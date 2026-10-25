36 estrenos que ver esta semana del 26 de octubre al 1 de noviembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Filmin: de lo nuevo de Luis Zahera al documental de Matthew Perry

Llegamos a la última semana del mes de octubre. Con Halloween entre medias, y el domingo siendo el día de Todos los Santos. Preludio a la Navidad. Cualquiera lo diría, si hasta hace nada estábamos bañándonos en la piscina y viendo a Enric Mas ganar la Vuelta a España. Pero el tiempo pasa rápido, así que mejor tener buen entretenimiento para pasarlo, ¿no? Y las plataformas como Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Apple TV, Filmin y SkyShowtime nos ayudan a ello. Estos últimos días de la llamada spooky season llegan cargados de estrenos. En Prime Video tenemos el biopic de Anthony Bourdain con Antonio Banderas llevándose todos los elogios, o la secuela de 'Apocalipsis Z', que llega justo a tiempo para asustarnos un poco de cara al 31 de octubre.

También tenemos el documental sobre Matthew Perry, mítico Chandler, para entender un poco mejor la trágica figura del cómico. Y también a Netflix llega la película española de 'Colisión', con un reparto inmejorable, con Luis Zahera, Álvaro Cervantes o Laia Costa entre otros. En Movistar Plus tenemos una buena sesión de cine de terror y misterio con 'Hokum', 'Good boy' o 'La cita'. Y uno de los estrenos de la semana (y del mes) es la española 'Segunda temporada', en Filmin, con los mismos responsables de 'Autodefensa'.

Estrenos en Prime Video

Tony

Sinopsis: Biopic del célebre chef Anthony Bourdain durante un verano en sus primeros años en la cocina mucho antes de la fama.

Dominic Sessa protagoniza este biopic sobre uno de los chefs más famosos de las últimas décadas, quizá por su trágico destino quitándose la vida en 2018. Además de por la publicación de su exitosos libro 'Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly'. En este caso, produce A24, que casi siempre es sinónimo de calidad. Y tiene a Antonio Banderas dando vida a su mentor o al joven Leo Woodall. Es una película que trata de llevarnos a la pasión por los fogones, y a cómo funcionaba el complicado mundo de la comida y la hostelería en los años 70 y 80. Fue uno de los primeros chefs reconocidos por el público, cuando no eran tan populares como hoy en día. La película, además, arranca con una cita del propio libro de Bourdain, sobre cómo se veía a sí mismo de joven: "Era —para ser franco— un niñato consentido, miserable, narcisista, autodestructivo e insensato que necesitaba a gritos una buena paliza".

"Comimos mucha comida italiana y marisco, pero sinceramente, algunas de las mejores comidas fueron en el propio rodaje. Todos los días había langostas frescas, ostras, guiso de calamares, langosta Thermidor... un montón de cosas que fingíamos cocinar en el restaurante. Francamente, muchos de mis mejores recuerdos gastronómicos son de cuando rodábamos en la cocina", relató Sessa en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 26 de octubre

Apocalipsis Z: Nuevo mundo

Sinopsis: La historia nos traslada a unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Carlos Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones. La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?

Dirigida por Carles Torrens y guionizada por Ángel Aguado, llega la secuela de la divertida 'Apocalipsis Z: El principio del fin' más de dos años después de la primera. Eso sí, esta vez llega con su estreno directo a vídeo, en vez de poder verla en salas de cine, como pasó con su predecesora. Además, llega con cambios en su reparto. Si la primera estaba protagonizada por Francisco Ortiz y Berta Vázquez, ahora tenemos al secundario José María Yazpik subiendo un escalón para ser el protagonista, acompañado de Carlos Alcaide, Mónica López o Julia Martínez. Basadas en las novelas de Manel Louirero, esta segunda entrega va un poco más por libre. Hay mucho trasfondo político, y varias críticas a la situación actual en España, sobre todo en cuanto a cómo se han gestionado crisis recientes en nuestro país. Y no, no es necesario haber visto la primera entrega, porque ya nos introduce en la historia un prólogo rápido y efectivo.

"Contábamos con un comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército español y lo hemos tenido como asesor", comentó Carlos Alcaide, que da vida a un joven recluta en la película, en una entrevista para Mundo Deportivo. "Ha habido una parte a nivel técnico y a nivel antropológico de meterte en ese mundo militar que a mí me ha interesado mucho. Y luego ha habido mucho espacio para lo artístico, para ver qué propuestas y qué direcciones tomaba cada secuencia. Como actor, me he sentido muy cuidado y muy visto".

Fecha de estreno: 30 de octubre

Estrenos en Netflix

El de Matthew Perry

Sinopsis: serie sobre el fallecido actor Matthew Perry, protagonista de 'Friends'.

Esta serie documental que es todo un acontecimiento se cuenta a través de relatos íntimos de amigos y familiares cercanos, y muestra al verdadero Matthew Perry (generoso, divertido, frágil e inconmensurable) y las batallas que libró para ser él mismo más allá de la fama. Es la historia sin adornos de una vida intensa, y de la franqueza que se irguió en su legado. Dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, contará con tres episodios que repasarán su vida y su carrera. "Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja", afirmó su hermana Mia Perry Bowick, psicoterapeuta titulada, en la presentación del documental en TUDUM. Han pasado tres años desde que el actor nos dejara (concretamente, el 28 de octubre de 2023), y su muerte conmocionó al mundo del espectáculo. Además, sigue habiendo muchos misterios en torno a esta.

"En 'Friends' pasé de los 58 a los 102 kilos, lo que era un buen indicador de mi adicción: si pesaba de más era el alcohol; si estaba delgado, las pastillas", contaba el actor en su autobiografía 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' publicada en 2022. "Es un libro sobre cómo, a medida que aumentaba mi fama, también tenía que luchar contra una adicción horrible", contó a GQ. "Está dedicado a todos los que sufren. Sabéis quiénes sois. Y el objetivo es mostrar que la adicción puede afectar a cualquiera, e intentar que la gente se encuentre menos sola…".

Fecha de estreno: 27 de octubre

Colisión

Sinopsis: En plena crisis económica, un grupo de atracadores asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que al principio parece un robo más se convierte en un juego de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan evitar algo más que ir la cárcel.

La nueva película de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix tiene un reparto de auténtico lujo: Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar. Un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser, con un atraco de fondo, un tema que le encanta a Netflix en los últimos años, sobre todo si es una producción española (quizá tratando de replicar el éxito de 'La casa de papel'). "'¿Te apetece cambiar de género?', me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí", comentó su director en la presentación de la película por parte de la plataforma. "Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión".

"Me sigue sorprendiendo trabajar con todo el mundo. Siempre pienso que soy la última mierda. Nunca he llegado a comprenderlo, pero el síndrome del impostor me ha perseguido toda la vida. Ahora, a mis 60 años, me digo: 'Ya está bien de machacarte, Luis'. Aunque esa sensación no termina de desaparecer. Cuando me dicen que voy a trabajar con quien sea, mi cabeza empieza a enredarse: 'Dios mío, si ese es un grande'. Supongo que yo soy un perrito", confesó Luis Zahera en una entrevista reciente para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 30 de octubre

Estrenos en Movistar Plus

La cita

Sinopsis: Violet es una madre cuyo marido falleció y que tras mucho tiempo dedicada a sus hijos decide tener su primera cita en años. Cuando llega al restaurante descubre además que su cita, Henry, es un hombre mucho más encantador y guapo de lo que podía esperar. Pero la velada empieza a estropearse cuando Violet comienza a recibir una serie de inquietantes mensajes anónimos en su teléfono.

Christopher Landon, uno de los guionistas de la saga de 'Paranormal Activity', se ha convertido en baluarte de un nuevo cine de terror que llevaba sin hacerse desde finales de los 90: la comedia de terror. No hablamos de 'Scary Movie', para nada. Pero sí de 'The Faculty', por poner un ejemplo. Momentos de terror, con jump scares incluidos, mezclados con humor meta y continuas referencias a la cultura pop. Ahí tenemos 'Feliz día de tu muerte' o 'Este cuerpo me sienta de muerte'. Y ahora llega con su última película, 'La cita'. Aunque no es estrictamente comedia de terror, porque se trata más de un suspense al uso, sí que hay toques del cine de Christopher Landon.

Meghann Fahy, a la que ya vimos en la temporada 2 de 'The White Lotus', es la protagonista y sufridora de la trama. Una mujer que prueba el volver al mundo de las cita solo para acabar en un juego con un psicópata que planea matar a su hijo si no cumple con sus exigencias. La tensión es maravillosa y la duración perfecta (no supera la hora y media). Todo va in crescendo con multitud de escenas surrealistas, sí. Pero pese a ello, te mantiene pegado al asiento. "Parte de lo que hace que la película sea tan aterradora es que es algo dentro de lo posible", incidió Meghann Fahy en una entrevista para Sensacine. "Me encantó lo claro que era el concepto y cómo me recordó a una película de Hitchcock, pero con la tecnología moderna, así que me cautivó", afirmó su director Christopher Landon.

Fecha de estreno: 26 de octubre

Good boy

Sinopsis: Un perro se muda a una casa rural con su dueño Todd. Allí percibe fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras esas oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente perro debe luchar para proteger a quien más quiere.

'Good Boy, el debut como director de Ben Leonberg, fue una de las grandes sorpresas de este pasado 2025 en el género del terror. Porque ya solo su premisa es original y diferente: una película de miedo contada desde el punto de vista del perro de la familia. 'Good boy' tuvo su estreno mundial en el South by Southwest (SXSW) de marzo, donde el protagonista canino Indy ganó el primer 'Howl of Fame Award' de la historia del festival, un galardón pensado para reconocer una actuación animal memorable.

Cuando se lanzó el primer tráiler, la película experimentó un impacto viral inmediato que acumuló más de un millón de visualizaciones en apenas 24 horas. Esta extraordinaria acogida llevó a IFC Films a cambiar radicalmente su estrategia, pasando de un estreno limitado a una distribución amplia en cines. El dato más revelador del impacto cultural de la película es el aumento del 2000% en las búsquedas en Google de la frase "¿muere el perro al final?" tras el lanzamiento del tráiler. Algo increíblemente impactante, y que demuestra no solo la simpatía que sentimos por los animales en las películas, sino que este tipo de situaciones ayudan a viralizar siempre una historia, mucho más allá de gastarse millones en promoción. "Encontramos la manera de hacer una película alrededor de él en lugar de entrenarlo para que estuviera o actuara en la película, porque no sé cómo hacer eso. Así que el tiempo fue el recurso más importante. También tuvimos que trabajar con su capacidad de atención, que era una ventana muy limitada, de solo unas pocas horas al día", explicó el director Ben Leonberg en una entrevista para Espinof.

Fecha de estreno: 29 de octubre

Sacrificio

Sinopsis: Un evento benéfico repleto de estrellas se convierte en un caos cuando irrumpe un grupo antisistema en busca de un artefacto místico relacionado con una antigua profecía. Mike Tyler (Evans) es una estrella de cine que, tras pasar una crisis, ansía volver a ser el centro de atención. Esta noche será su primera aparición pública en una gala benéfica, pero tanto el evento como él mismo quedan eclipsados cuando irrumpe en escena un grupo radical liderado por la entusiasta Joan (Taylor-Joy). Ella secuestra a Mike, a una mujer y al hombre más rico del mundo en aras de una profecía con riesgos apocalípticos: Salvar a la humanidad sacrificando tres vidas. Mike verá entonces una oportunidad de redención en lo que se autoconvencerá es el papel de su vida, pero Joan no se detendrá ante nada para cumplir su misión.

Romain Gavras, el director francés, se rodea de un reparto de estrellas para esta película que, aunque pasó sin pena ni gloria por salas de cine, ya podemos disfrutar en streaming gracias a Movistar Plus. Sobre todo porque el planteamiento era un circuito muy reducido de salas, con la mira puesta en plataformas. En EEUU por ejemplo, desembarcó en Netflix el pasado 16 de octubre. Ojo al reparto: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich... Pocos directores pueden contar con semejante plantel de intérpretes de primera lista. 'Sacrificio' es una película extraña. Una mezcla de géneros que no siempre funciona, pero que acaba levantando el carisma de sus actores y actrices.

"Partiendo de esa idea un poco descarada y traviesa de, por ejemplo, hacer que un grupo armado irrumpa en una gala como la de la película, pensé: 'Vale, ¿qué necesitaríamos para que esto no resulte demasiado ligado a la actualidad, demasiado propio de nuestra época? ¿Y si tuvieran un conjunto de creencias de carácter mítico, algo que no hayamos visto antes, pero que estuviera profundamente basado en la fe?'", comentó para The Wrap su director Romain Gavras.

Fecha de estreno: 30 de octubre

Hokum

Sinopsis: Un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está encantada por una bruja.

Damian McCarthy es un joven director que ya nos sorprendió con la interesante 'Oddity', y ahora vuelve a hacerlo con la muy inquietante 'Hokum', con un Adam Scott pasándolo muy mal durante toda la película. Los ingredientes de terror están: brujas, leyendas, hombre solitario, presencias nocturnas... Todo confluye en un clímax que comienza a la mitad del filme hasta casi los créditos final. La atmósfera es agobiante, y hay momentos de absoluto terror, basados siempre en suposiciones, en figuras no del todo definidas. Y, sobre todo, apoyados en una brillantísima actuación de Scott.

"'Poltergeist', 'Un hombre lobo americano en Londres' o 'La dimensión desconocida' se me quedaron grabadas de niño. Puede que fuera demasiado joven para verlas, pero me dejaron huella. Estaba fascinado por sus historias. Creo que fue realmente instructivo para poder reconocer cuándo una historia sale de los límites o, al contrario, si es demasiado cursi. Tienes que tener disciplina narrativa", explicó Scott en una entrevista para Cinemanía.

Fecha de estreno: 31 de octubre

Estrenos en Filmin

Segunda temporada

Sinopsis: Hace unos años, Paula Ferrara escribió “El coño y la navaja”. Su éxito la convirtió en “la voz de su generación”. Hoy, Paula es una escritora fracasada, una escritora fantasma que se gana la vida publicando libros de influencers mediocres. Su nuevo y desesperado encargo es escribir la biografía de Lil Rogelio, una leyenda del trap en decadencia que acaba de salir de la cárcel y de quien dicen que busca redimirse. Pero, ¿están preparados Paula y Lil Rogelio para vivir esta segunda temporada?

Berta Prieto y Miguel Angel Blanca unen fuerzas en la nueva serie original de Filmin, que reflexiona sobre el mundo del libro, y lo volátil que es todo lo que rodea al arte. Después de entregarnos la polémica 'Autodefensa', ahora llegan con esta comedia dramática que también nos habla de la precariedad, y de lo difícil que es pasar página, e incluso tener una segunda oportunidad. La propia Berta Prieto protagonizada la serie junto al rapero Adan Domínguez. 7 episodios de entre 30 y 45 minutos, que van cambiando según avanza la historia, jugando con el montaje y con el propio género. "Es una serie que es ficción. Se ha trabajado desde un punto diferente a 'Autodefensa'", explicó Berta Prieto en Kinótico. "La serie plantea si, hoy en día, se puede tener una segunda oportunidad".

"Por un lado, no siempre digo lo que pienso, evidentemente. Por otro, estoy muy orgullosa de lo que he hecho estos años. Nadie dice nunca lo que piensa, en ningún sitio, porque la gente se siente tan importante que cree que no puede decir nada por miedo a perder privilegios. Los actores y los escritores hemos aceptado la cultura del influencer, que consiste en la idea de que tenemos que hacerlo todo por nuestros seguidores, cuando en realidad nuestro papel debería ser precisamente ir en contra de eso. Además, no soy ingenua y ya sé que accedo a muchos espacios precisamente para decir lo que pienso", comentó la actriz y creadora en una entrevista para El País.

Fecha de estreno: 27 de octubre

Estrenos en AppleTV

Nocturno

Sinopsis: Jonah Lynn es un exsoldado convertido en detective de homicidios que, cansado de trabajar en las calles más duras de Filadelfia, se traslada a una pequeña localidad del oeste de Pensilvania en busca de una vida tranquila. Pero cuando tanto el pueblo como su familia se convierten en el objetivo del diabólicamente inteligente asesino en serie Jurek Walter, Jonah deberá proteger todo lo que más le importa.

Basada en las novelas de Lars Kepler, con más de 20 millones de copias vendidas, la nueva serie de AppleTV promete oscuridad, ya desde su propio título. Con Liev Schreiber de protagonista, encarnando al detective Jonah Lynn, este título nos adentrará en una atmósfera asfixiante, con ecos al mejor David Fincher. Stephen Graham ('Adolescencia') interpreta al asesino en serie Jurek Walker, y la relación entre ambos será lo que vertebre la historia de la serie. Ambos, acompañados por Zazie Beetz, que da vida a Saga Bauer, agente del FBI, y que es considerada casi como una hija por el protagonista. John Hlavin y Rowan Joffe son los encargados de dirigir este thriller neo-noir que se descubre como una de las grandes apuestas de la plataforma para los últimos meses del año.

Fecha de estreno: 30 de octubre

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