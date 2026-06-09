Giro inesperado en RTVE: Cancela 'La película de la semana' en la parrilla del domingo en favor de una docuserie de cuatro capítulos

Semanas convulsas con muchos cambios de programación en RTVE con la visita del Papa y el comienzo del Mundial de Fútbol 2026. Uno de los formatos que sufrirá la llegada del evento deportivo será 'La Revuelta', que dejará su hueco los jueves y saltará a la noche de los viernes. Mientras que 'La película de la semana' también desaparecerá este domingo de su parrilla.

Así, antes del debut de la Selección Española en el Mundial, que se producirá el lunes 15 de junio, La 1 dedicará la noche del domingo al estreno de 'Denominación de origen', una docuserie que se colará en las entrañas de La Roja.

La serie abre las puertas de un vestuario al que muy pocos han tenido acceso y ofrece el retrato más íntimo, humano y exclusivo realizado hasta la fecha sobre la Selección. Con este trabajo documental se accederá a la faceta más humana, las trayectorias, los momentos decisivos, los miedos y las aspiraciones de una generación única de futbolistas.

De esta forma, La 1 estrenará el domingo a las 22:00 horas los cuatro episodios de 'Denominación de origen' en sustitución de 'La película de la semana' y que se verá las caras con un nuevo capítulo de 'Una nueva vida' en Antena 3, el especial de 'Horizonte' y la película 'The Apprentice: la historia de Trump' en Cuatro, el debate final de 'Supervivientes 2026' en Telecinco y 'Anatomía de' en La Sexta.

"Nadie apostaba por ellos. Hoy son una referencia mundial"



RTVE muestra el lado más humano de la @SEFutbol en la docuserie 'Denominación de origen. La forja de un sueño'.



ESTRENO este domingo, a las 22h, en @la1_tve y @rtveplay #MundialRTVE https://t.co/bGw4dqvpFe pic.twitter.com/zPgOsy5LfY — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 9, 2026

Así es 'Denominación de origen', la docuserie sobre la Selección Española de TVE

Imágenes y cartel oficial de 'Denominación de origen'

En cada uno de los cuatro episodios de 52 minutos de 'Denominación de origen', serie producida por RTVE en colaboración con Asimétrica Films, la audiencia conocerá de primera mano las historias inspiradoras de sus ídolos: Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri Hernández, Marc Cucurella o Gavi, por nombrar solo unos pocos… hoy son estrellas mundiales, brillan en los mejores clubes, pero a ojos de muchos continúan rodeados de misterio.

El objetivo de esta docuserie es acercar su lado más personal e íntimo, conocerles a través de su entorno. Las conversaciones con sus familiares, amigos de la infancia y entrenadores que les han visto crecer en diferentes etapas de su carrera, harán posible que España no solo los admire, sino que los entienda: descubrir los desafíos que superaron para liderar a la Selección rumbo al Mundial 2026, y cómo sus orígenes fueron clave para resistir y llegar hasta aquí.

Para ello, 32 internacionales españoles fueron entrevistados en exclusiva, junto a sus familiares, amigos y personas más próximas, con el objetivo de conocer desde la máxima cercanía a quienes representarán a España en el Mundial de 2026. Un viaje que comienza con la llegada de Luis de la Fuente al banquillo de la Selección, continúa con las conquistas de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024 y culmina con la clasificación para el Mundial.