Telecinco retira una emisión de 'La Isla de las Tentaciones', que cambia su horario al completo ante una nueva programación

Desde hoy lunes, 11 de mayo, Telecinco rompe el esquema de emisión de 'La Isla de las Tentaciones 10' para albergar la vuelta de 'First Dates' a su franja primigenia, la del access prime time. Un nuevo movimiento de programación por parte de Mediaset que implica pros y contras que te contamos en El Televisero.

En primer lugar, supone una muy mala noticia para los seguidores del reality de parejas conducido por Sandra Barneda, que durante el primer mes de emisión han gozado de un horario muy razonable y conciliador (21:45 horas) en la triple cita semanal.

Ahora, con el retorno de 'First Dates' de lunes a miércoles, 'La Isla de las Tentaciones' quedará relegada al tardío 'prime time' (23:00 horas) y perderá esa triple emisión, reduciéndose a dos únicas noches -lunes y miércoles- de 23:00 a 02:00 horas de la madrugada.

Un horario perjudicial para el cómputo de espectadores pero, tal vez, beneficioso para el share, que es lo que parece priorizar Telecinco con esta maniobra. Maniobra arriesgadísima después de haber habituado al público a sintonizar el programa más de una hora antes de lo que va a comenzar a partir de ahora.

Por otro lado, este movimiento implica una buena noticia, eso sí, para los fans de 'First Dates', que tendrán de vuelta el dating de lunes a miércoles a las 21:45 horas. No obstante, su desaparición del access durante cuatro semanas podría resentir su rendimiento en audiencias hasta volver a reconectar a sus fieles, lo cual menoscabaría una franja complicada para Telecinco tradicionalmente y, por ende, el posterior funcionamiento de 'La Isla de las Tentaciones'.

AVANCE | El capítulo de esta noche se viene MUY fuerte ❤️‍🔥 Rezad por la tablet del final 🙏🏻😅



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones, los lunes y los miércoles, a las 23:00h en @telecincoes



🐍 Y los viernes, 'El Debate de las Tentaciones' en @MedInfinityES 📺 https://t.co/BgjqH02Fqp pic.twitter.com/Zhjz75B59i — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) May 11, 2026

Además, el hecho de que el reality se extienda a las 02:00 horas de la madrugada en sus dos días de emisión, provocará, como efecto colateral, la retirada de 'El debate de las Tentaciones', que se venía ofreciendo en la late night del lunes tras el capítulo y con resultados aceptables: 12,4% y 13,1% de cuota. De momento, este espacio se queda sin hueco en la parrilla de Telecinco y se circunscribe solo a la plataforma Mediaset Infinity.

Con todo, así queda la programación de access y 'prime time' del canal de Mediaset a partir de este lunes 11 de mayo: