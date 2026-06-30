Atresmedia anuncia cuándo se estrena en abierto y gratis 'Las hijas de la criada', la serie sobre la novela de Sonsoles Ónega

Este martes, Sonsoles Ónega anunciaba al final de su programa en Antena 3 una noticia que le hacía mucha ilusión. Y es que 'Las hijas de la criada', la serie basada en la novela homónima y por la que ganó el Premio Planeta en 2023, ya tiene mes de estreno en abierto.

"Nos vamos a ir en breve, pero les tenemos que contar una cosa que me hace especial ilusión y que ya es oficial. 'Las hijas de la criada' llega al prime time de Antena 3 este mes de septiembre. Ya saben que es una historia ambientada en un pazo gallego y que esconde secretos, amores, identidades cruzadas", introducía la presentadora antes de acabar 'Y ahora Sonsoles'.

💥 @HijasDeLaCriada llega al PRIME TIME de @antena3com en SEPTIEMBRE



👏 La adaptación de la exitosa novela de @sonsolesonega se emite en abierto tras ARRASAR en su paso por @atresplayer pic.twitter.com/4Vn5SLTQ9n — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 30, 2026

De esta manera, 'Las hijas de la criada' será la gran apuesta de Antena 3 en ficción para el arranque de la próxima temporada. Un estreno que llegará ocho meses después de concluir su emisión en Atresplayer. Cabe decir que la serie se estrenó en la plataforma en noviembre del año pasado y finalizó con el estreno de su octavo capítulo el 18 de enero de este año.

Verónica Sánchez y Alain Hernández, al frente del reparto principal

Como decimos, 'Las hijas de la criada' cuenta con ocho capítulos de 50 minutos de duración. La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, que vuelve a Atresmedia tras el fenómeno de 'Ángela' y haber estrenado recientemente 'Oasis' en Netflix, y Alain Hernández, que también regresa después de protagonizar 'Sueños de Libertad', la que es la serie más vista de la televisión en la actualidad.

El reparto lo completan otros nombres de la talla de Carlota Baró ('La Moderna'), Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Oasis', 'Bienvenidos a Edén'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros.

'Las hijas de la criada' se grabó en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias y se trata de un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Con la venganza como origen, la historia, basada en el libro de Sonsoles Ónega, aborda temas como los amores prohibidos, las traiciones, la lucha de clases, las envidias y los secretos más inconfesables.

Sinopsis de 'Las hijas de la criada'

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.