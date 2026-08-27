El importante cambio de RTVE en los 'Telediarios' que se aplica también en el Canal 24 horas con la nueva temporada

Los informativos de TVE arrancarán el próximo lunes su nueva temporada con grandes cambios tanto en grafismo como en decorado. Algo que por primera vez se implementará tanto en los 'Telediarios' de La 1 como en el Canal 24 horas así como en los informativos territoriales de forma simultánea.

Será el 'Telediario 1' con Alejandra Herranz el encargado de inaugurar los cambios el próximo lunes a las 15:00 horas. Posteriormente, esas novedades se implementarán también en el Canal 24 horas y en el 'Telediario 2' con Pepa Bueno. Al día siguiente, el martes 1 de septiembre se sumarán los Centros Territoriales.

RTVE quiere seguir apostando fuerte por la información esta temporada y para ello ha decidido llevar a cabo un plan central con una misma marca, una acción conjunta y múltiples maneras de contar la actualidad con el objetivo de ofrecer una imagen más contemporánea y adaptada a unas audiencias cada vez más diversas y a un ecosistema informativo más complejo.

Los informativos de TVE llevarán a cabo así una evolución que moderniza la imagen de los propios Telediarios y refuerza su identidad sin perder de vista su principal objetivo: ofrecer una información rigurosa, reconocible y adaptada a las nuevas formas de consumo audiovisual.

Un lenguaje visual más dinámico y una marca común

La nueva imagen permitirá a la audiencia identificar rápidamente que se trata de informativos RTVE bien estén viendo el 'Telediario' en La 1, el Canal 24 horas o los informativos territoriales en cada una de las comunidades autónomas. Eso sí, esta identidad común no supone uniformidad. Cada espacio mantendrá sus propios matices, personalidad y riqueza visual, pero el nuevo sistema permite compartir más recursos y posibilidades de realización y grafismo entre Telediarios y el Canal 24 horas. El azul y el rojo dejan de ser territorios exclusivos, ampliando las posibilidades de combinación y expresión visual.

El nuevo concepto visual se traslada también al plató. Frente al protagonismo de la tradicional gran pantalla o videowall, el espacio incorpora ahora un ecosistema de pantallas que permite introducir mayor cantidad de información, contexto y recursos visuales en el relato. La intención es que la complejidad de la actualidad forme parte del propio espacio informativo y que las herramientas visuales contribuyan a explicar mejor cada noticia.

Una de las principales novedades es la ruptura con algunos de los encuadres tradicionales. Los elementos gráficos podrán entrar desde distintos puntos de la pantalla, también desde la parte superior, para construir una puesta en escena más dinámica y contemporánea.

El 'Telediario' renueva su plató y mantiene a su equipo de presentadores

El nuevo concepto visual se traslada también al plató. Frente al protagonismo de la tradicional gran pantalla o videowall, el espacio incorpora ahora un ecosistema de pantallas que permite introducir mayor cantidad de información, contexto y recursos visuales en el relato.

La intención es que la complejidad de la actualidad forme parte del propio espacio informativo y que las herramientas visuales contribuyan a explicar mejor cada noticia

La renovación de la imagen y el grafismo no supone cambios en el equipo de presentadores de los principales informativos de TVE. Álex Barreiro y Mireia Alzuria continuarán al frente del 'Telediario Matinal'; Alejandra Herranz, del 'Telediario 1'; Pepa Bueno en el 'Telediario 2', y Marc Sala y Lourdes Maldonado en los 'Telediarios del fin de semana'. Además, Lourdes Maldonado seguirá conduciendo 'Informe Semanal'.