44 estrenos que ver esta semana del 12 al 18 de octubre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+ o HBO Max: de lo último de Resines a una esperada secuela

Ya nos estamos metiendo de lleno en el mes de octubre. Halloween está a la vuelta de la esquina, pero también la Navidad. Que se lo pregunten a Mariah Carey, que debe estar calentando ya la voz. Las plataformas de streaming suelen aprovechar este mes, y sobre todo este último trimestre de 2026, para estrenar muchos de sus grandes títulos. Y este año no va a ser la excepción. Amazon Prime Video, por ejemplo, nos trae la historia romántica de Margaret Qualley en 'El amor de tu vida', o la española 'Haciendo amigos', con Quim Gutiérrez y Antonio Resines. Hablando de cine español, también tendremos en Netflix 'Cada día nace un listo'.

Movistar Plus, como siempre, vendrá bien cargada de estrenos, como la interesantísima 'Incontrolable (I Swear)', o lo último de Keanu Reeves, 'Outcome'. Pero de los títulos más interesantes que nos llegarán están disponibles en Disney Plus, con 'VisionQuest', serie que cierra la trilogía iniciada en 2021 con 'Bruja Escarlata y Visión'; la precuela de 'Viernes 13' protagonizada por Linda Cardellini, o la llegada al streaming de 'Super Mario Galaxy: La película', entre otros muchos estrenos.

Estrenos en Prime Video

El amor de tu vida

Sinopsis: Maya, una enfermera de Boston de 26 años, abandona su vida y su matrimonio con Charlie tras la pandemia. Convertida en nómada digital en Portugal, conoce a Felix, con quien se muda a Inglaterra mientras afronta su identidad, sus deseos y la opción de volver a amar.

Margaret Qualley no solo es la hija de Andie McDowell, sino que es una de las actrices más interesantes de su generación. Ya lo demostró en el famoso videoclip de Bleachers o haciéndole la competencia en 'La Sustancia' a la mismísima Demi Moore. Ahora llega con un drama romántico a Prime Video, y muy bien rodeada, porque el reparto lo cierran nombres como Patrick Schwarzenegger, al que vimos en la tercera temporada 'The White Lotus'; Aaron Pierre, al que hemos descubierto en la reciente 'Lanterns' o Gabriel Basso, que deslumbró en la serie 'El agente nocturno'. Rachel Morrison, que ya tiene experiencia en dirección en televisión ('The Mandalorian', 'The Morning Show') trabaja sobre un guion de Julia Cox. Y ojo, con Ryan Gosling produciendo.

Fecha de estreno: 14 de octubre

Masterplan

Sinopsis: Cuando un ladrón legendario pone sus ojos en la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden: Chiara, una perspicaz experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un fanfarrón especialista francés en explosivos. Además de contarles sus planes, les revelar que ambos son hermanos... y que él es su padre. Sumergidos en un reencuentro caótico que nunca pidieron, esta nueva familia debe aprender a trabajar en equipo -y tratar de no matarse entre ellos- si quieren tener alguna posibilidad de llevar a cabo el golpe del siglo.

Stanley Tucci, Simona Tabasco y Victor Belmondo conforman este trío protagonista-familiar de una película de atracos italo-francesa que llega esta semana a Prime Video. Tucci está viviendo una segunda juventud, repleta de interesantes papeles en grandes producciones. Ahí está su regreso a la taquillera 'El diablo viste de Prada 2', con su personaje de Nigel. Ahora queda sobre sus hombros el protagonizar esta comedia de acción, demostrando que él también puede liderar un reparto. Thomas Vincent, director de episodios de 'Reacher', dirige la película, sobre el guion de David Wolstencroft, creador de la serie británica 'Spooks'. "Los accidentes tienen que ocurrir. En cierto modo, de eso va la interpretación y el cine... de que las cosas puedan surgir de forma espontánea. Así que tienes un plan maestro, que es el guion, pero ese plan se va modificando ligeramente día a día", afirmó Tucci en una entrevista para el medio New Kerala.

Fecha de estreno: 16 de octubre

Haciendo amigos

Sinopsis: Antonio y Félix son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva, monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al cual no conoce y al que están esperando. Aprovechando la confusión, Félix y Antonio consiguen escabullirse sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo.

David Marqués dirige esta comedia que busca resaltar la importancia de ponernos en el lugar de los demás. Con Quim Gutiérrez, Antonio Resines y Megan Montaner como protagonistas, tiene a Marta González de Vega como guionista y la productora de Santiago Segura detrás. Los dos principales protagonistas funcionan muy bien como dúo cómico, y toda la historia se sustenta en el resto de su reparto, con intérpretes con diversidad funcional haciendo un llamamiento a la inclusión. "No va de la discapacidad, pero está ahí y se enfrenta a ella desde un sitio no paternalista", afirmó Gutiérrez para Onda Cero. "Cuando recibí la propuesta, se trataba de hacerse pasar por una persona con discapacidad, sin ofender a ningún colectivo por supuesto, pero lo suficientemente leve como para resultar atractivo a una monitora, que haya cierta conexión".

Fecha de estreno: 16 de octubre

Estrenos en Netflix

Cada día nace un listo

Sinopsis: Toni Lomas alcanzó la fama cuando participó en un exitoso talent show. Ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena, un amor del pasado, le pone en contacto con Junior, el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses.

Arantxa Echevarría, que se ha especializado en comedias costumbristas sobre nuestro país, regresó este año con esta historia protagonizada por Hugo Silva. Pero no está solo, porque lidera un reparto junto a Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido y Belén Rueda. "Cada día nace un listo’ es, para mí, un análisis de la picaresca humana contado entre robos de cuadros, sexo, avestruces, drogas, humor y dinero… mucho dinero", comentó su directora en una entrevista a Atresmedia. Para Hugo Silvia, "'Cada día nace un listo’ es una sátira, una historia de gente de los bajos fondos mezclada con gente de un estatus social muy alto, en la que ningún personaje sale moralmente muy bien parado. Es también una película de aventuras, muy entretenida, en la que el público se va a divertir muchísimo y lo van a pasar muy bien". Aunque no respondió tan bien en taquilla como otras películas de la directora, quedándose cerca del medio millón en recaudación.

Fecha de estreno: 14 de octubre

Estrenos en Movistar Plus

Outcome

Sinopsis: Reef Hawk, una estrella de Hollywood con muy buena reputación, debe enfrentarse a sus demonios ocultos cuando es extorsionado con un misterioso vídeo de su pasado, que seguramente destrozará su imagen y pondrá fin a su carrera.

Jonah Hill está reformulando su carrera como director, y AppleTV ha visto potencial a su nueva historia, 'Outcome', con Keanu Reeves como protagonista. Pero no está solo, sino rodeado de un reparto de lujo: Cameron Diaz, Matt Boomer, el propio Jonah Hill o incluso Martin Scorsese. Una estrella de cine que tiene que enfrentarse a lo que la gente opina de él... y además con Reeves protagonizándola, que es quizá una de las estrellas más queridas por el público. Hill busca dar su propia visión del Hollywood actual, de la cultura de la cancelación y de cómo afecta la imagen pública a las estrellas de la industria del cine de estos días. Todo ello aderezado con un poco de humor negro, que nunca está de más. "Cuando tienes que mirar atrás y reconocer errores, hay algo importante en intentar entenderlos, perdonar y, si hace falta, hablar con otras personas para sanar", reflexionó Reeves en una entrevista para Today.

Fecha de estreno: 12 de octubre

Nunca te sueltes

Sinopsis: Una angustiada madre y sus dos hijos gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno. Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero, cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.

La carrera de Halle Berry desde que ganara su Oscar es digna de estudio. De protagonizar el drama de 'Monster's Ball' a ser la infame Catwoman. Para luego meterse de lleno en el thriller oscuro de 'Gothika' con Penélope Cruz. O, años después, protagonizar la serie de ciencia-ficción 'Extant'. Funcionó bien en su primera temporada, pero luego tuvo una gran caída en cuando a calidad. Pero, en los últimos años, su nombre vuelve a estar de moda. Y ha participado en la tercera parte de la saga de John Wick, o en esta cinta de terror de Alexandre Aja. El problema es que la película va perdiendo fuelle según va avanzando. Tiene ideas originales, algún giro interesante, y varios jumpscares de los que nos gustan. Pero si no fuera por Halle Berry, seria una película bastante olvidable.

"El reto de mi trabajo es equilibrar a un personaje. Caminar esa línea y hacer que la audiencia se pregunte si la mamá es esquizofrénica, si tiene alguna enfermedad mental o si esta maldad que los sigue es real y de alguna manera los ha secuestrado en esa casa en el bosque", explicó Halle Berry para Time Out México. "¿Los protegía o los torturaba? Fue esa línea delgada por la que tuve que caminar y al final van a poder entender que su amor era real, como el de cualquier madre, y haría lo que sea para proteger a sus hijos, sin importar si sufre de problemas de salud mental o si la maldad es real. Su meta con sus hijos es 100% protegerlos, y eso lo puedes ver".

Fecha de estreno: 15 de octubre

Incontrolable (I Swear)

Sinopsis: La historia real de John Davidson. Diagnosticado con el síndrome de Tourette a los 15 años, señalado como loco por sus compañeros -dos de sus principales síntomas son sus espasmos y su incontinencia con los insultos-, John luchó con una condición que pocos conocían. Ya adulto, hizo campaña en favor de las personas con síndrome de Tourette.

Kirk Evans dirigió una de las películas más interesantes de los últimos años del cine británico. Con Robert Aramayo (al que conocimos como Elrond en la serie 'Los anillos de poder') dando vida a John Davidson, uno de los activistas más importantes, que conciencia sobre el síndrome de Tourette, 'Incontrolable' es una historia de esas que tan bien saben hacer los británicos. Comedia, sí, pero también drama, e incluso violencia. Tiene todos los ingredientes y, sorprendentemente, funcionan muy bien. Porque podría haber salido una parodia inclasificable, y todo se hace desde el máximo respeto posible, pero sin entrar en paternalismos. "Tuve mucha ayuda de Kirk, y de Alex Reynolds y Mary Howland, que eran mis entrenadores de movimiento y de dialecto. Y también pasé mucho tiempo con John, en realidad. Y con personas que viven con Tourette, de una forma u otra. Así que sí, muchísima investigación, en realidad. Me basé en Gala Shields, y, bueno, tuve mucha suerte de contar con tanta ayuda en el proceso", comentó Aramayo a Yellowbreak sobre su preparación para un personaje que le ayudó a ganar su primer BAFTA como actor.

Fecha de estreno: 16 de octubre

Estrenos en HBO MAX

Crystal Lake

Sinopsis: Pam Voorhees, una madre soltera que no ha podido superar su dolor tras la trágica muerte por ahogamiento de su pequeño y enfermizo hijo, Jason, en el lago de la localidad hace casi un año. Cuando dos desconocidos llaman a la puerta de Pam para indagar en su pasado, se pone en marcha una inquietante cadena de acontecimientos que deja a los habitantes de Crystal Lake preguntándose: ¿quién es realmente Pam Voorhees

Ambientada en el universo de una de las sagas de terror más perdurables, 'Viernes 13', esta serie amplía la mitología de Pamela y Jason Voorhees a través de un nuevo misterio cargado de suspense. Algo similar a lo que hizo 'Bates Motel' con 'Piscosis'. La serie combina el drama psicológico, la intriga de un pueblo pequeño y el terror, al tiempo que explora el dolor de una madre y las fuerzas oscuras que rodean Crystal Lake. Protagonizada por la nominada al Emmy Linda Cardellini en el papel de Pamela Voorhees y por William Catlettcomo el jefe de policía local Levon Brooks. El reparto también incluye a Devin Kessler como Brianna Brooks, la hermana periodista de Levon; a Cameron Scoggins como el agente de policía Dorf; a Gwendolyn Sundstrom como Grace; y a Callum Vinson como el joven Jason Voorhees. Es una de las series de terror más esperadas del año.

"Pensar en la expresión ‘viernes 13’ es pensar en la película. Me encanta Halloween. Me fascinan los laberintos embrujados. De pequeña también veía muchas películas de terror y me parecían muy divertidas. Cuando era niña, nos sentábamos a verlas y luego nos daba demasiado miedo para dormir "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados", comentó la propia Cardellini en la presentación de la serie de HBO MAX.

Fecha de estreno: 16 de octubre

Estrenos en Disney Plus

VisionQuest

Sinopsis: Vision, reiniciado y tras escapar de quienes buscaban utilizarlo como arma, ha permanecido oculto. En busca de un nuevo propósito, consulta las personalidades de inteligencia artificial integradas en su programación, entre ellas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el infame Ultron. Su discreta existencia llega a su fin cuando una recompensa por su captura lo obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que podría ser el hijo reencarnado de Visión. Mientras trata de evitar ser capturado, Vision deberá enfrentarse a su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultron y desentrañar el misterio que rodea a su joven compañero si quiere sobrevivir.

Mucho ha llovido desde que viéramos la primera parte de esa trilogía en torno al romance de la Bruja Escarlata y La Visión. 'VisionQuest' llega para cerrar su épica historia que comenzó con la innovadora y galardonada 'Bruja Escarlata y Vision' en 2021 y continuó con la aclamada 'Agatha, ¿quién si no?' en 2024. Paul Bettany, que vuelve a interpretar a Vision, y James Spader, que retoma su papel como Ultron, son los principales protagonistas de una serie que pretende ahondar en las eternas preguntas sobre la vida y sobre lo que significa ser humano. Además de buscar a su otro hijo desaparecido, Tommy, al que interpreta Ruaridh Mollica.

"Estoy muy orgulloso de lo que logramos. Vi cortes en la sala de edición que mejoran cada vez más. Cuando se agregan los efectos, resulta divertido y emotivo", contó Bettany en el podcast Happy, Sad, Confused. "Y James Spader es tan gracioso en es

Fecha de estreno: 14 de octubre

Estrenos en AppleTV

Tenzing

Sinopsis: Tenzing Norgay, el legendario alpinista nepalí-indio, coronó el mítico Everest junto a Sir Edmund Hillary en 1953, convirtiéndose ambos en los primeros hombres en pisar la cima del mundo.

Los documentales y películas sobre alpinismo tienen su público, y se han convertido en un género cinematográfico en sí mismo. Ahora Apple llega con una nueva historia, que nos cuenta la hazaña del alpinista Tenzing Norgay, siendo el primer hombre en coronar el Everest junto a Sir Edmund Hillary. Genden Phuntsok, Tom Hiddleston y Willem Dafoe son los protagonistas de este título, que nos sumerge en esas historias de hombre contra naturaleza. Jennifer Peedom, especialista en documentales sobre alpinismo, es la encargada de dirigir el film, sobre un guión del nominado al Oscar Luke Davies. "Para mí, siempre ha sido la historia más interesante del Everest", comentó su directora para AFP. "Tuvo que superar tantas adversidades solo para llegar a la línea de partida en el Everest, y ni hablar de convertirse en el primer hombre en alcanzar la cima. Es uno de los grandes logros del siglo XX, y quería poner a Tenzing como protagonista de esa historia, de su propia historia".

Fecha de estreno: 16 de octubre

Estrenos en SkyShowtime

The Five Star Weekend

Sinopsis: Hollis Shaw, una famosa cocinera y autora de best sellers conocida por sus deliciosas recetas, su impecable gusto y su cálido comportamiento, sufre una pérdida devastadora. Incapaz de seguir adelante, la muerte empieza a dejar al descubierto las grietas de la vida perfecta de Hollis: su tenso matrimonio, la complicada relación con su hija y su creciente búsqueda de la validación de sus fans. En un esfuerzo por superar el duelo y reencontrarse a sí misma, Hollis tiene la idea de organizar un fin de semana en su casa de Nantucket con tres amigas de diferentes etapas de su vida: su infancia, sus veinte, sus treinta y una quinta estrella sorpresa.

Creada por Bekah Brunstetter, este drama adapta la novela homónima de Elin Hilderbrand. Imagina llegar a la mediana edad y juntar a conocidos tuyos de varias etapas de tu vida. Todas ellas pasando un fin de semana juntos en una especie de casa rural. Aunque, en este caso, en la playa. Complicado, ¿verdad? ¿A quién invitarías? ¿Sobre qué hablaríais? ¿Se llevarían bien? ¿Siguen siendo las mismas personas? Eso es lo que plantea 'The Five Star Weekend', que cuenta con Jennifer Garner como protagonista, junto a Regina Hall, Chloë Sevigny, D'Arcy Carden, Gemma Chan y Timothy Olyphant. "Creo que estas historias conectan porque la mitad del mundo está formada por mujeres y, además, desde un punto de vista evolutivo, las mujeres siempre hemos necesitado unas de otras. Desde el principio hemos vivido juntas en comunidades. Existimos unas para otras, con otras y gracias a otras", contó Garner para Artículo 14.

Fecha de estreno: 16 de octubre

Super Mario Galaxy: La película

Sinopsis: Los hermanos Mario y Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia.

Super Mario es quizá una de las figuras más conocidas de la cultura en todo el mundo. Creado hace más de cuarenta años por Shigeru Miyamoto, ha tenido multitud de juegos, series animadas, una película de acción real que fue un fracaso, y su primera gran adaptación se convirtió en una de las cintas de animación más taquilleras de la historia. Ahora ha llegado su segunda entrega, y aunque no consiguió la repercusión de la primera, siguió contando con el mismo plantel de estrellas (Jack Black, Anya Taylor-Joy, Chris Pratt...) y llegó a superar la barrera de los mil millones.

"Hay un sonido... No sé si lo llamaría necesariamente un sonido de esfuerzo, pero hay una frase que... No voy a decirla ahora mismo porque todavía no he hecho todos los ejercicios de calentamiento vocal. No quiero hacerlo, pero es Mamma Mia. Y cuando escuchas la versión original del personaje, está en italiano. Suena algo así, [con voz aguda]: ¡Mamma Mia! Y yo pienso: ¿Por qué tiene sentido que un tipo de Brooklyn, que no tiene ese acento, diga eso tan a menudo?", explicó Pratt para Screen Rant. "Así que siempre ha sido complicado. Ellos me dicen: 'Está escrito como Mamma Mia'. Pero yo pienso: si estoy expresando cierta reverencia o una especie de asombro, como ¡Guau, Mamma Mia! Pero eso no es algo que una persona diga necesariamente, a menos que esté imitando el acento italiano. Así que siempre ha sido muy difícil encontrar la manera de que ese Mamma Mia funcione".

Fecha de estreno: 17 de octubre

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