42 estrenos que ver esta semana del 19 al 25 de octubre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o HBO Max: de la primera serie de Antonio de la Torre a 'El Marqués, 1985'

Con la resaca del anuncio de nuevas elecciones, y con la llegada del otoño (y las lluvias en el horizonte), se vienen semanas convulsas en las que vamos a necesitar entretenimiento por un tubo. Y qué mejor que echarle un vistazo al catálogo de las plataformas y ver qué nos ofrecen entre todos sus nuevos estrenos. Porque llegan nuevos títulos a Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus, HBO MAX, Filmin y SkyShowtime. No solo series, sino también películas y documentales, y merece la pena echarle un vistazo a cada uno de ellos. Siempre y cuando tengas tiempo, claro.

No hay que dejar pasar la oportunidad de ver la segunda temporada de la serie 'El Marqués', con José Pastor de nuevo como protagonista. Y, hablando de marqueses, no podemos no recomendar 'Grande de España' que tiene a Antonio de la Torre como protagonista. De hecho, es su primera incursión en el terreno de las series. Siguiendo la línea de estrenos españoles, también nos llega la serie 'In Vitro', la ficción catalana que se estrena simultáneamente en 3Cat y HBO MAX. O ya, en terrenos internacionales, la tercera temporada del drama romántico 'Nadie quiere esto'; la cuarta temporada de 'Lupin', con Omar Sy retomando su papel una vez más. O la llegada al streaming del live action de 'Vaiana' con Dwayne Johnson volviendo a interpretar a Maui. ¡Ah! Y ojo, que Filmin nos trae una película protagonizada por la bad girl del pop Charli XCX.

Estrenos en Prime Video

Los hilos del miedo

Sinopsis: A lo largo de ocho episodios breves, de unos cinco minutos cada uno, inspirados en los relatos virales de Salvador Gutiérrez Solís, la serie explora cómo hechos aparentemente cotidianos pueden convertirse en auténticas pesadillas.

Sony Pictures España se ha unido a la Escuela Universitaria de Artes TAI para darnos una miniserie de 8 episodios, de cinco minutos cada uno, basada en las historias virales del creador de contenido Salvador Gutiérrez. Uno de sus vídeos, 'El garaje', acumula más de 28,4 millones de visualizaciones, 262.000 «me gusta» y cerca de 300.000 interacciones en TikTok, además de una enorme popularidad en X. "Con esta serie, estamos definiendo un nuevo estándar para la narración ágil y de gran impacto, demostrando que la tensión cinematográfica no está ligada a las duraciones tradicionales. Aprovechar el alcance viral de Salvador Gutiérrez Solís en X para plasmarlo en episodios de 5 minutos nos permite tender un puente entre contenidos nativos digitales y la producción audiovisual", ha defendido Iván Losada, director general de Sony Pictures Entertainment Iberia, España. "No terminaba de ver lo que me proponían, lo último que se me pasaba por la cabeza era tener una adaptación audiovisual", comentó Salvador en una entrevista para El Correo de Andalucía.

Fecha de estreno: 19 de octubre

El Marqués, 1985

'El Marqués, 1985' es la segunda temporada de la popular serie de Mediaset.

Sinopsis: Ambientada en los años 80 y sitúa de nuevo al periodista Onofre Romera, protagonista de la primera temporada, en el centro de una investigación criminal marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales de aquella época. La nueva entrega girará en torno a la desaparición de Santiago Corella ‘El Nani’, un suceso que conmocionó a la sociedad española de la época.

La serie continúa el universo narrativo de ‘El Marqués’ con un nuevo caso inspirado en un hecho real que situará al personaje protagonista, Onofre Romera, ante una investigación marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales de los años 80. José Pastor vuelve a ser el protagonista indiscutible de la historia, pero ahora apoyado por un reparto que cuenta con nombres de la talla de Fran Perea, Jorge Usón, Gonzalo de Castro, Pablo Louazel, Carlos Librado, y Vito Rogado.

El Nani era Santiago Corella, un delincuente común madrileño que se convirtió en uno de los casos más conocidos de la España de los primeros años de la democracia. En noviembre de 1983, Corella fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Madrid. Nunca volvió a aparecer. Su desaparición desencadenó una investigación periodística y judicial porque varios policías fueron acusados de haber participado en su detención y posterior desaparición. Un caso de nuestra historia reciente, muy poco después de la Transición, y que llamó la atención de nuestra sociedad. Eso sí, nunca se volvió a saber de Santiago Corella, por lo que el caso sigue sin esclarecerse a día de hoy.

Fecha de estreno: 24 de octubre

Estrenos en Netflix

Nadie quiere esto (Temporada 3)

Sinopsis: Tras apostar de nuevo por su relación al final de la temporada anterior, Joanne y Noah empiezan una nueva vida juntos en un nuevo hogar y con una relación que, por fin, parece estable, mientras disfrutan de todas esas «primeras veces» que trae consigo construir un futuro en común. Sasha y Esther, quieran o no, vuelven al mundo de las citas y se enfrentan a la incomodidad —y también a la emoción inesperada— de conocer a alguien nuevo. Mientras tanto, Morgan da un gran paso en su carrera y está a punto de convertirse en toda una figura mediática. Y Sasha y Morgan siguen dando vueltas a algo que ninguno de los dos se ha atrevido todavía a admitir.

Esta comedia dramática sobre los avatares de una relación tiene como protagonistas a Adam Brody y Kristen Bell, y con su primera temporada, se convirtió en un auténtico éxito en Netflix: seis semanas en la lista global de las 10 mejores series en inglés de Netflix, alcanzando el Top 10 en 89 países. Algo que no está al alcance de cualquiera. En esta tercera temporada, además, se incorporarán nombres como Sarah Silverman, que interpretará a la rabina Eden, y Andrew Rannells, que será Sebastien, el particular rival de Joanne en sus clases de conversión. "Queríamos que esta pareja avanzara junta y tuviera todos esos grandes momentos románticos que uno quiere ver", afirmó su creadora Erin Foster en una entrevista para Deadline. "Estamos buscando maneras de hacerlo para que se sienta novedoso, real y con algunas sorpresas divertidas".

Aunque esta tercera temporada llega con polémica, tras la entrevista concedida por su protagonista Adam Brody en GQ. En esta, calificaba lo que ocurre en Gaza como genocidio, y ha levantado ampollas. Sobre todo en su relación con Steve Leder, rabino y asesor técnico de la serie. "Apúntame entre los que piensan que esto es un genocidio", señaló Brody. "Apúntame entre los que quieren una Palestina libre. Es terrible que haya tenido que morir y sufrir tanta gente, pero sí da la sensación de que estamos llegando a un punto de inflexión al que deberíamos haber llegado hace ya tiempo".

Fecha de estreno: 22 de octubre

Grande de España

Sinopsis: Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid. La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.

Esta comedia dramática de seis episodios está protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Y ha sido creada por creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, responsables de la divertidísima 'Vergüenza' y de 'Ocho apellidos marroquís'. Ya solo con ese plantel artístico, esta serie se trata de la primera liderada por una leyenda de nuestro cine como es De la Torre, nominado hasta en 15 ocasiones, ganando dos veces, por 'AzulOscuroCasiNegro' y 'El Reino'. En el reparto de secundarios también encontramos nombres como los de Mercedes Sampietro, Teresa Rabal o Celia De Molina. Uno de los estrenos más interesantes del mes sobre todo por esa dupla de protagonistas, y ese estilo de comedia costumbrista rayando un poco situaciones de vergüenza ajena que tanto caracteriza a sus creadores.

"El acto de estar vivo ya es político. Quien dice que no se mete en política toma una decisión pasiva, pero sigue dentro del sistema. La obligación del adulto es informarse y formarse éticamente. Para combatir el odio hay que usar la firmeza en las ideas, pero jamás la violencia. Debemos buscar las razones profundas de ese odio con empatía", comentó Antonio De la Torre sobre la situación política actual en una entrevista para El Plural. "Hay que tender puentes y no trincheras".

Fecha de estreno: 23 de octubre

Lupin (Temporada 4)

Sinopsis: Assane debe aprender a vivir escondido y lejos de su esposa e hijo. Cuando ya no soporta el sufrimiento que padecen por su culpa, decide volver a París para hacerles una oferta a priori delirante: irse de Francia y empezar una nueva vida en otro país. Pero es imposible desprenderse del todo de los fantasmas del pasado, y un sorprendente regreso trastocará sus planes.

Las aventuras del célebre ladrón Arsene Lupin, creado por Maurice Leblanc, han tenido muchas adaptaciones a lo largo de los años (¿recordamos aquella serie de anime tan desvergonzada?). Pero si ha habido una que ha trascendido en el último lustro, esa ha sido la llevada a cabo por parte de Netflix, con Omar Sy como protagonista. La primera temporada fue un éxito incontestable para la plataforma y, pese a que su popularidad ha bajado en las siguientes entregas, es de celebrar que vayamos a tener, por fin, una cuarta temporada. De hecho, la más larga hasta la fecha, porque contará con 8 episodios. ¿Quiénes regresan junto a Omar Sy? Ludivine Sagnier como Claire Laurent, Antoine Gouy como Benjamin Férel, Soufiane Guerrab como Youssef Guédira y Shirine Boutella como Sofia Belkacem.

"Queríamos entretener pero al mismo tiempo poner algunos usos y costumbres que describieran a Paris y Francia tal como son. Lo hicimos usando todos esos aspectos de nuestra sociedad para ayudar a contar nuestra historia. Porque no es que decíamos 'okey, pasa esto, esto y aquello'. No. Decíamos 'esto es lo que está pasando, entonces hagamos que nuestros personajes lo usen para hacer lo que tienen que hacer'. Creo que fue una buena manera para hablar de eso porque no queríamos ponernos en rol de jueces", explicaba Omar Sy en una entrevista para Infobae, reflexionando sobre la situación actual en Francia y los continuos problemas de racismo.

Fecha de estreno: 23 de octubre

Estrenos en Movistar Plus

Whistle: El silbido del mal

Sinopsis: Un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito: un antiguo silbato de la muerte azteca. Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras para perseguirlos. Mientras las víctimas aumentan, los amigos intentan descubrir el origen del artefacto y detener la terrible cadena de sucesos que han provocado.

Dafne Keen, actriz de origen español, dio el salto a la fama hollywoodiense gracias a dar vida a la joven X-23 en 'Logan', haciendo de compañera de viaje del mismísimo Lobezno a.k.a. Hugh Jackman. Aunque su filmografía no ha calado tanto como otras actrices de su generación (aunque ahí está la estupenda 'La materia oscura' en HBO MAX), se ha convertido en una actriz solvente y relevante. Y lo demuestra de nuevo convirtiéndose en una final girl de las mejores en esta propuesta enrevesada y práctica de Corin Hardy, director de 'La monja', del universo de 'Expediente Warren'. Aquí toman como punto de partida un objeto maldito de la cultura azteca, como ya hiciera la película 'Este cuerpo me sienta de muerte', y elabora una especie de slasher a lo 'Destino final' que funciona.

"La forma en que Owen Egerton escribió el guion era increíblemente descriptiva y maravillosa. Eso fue algo que me convenció de verdad, porque nunca había hecho terror y, antes de rodar esta película, me daba muchísimo miedo el género. Pero me encantó lo hermosas que eran las muertes. Eran muy sangrientas y explícitas, pero estaban descritas de una manera poética y deslumbrante", se sinceró Dafne Keen en una entrevista para Moviefone.

Fecha de estreno: 21 de octubre

Viaje al país de los blancos

Sinopsis: Ousman Umar, tras una travesía llena de obstáculos, llega a Barcelona y descubre que la vida allí no es como él la imaginaba. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor.

Este luminoso drama cuenta la odisea, basada en una historia real, de un joven africano y su viaje a España, donde le esperan frustraciones y dificultades, pero también segundas oportunidades y el amor incondicional de una madre de acogida. Emma Vilarasau y Ousman Umar protagonizan una de las películas más conmovedoras vistas en el pasado Festival de Málaga. Ousman Umar es hoy un famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos, autor de best-sellers y fundador de NASCO Feeding Minds, una organización no gubernamental que ha abierto decenas de aulas de informática en escuelas rurales de su Ghana natal. Y una película como esta es más necesaria que nunca, sobre todo en el clima polarizado que vivimos en España respecto a la inmigración. Con un guion de Guillem Clua, ‘Viaje al país de los blancos’ es la ópera prima de Dani Sancho. "La única manera de hacer algo por mis compañeros que ya no están vivos es asumir la responsabilidad y hacer el esfuerzo emocional de volver a vivir la tortura del viaje", relato Umar en una entrevista para Onda Cero.

Fecha de estreno: 23 de octubre

Viva

Sinopsis: En un futuro marcado por la sequía extrema, Nora, una mujer a las puertas de los 40, enfrenta el retorno a su vida después de superar un cáncer de mama. Verá tambalear sus planes con la irrupción de Max, un chico de 23 años.

Nora tiene 40 años, acaba de superar un cáncer y siente una necesidad urgente de vivir. Dividida entre su relación con Tom y el deseo que le despierta Max, un chico de 23 años, se adentra en un viaje para confrontar sus deseos y sus miedos. 'Viva', el debut como directora de la actriz barcelonesa Aina Clotet, es un retrato vitalista, luminoso y sensual. Fue galardonada en el Festival de Cine de Cannes a la mejor ópera prima. Una comedia trágica, o al revés, sobre una mujer que, ante el miedo a la muerte, se lanza a vivir desaforadamente buscando el deseo y la alegría. Así se define este proyecto que debería tener mucho más reconocimiento, y que muestra ese nuevo cine español, protagonizado y dirigido por mujeres.

"La voluntad de querer contar el miedo a una mujer de 40 años y relacionarlo con las dependencias en el amor romántico, con la búsqueda de deseo y de afección y desde dónde nos relacionamos. Y cómo hay una conexión entre el miedo profundo a estar sola, que al final es el miedo a la muerte", reflexionó Aina Clotet en una entrevista para RTVE. "Con mi guionista Valentina Viso vimos que la mejor manera era contar la huella que te podía dejar una enfermedad como es el cáncer de pecho. Una emocional y física que lanza al personaje a este carpe diem bestial, que se quiere comer todo literalmente".

Fecha de estreno: 25 de octubre

Estrenos en HBO MAX

In vitro

Sinopsis: Muchas historias. Una pregunta universal. La protagonista de la serie es Blanca, una embrióloga que comienza a trabajar en una clínica de fertilidad mientras intenta encontrar respuestas a sus propios dilemas personales. A través de los casos que llegan cada día a la consulta, In Vitro construye un retrato contemporáneo sobre la maternidad, la ciencia, la bioética, las nuevas estructuras familiares y los límites del deseo de ser padr

Serie original creada por Marc Crehuet y Alejandra Guimerà, dirigida por Marc Crehuet y escrita por Marc Crehuet y Carmen Marfà, con la participación de Natalia Boadas y Víctor Sala en el desarrollo del argumento. ¿Y qué tiene de especial? Es una dramedia de seis episodios que se adentra, por primera vez en la ficción televisiva, en el universo de la reproducción asistida desde una mirada tan humana como provocadora. Ambientada en una clínica de fertilidad de Barcelona, la serie aborda los dilemas éticos, emocionales y sociales que rodean el deseo de formar una familia en el siglo XXI. Protagonizada por Bruna Cusí y David Verdaguer, el reparto cuenta además con María Pujalte, Diana Gómez, Alain Hernández, Francesc Ferrer, Peter Vives y Anna Bertran , entre otros. Se estrena de forma simultánea en 3Cat y HBO Max.

"La serie surge de nuestra propia experiencia con la reproducción asistida", explica Alejandra Guimerà, creadora, guionista y productora ejecutiva. "Durante casi diez años pasamos por tratamientos para intentar tener hijos. De ahí nació la necesidad de contar algo que apenas habíamos visto reflejado en la ficción", comentó en una entrevista para La Vanguardia.

Fecha de estreno: 19 de octubre

Yaga

Sinopsis: Rapp, un detective privado, llega a Whittock para buscar a Henry Park. El joven es el heredero de una poderosa empresa pesquera y ha desaparecido en un lugar donde abundan los secretos. Durante la investigación, Rapp se cruza con Carson, la detective local de Clark Backo, y con Katherine, una profesora universitaria. Entre sospechosos y vidas ocultas, el misterio irá dejando espacio a la magia antigua y al mito de Baba Yaga.

HBO MAX nos trae el estreno perfecto para esta spooky season. Sí, ya nos ha enamorado con la precuela de 'Viernes 13' protagonizada por una magnética Linda Cardellini. Y ahora toca reimaginar otro mito, pero este no viene del cine, sino de la cultura eslava: Baba Yaga. Se le describe como una anciana vieja, huesuda, arrugada, con nariz azul o de gancho, dientes de acero o metal, y una pierna normal junto a una de hueso, que simbolizan su tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ni es una villana absoluta ni un personaje bondadoso. Siempre se mueve en ese equilibrio extraño, según en qué cuento o leyenda aparezca. En esta historia, un thriller con tintes sobrenaturales, se promete una versión actualizada y feminista de este personaje. Carrie Ann Moss, eterna Trinity de 'Matrix', y Hudson Williams, al que conocimos en 'Más que rivales', son los protagonistas. Una especie de 'True Detective' pero en Canadá.

Fecha de estreno: 23 de octubre

Estrenos en Disney Plus

Vaiana

Sinopsis: Vaiana (Catherine Lagaʻaia) responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

El gran fracaso del año. Con un presupuesto de más de 250 millones de dólares, la película solo consiguió recaudar 350 millones. Y, si lo comparamos con el resto de remakes en acción real de Disney, se queda muy lejos de los grandes éxitos de 'Lilo & Stitch' o incluso del considerado fracaso 'La sirenita'. Y es que este remake se queda corto en cuanto a replicar la magia que hizo tan especial la película original animada. Pese a que se convierte en un calco casi igual, falta vida, falta color, falta alma. Y la peluca de Dwayne Johnson no ayuda en lo más mínimo. No hay que culpar a Disney de intentarlo. Al final, su película más vista en Disney Plus es precisamente 'Vaiana', pero la original. Su segunda parte consiguió más de mil millones en taquilla, y ya está preparándose una tercera.

"Salieron nuestras dos primeras críticas. Nunca lo olvidaré… Fueron increíbles. Yo estaba como: '¡Guau!'. [Luego] la cosa tomó otro rumbo, como suele pasar a veces. Así son las cosas, porque estamos en este negocio. [Mi mujer y yo] tuvimos muchas conversaciones de este tipo en casa, en la isla de la cocina a altas horas de la noche, cuando los bebés ya dormían. El reto era: 'Vale, pero recordemos qué va a pasar más allá de este fin de semana de estreno'. Recordemos lo que está pasando ahora mismo y todo el revuelo que se está generando en este momento", comentó el popular actor en una entrevista para People.

Fecha de estreno: 21 de octubre

Estrenos en Filmin

Erupcja

Sinopsis: Unas vacaciones románticas se tuercen cuando una erupción volcánica deja a Bethany y a su futuro prometido, Rob, en Varsovia, Polonia. Bethany toma el explosivo acontecimiento natural como una señal para deshacerse de su equipaje, reencontrarse con su amiga de la infancia Nel y recorrer lofts, clubes y callejones, mientras se enreda en una red emocional que desafía su propio sentido de sí misma.

La estrella del pop Charli XCX debuta como actriz de la mano de Pete Ohs. Rodada en pleno Brat Summer, 'Erupcja' es una historia sobre relaciones: desordenada, realista y con un toque de magia. Una película de esas pequeñas e independientes, por mucho que cuente con una cantante como Charli, y que acostumbran a hacer en Europa, pese a que esta lleve firma estadounidense. Como curiosidad, el guion fue escrito mientras se rodaba, con los propios actores colaborando en su escritura. Varsovia sale preciosa, y toda la película está rodada en un formato de 4:3 lo que le da un toque diferente y original muy necesario. "Vivía en Varsovia y me sentía muy inspirado en hacer una película en el lugar. No hago audiciones, elijo a actores que he conocido recientemente, con los que haya conectado de alguna manera. Hablamos y diseñamos la primera parte del filme para comenzar a grabar cronológicamente", comentó Ohs en una entrevista para Milenio. "En la vida hay todo tipo de erupciones, son estos momentos que nos desafían, nos llevan a un crecimiento personal al mismo tiempo que nuestras elecciones y comportamiento afectan a la gente de nuestro alrededor".

Fecha de estreno: 23 de octubre

Estrenos en SkyShowtime

No te olvidaré

Sinopsis: Tras salir de la cárcel, Kenna intenta volver a conectar con su hija pequeña, pero se enfrenta a la resistencia de todo el mundo, excepto del dueño de un bar que tiene vínculos con su hija. A medida que se acercan, Kenna debe enfrentarse a sus errores del pasado para construir un futuro esperanzador...

'Romper el círculo' se convirtió en uno de los libros más exitosos y famosos de la última década. Escrito por Coleen Hoover, no solo vendió millones, sino que tuvo una adaptación taquillera y polémica a partes iguales, protagonizada por Blake Lively. Drama romántico de altos vuelos, como muchos momentos para llorar, pero a veces también para creer en el amor. Sus historias siempre destacan por personajes femeninos fuertes que las pasan caninas para sobrevivir, pero que tiran de corazón para salir adelante. En este caso, con Maika Monroe, asidua del nuevo cine de terror desde 'It Follows', y acompañada por Tyriq Withers, que interpreta a Ledger, Lauren Graham, Bradley Whitford , Rudy Pankow y Lainey Wilson, entre muchos otros. Vanessa Caswill es la directora, y toda la película ha sido rodada en Canadá. "Nunca sabes una vez que estás en el set y ves que cobra vida a través de ellos dos, si estamos capturando lo que esperamos. Y ellos hicieron un trabajo fenomenal, no podría estar más feliz", comentó la escritora para Sensacine. Eso sí, no tuvo la acogida esperada. Sobre todo teniendo en cuenta el taquillazo que fue 'Romper el círculo'.

Fecha de estreno: 25 de octubre

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