'Supervivientes' corta señal con Honduras tras el accidente de Ivonne Reyes, evacuada al hospital de urgencia

Gran susto en 'Supervivientes 2026' con Ivonne Reyes, que ha sufrido un complicado percance durante la celebración de un juego de recompensa por el que ha tenido que cortarse la señal con Honduras rápidamente mientras se escuchaba a la concursante gritar y aquejada de una pierna.

Los participantes, por equipos, debían atravesar un circuito por el mar. Dentro de éste, uno de los retos consistía en escalar una red vertical para, luego, volver a bajar y continuar superando obstáculos. La mayoría de los supervivientes ha saltado directamente al agua para ganar tiempo. Y aunque entrañaba grandes riesgos, la modelo y presentadora venezolana ha hecho lo propio.

Sin embargo, el lanzamiento ha sido un tanto temerario y de ahí que se haya quedado totalmente paralizada en el mar entre fuertes gimoteos de dolor. El tiro de cámara no ha permitido ver con precisión la caída. Tampoco se ha podido ser testigo de las dimensiones de la misma, pero lo cierto es que se ha tratado de algo muy serio a tenor de todo lo que ha sucedido después.

El golpe de Ivón con la manera de abajo, esta gente cualquier día se cargan a alguien



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El equipo médico de 'Supervivientes 2026' se ha visto obligado a movilizarse con urgencia para poder evacuar a Ivonne Reyes de la playa de juegos y proceder a su tratamiento. Mientras, con la emisión en Honduras detenida, Ion Aramendi se ha hecho con el control de la gala desde plató, reorganizando la escaleta y dando paso a los vídeos previstos para más adelante mientras se resolvía la situación en Honduras.

Ivonne Reyes, evacuada en el hospital y con su futuro pendiendo de un hilo: "El jueves conoceremos el dictamen"

Pasados unos minutos, María Lamela, que ha subrayado que Ivonne "está en las mejores manos", ha actualizado el parte médico provisional: "Las primeras informaciones del equipo médico es que han visto que se ha hecho daño en una pierna. Por eso, han decidido evacuarla y trasladarla (a un hospital) para hacerle todas las pruebas pertinentes. Seguiremos pendientes a los resultados de esas pruebas para saber si puede continuar en la aventura. Esperemos que sí".

"Se le van a hacer todas las pruebas necesarias para evaluar su estado de salud y cómo está esa pierna. En cuanto tengamos más información, os la contamos", ha añadido por su parte Ion Aramendi. Todas las miradas estaban puestas en si Ivonne Reyes puede seguir en 'Supervivientes' o no.

🔴 El equipo médico decide evacuar a Ivonne para poder realizar todas las pruebas pertinentes



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Al final de la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', María Lamela ha recalcado que "Ivonne está en el hospital junto al equipo médico". "El jueves conoceremos el dictamen médico y, por tanto, si podrá continuar o si tendrá que abandonar 'Supervivientes'", ha anunciado la presentadora del concurso.