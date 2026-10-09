10 estrenos de películas que ver el fin de semana del 9 al 11 de octubre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o Disney+: De 'Animales' a 'Pioneras'

Con unas nuevas elecciones en el horizonte y el fallecimiento de Maricarmen, además de las lluvias torrenciales en Barcelona, hemos tenido una semana un tanto intensa. Así que mejor cortar un poco con la realidad y sumergirnos en los nuevos estrenos en las plataformas de streaming que, al menos, nos permitirán evadirnos. Uno de los títulos más importantes que llega este fin de semana es la nueva película que une a Matt Damon con Ben Affleck, eternos amigos, y dos de los nombres más relevantes del Hollywood de los últimos veinte años. 'Animales' es un proyecto largamente pospuesto por Affleck, y rescatado ahora gracias a Damon y a Netflix. También tendremos en Netflix el biopic de Jan Borysewicz, líder de la banda polaca Lady Pank, y que promete una buena dosis de punk y rock ochentero.

Y, como se acerca Halloween, tendremos especial de terror de 'Padre de familia' o la llegada al streaming de 'Exhuma', uno de los éxitos recientes del género, con firma coreana. Además, mucho cine español: 'La bala', 'Pioneras', 'Iván & Hadoum' o el documental sobre el ELA 'Death Valley'. Y ojo, dos estrenos muy importantes: 'Matchbox', nueva comedia de acción de John Cena. Y el documental definitivo sobre el regreso de Oasis a los escenarios.

Animales

Sinopsis: Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger.

Ben Affleck dirige y protagoniza junto a Kerry Washington este nuevo thriller de Netflix, y es uno de los más esperados del mes en la plataforma. Pero estuvo a punto de ser cancelado. Al comienzo del proyecto, este iba a estar protagonizado por Matt Damon y la ex-mujer de Affleck, Jennifer Garner. Pero cuando Spike Lee estrenó 'Del cielo al infierno' con Denzel Washington, Affleck se dio cuenta de que ambas películas tenían, al menos, el mismo detonante para su historia. ¿Cual fue la decisión radical? Cancelar el rodaje dos semanas antes de empezarlo. "Me sentí muy decepcionado porque realmente me había interesado la idea de hacer una película sobre Los Ángeles", contó para Entertainment Weekly.

Pero la película seguía rondando por la cabeza del director y actor, así que decidió seguir adelante un año después. El problema era que Damon ya no estaba disponible, así que se puso él como protagonista y, debido a su relación con Garner, también decidieron que era mejor cambiar a la actriz, apostando por Kerry Washington. "Me pareció una combinación realmente buena entre un thriller divertido y emocionante y unas ideas más profundas que se quedan contigo", comentó ella sobre el proyecto en la misma entrevista.

Plataforma: Netflix

Pioneras. Solo querían jugar

Sinopsis: En la España de principios de los años 70, con el franquismo aún firmemente arraigado en la sociedad, un grupo de chicas muy jóvenes decide jugar al fútbol en un país que no contempla su lugar en el deporte. En el camino encuentran a un aliado inesperado: un promotor deportivo tan audaz como visionario. Juntos, y contra todo pronóstico, desafiarán al sistema y pondrán la primera piedra de una lucha que cambiará para siempre la historia del fútbol femenino en España.

Ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Málaga (2026), esta inspiradora película basada en hechos reales narra la historia del primer equipo de fútbol femenino español, formado en los años 70 bajo el régimen franquista. En una época en que las mujeres tenían prohibido jugar al fútbol, un grupo de jóvenes apasionadas y un visionario promotor deportivo desafiaron las barreras sociales y legales, marcando un hito en el deporte y el feminismo en España. Una película de Marta Díaz de Lope Díaz que cuenta en su reparto con actrices de la talla de Aixa Villagrán, Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo, o el actor Daniel Ibáñez, entre otros. "Lo primero que me atrajo del proyecto fue el vínculo personal que sentí con esas pioneras, mujeres de carne y hueso, que siendo muy jóvenes habían tenido que romper moldes en una época muy complicada para poder hacer lo que más les gustaba: jugar al fútbol. Documentandome para la película me di cuenta de que entre esas mujeres y yo había muchos años de diferencia y sin embargo entendía perfectamente de lo que hablaban", comentó su directora para RTVE.

Plataforma: Movistar Plus

Iván & Hadoum

Sinopsis: En un invernadero del sur de España, Iván, un joven ambicioso, lidia con el conflicto entre su atracción por Hadoum, una nueva compañera, y sus metas laborales, desatando tensiones entre sus deseos personales y su futuro profesional.

Drama romántico que explora identidad y clase social dirigido por Ian De La Rosa, protagonizado por Silver Chicón y una cautivadora Herminia Loh Moreno. 'Iván & Hadoum' triunfó en destacados festivales de cine nacionales e internacionales desde su estreno en 2026 como en La Berlinale (Teddy Award al mejor largometraje en la sección Panorama) o en el Festival de Málaga (Premio Especial del Jurado, Premio al Mejor Guion y una mención especial a la mejor interpretación masculina para Silver Chicón). Una historia de amor ambientada en Nijas e inspirada en 'Romeo y Julieta'.

"Yo quería hacer una historia donde ser trans no fuese un conflicto ni un trauma, sino que fuese un rasgo más del personaje. Algo incluso maravilloso que te permite, como yo lo vivo, transitar y elegir un montón de cosas que si no transitas no te las planteas, simplemente porque se han pactado cuando naces", explicó su director en una entrevista para RTVE. "Quería deconstruir todo eso –continúa-, porque, aunque pueda resultar duro, es la única forma de tener la oportunidad de poder elegir qué persona quieres ser".

Plataforma: Movistar Plus

Oasis: Don't look back in anger

Sinopsis: Documental que repasa la carrera de Oasis con motivo de la gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, 'Oasis Live ‘25'.

La última gira de Oasis es uno de los regresos al rock más esperados. Y este documental no solo se centra en el tour, sino que nos convierte en espectadores de lo que supone volver a ver a los Gallagher juntos en un escenario. Desde la experiencia de la banda hasta la de sus seguidores en todo el mundo, con acceso a los ensayos, al detrás de cámaras y a los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años. Coincidiendo con la gira mundial de entradas agotadas de la banda, también explora el impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para públicos y generaciones de todo el mundo. Y llega en un momento perfecto, cuando Liam ha abierto la puerta a que la banda trabaje en nueva música tras su disco 'Big out your soul', allá por 2008. Una de las bandas más importantes del brit pop y que es historia viva de nuestra cultura musical.

Plataforma: Disney Plus

Padre de familia: Happy Hell-O-Ween

Sinopsis: Brian y Stewie acaban en el infierno tras 24 temporadas de mal comportamiento y terminan al mando cuando consiguen sacar de quicio incluso al mismísimo diablo.

'Padre de familia' llegó en el momento justo en la historia de la televisión. Su auge coincidió con la caída en desgracia de 'Los Simpson' que, para sobrevivir, trató de replicar el humor zafio y desvergonzado de la serie de Seth McFarlane, con un resultado bastante irregular. Tuvieron que pasar años hasta que la familia amarilla volviera a encontrar su voz, y ahí siguen, más de 800 episodios después. La compra de Fox por parte de Disney le dio vida a ambas series, y 'Padre de familia', aunque ya no es relevante como lo fue a comienzos de los 2000, sigue produciendo temporada tras temporada. Y, este año, dos especiales: uno de Halloween y otro de Navidad, como se anunció en la Comic-Con de San Diego. En este caso, Brian y Stewie vuelven a cargar sobre sus espaldas con la narración (los episodios centrados en ellos siempre son los mejor valorados y que encuentran mejores ideas), en un viaje a los infiernos, con la estrella invitada Kieran Culkin dando voz al mismísimo Satanás.

Plataforma: Disney Plus

Matchbox: La película

Sinopsis: La historia sigue a un grupo de amigos de la infancia cuyas vidas dan un giro inesperado cuando Sean, el cabecilla de la pandilla y ahora agente secreto de la CIA, regresa a la pequeña ciudad tras una larga ausencia. Sin darse cuenta, el grupo se verá envuelto en una frenética persecución internacional para salvar el mundo.

Mattel sigue apostando por convertir sus juegos en películas, y 'Matchbox' es una muestra más. Ya vimos el buen resultado que surgió de la unión de Greta Gerwig, Margot Robbie y 'Barbie'. Y ahora dan el salto con su línea de coches de juguete. Pero en vez de buscar un estreno en cines, han apostado por AppleTV, que siempre infla mucho los presupuestos y no deja nada al azar. En este caso, con John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris como protagonistas. Un vehículo (nunca mejor dicho) de lucimiento para Cena, que se mueve como pez en el agua en este tipo de comedias de acción. "Puede que alguien haya tenido una niñez difícil y decirle: 'Oye, esas circunstancias traumáticas de las que lograste escapar, tienes que seguir conectado a ellas'. No sé hasta qué punto sería justo", comentó el actor en una entrevista para EFE sobre el mensaje que trata de transmitir con sus películas.

Plataforma: AppleTV

La bala

Sinopsis: Julián, sacerdote perteneciente a una familia acomodada de provincias, cumple la promesa que le hizo a su madre: recuperar el cadáver de su tía, enfermera de La División Azul, fallecida en La Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Las averiguaciones sobre la causa de la muerte acaecida hace ochenta años removerán todas sus certezas.

Dirigida por Carlos Iglesias, ('Un franco, 14 pesetas') y con Silvia Marsó, Carlos Hipólito, Miguel Rellán o Luisa Gavasa, además del propio director en el reparto, esta película dramática nos cuenta la historia, inspirada en muchas historias reales, (sobre todo en la historia de los hermanos toledanos Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio) de un cura de buena familia que quiere cumplir la promesa de recuperar los restos de su tía, que murió en la Unión Soviética en 1943, donde trabajaba como enfermera para la División Azul. El hallazgo de la bala que acabó con su vida conduce a un informe balístico que desvelará secretos familiares ocultos durante casi un siglo. Iglesias, que lleva años dedicando su filmografía a recuperar nuestra memoria histórica, vuelve a dar un paso al frente con este drama familiar.

"Mis películas buscan que las generaciones que no lo vivieron, y aquellas que ya lo han olvidado, reconozcan nuestras raíces. 'La bala' sigue ese camino de recuperar nuestra memoria histórica, abordando incluso los temas más incómodos. Los españoles enterrados durante la guerra, bien sea en cunetas cercanas o lejos de casa, siguen siendo una herida que debemos sanar", explicó para RTVE.

Plataforma: Movistar Plus

Cada vez menos extraño

Sinopsis: Jan Borysewicz, el líder de la banda polaca de rock Lady Pank, marca a toda una generación con su música mientras una serie de tragedias familiares lo marcan a él.

La película sigue al guitarrista rebelde cuyo primer encuentro con la música rock provoca un deseo obsesivo de crear una banda capaz de estar a la altura de sus ídolos. La película polaca está protagonizada por Mikołaj Bukrewicz, acompañado por figuras reconocidas del cine polaco como Kinga Preis e Ireneusz Czop. Repasando la historia de Lady Pank, un grupo de rock nacido a comienzos de los años 80, y que tuvo varios éxitos en Europa, 'Cada vez menos extraño' repasa la vida del país de Europa del Este en los turbulentos 80, además de centrarse en todo lo que vivió su cantante líder.

Plataforma: Netflix

Exhuma

Sinopsis: Una renombrada chamana y su aprendiz son contratados por una enigmática familia adinerada para investigar la enfermedad sobrenatural que afecta a su hijo primogénito. Con la ayuda de un embalsamador y el experto en feng shui más famoso del país, rastrean una tumba familiar oculta, ubicada en tierra sagrada. Percibiendo un aura ominosa alrededor del lugar, el equipo opta por exhumar y reubicar los restos ancestrales de inmediato. Pero algo mucho más oscuro emerge en la remota montaña, desatando fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruirlos a todos.

'Exhuma' es obra del director surcoreano Jang Jae-hyun, que ya tiene experiencia en esto del cine de terror sobrenatural. Se convirtió en una de las grandes cintas de terror del año 2024, y ahora por fin podemos verla en streaming gracias a Prime Video. Como muchas otras historias de este género en el cine coreano, mezcla elementos de leyendas, tradiciones y cultura, y se convirtió en un auténtico éxito, acercándose a los 100 millones recaudados en taquilla en todo el mundo. "Reflexioné sobre que películas se ponen en los cines y como deben ser algo más importante, ofrecer más experiencia, algo de más de vivencia. Tiene que ser diferente de otros canales de visionado de películas. Eso hizo que cambiase la idea. No solo ver visualmente, sino vivir y sentir la película", comentó su director en una entrevista para Magazinema, con motivo de su paso por el Festival de Sitges.

Plataforma: Prime Video

Death Valley: el valle de la muerte

Sinopsis: documental que captura el reto realizado por dalecandELA en 2024, reflejando no solo el esfuerzo físico, sino que también explora los lazos familiares, el amor, la amistad y la resiliencia humana, mostrando cómo, incluso ante la adversidad más dura, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir y hallar momentos de belleza y conexión.

En 2024, la asociación sin ánimo de lucro dalecandELA impulsó un ambicioso reto con un doble objetivo: dar visibilidad a la ELA, recaudar fondos para la investigación y apoyar a las personas que conviven con la enfermedad. Liderada por Jaime Lafita, la expedición recorrió más de 565 kilómetros en bicicleta a través del desierto de Death Valley, desde Baker hasta Yosemite, en ocho exigentes etapas. Un viaje concebido para concienciar sobre la ELA, poner el foco en la urgencia de la investigación clínica y rendir homenaje a todas las personas que trabajan cada día para combatir la enfermedad. El llamado "Valle de la Muerte" da nombre también al espacio que separa la investigación científica de la llegada de un medicamento al mercado. Se conoce así porque numerosos proyectos biomédicos prometedores se quedan por el camino, principalmente por la falta de financiación. Jaime Lafita cruzó el desierto de Death Valley, en California. Uno de los lugares más extremos del planeta. En bicicleta tándem. Con ELA. No fue solo un reto deportivo. Lo hizo para que España aprobara una ley que protegiera a las personas con ELA. La ley se aprobó.

Plataforma: Movistar Plus