó que es a Belén a quién tiene que pedir disculpas, ella se reafirmó: "Si Belén se ha sentido ofendida, también le pido disculpas".