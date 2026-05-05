'Supervivientes 2026', última hora: La huida de Claudia Chacón y un doble robo obligan a una emisión excepcional

'Supervivientes 2026' volverá a abrir la Palapa de manera excepcional durante la novena entrega de 'Tierra de Nadie' de este martes 5 de mayo (23:00 horas) debido a la última hora que llega desde Honduras y que Telecinco ya ha avanzado a través de un cebo promocional.

Como sucedió hace dos semanas, cuando la organización también hizo uso del punto neurálgico del concurso aventurero, una de las principales protagonistas de los hechos es Claudia Chacón, la concursante más polémica de la presente temporada.

Mediaset, a través de un breve comunicado, informa de que en las últimas horas se ha producido un "doble robo" con "varios implicados". En la imágenes adelantadas el equipo de Playa Victoria denuncia que ha desaparecido una lata de la dotación semanal; siendo todo un misterio por ahora el autor o autores de esa sustracción de una parte fundamental de la alimentación del grupo.

A continuación, se muestra a Claudia Chacón entrando en una de las cabañas del equipo de 'Supervivientes 2026', saqueando lo que parece un bote de crema de chocolate y emprendiendo una huida por la playa tras ser descubierta por los inspectores del formato que vigilan todo cuanto acontece en las localizaciones en las que están situados los supervivientes.

"Estoy harta", clama la mallorquina al verse superada por el hambre tras quedar nuevamente descartada en la recompensa del domingo. "Aquí no puedes estar", le indica un miembro del equipo mientras ella echa a correr. "¿Qué has robado?", le pregunta el inspector, a lo que Claudia responde que "nada" mientras sujeta dicho recipiente.

Todo esto supondrá esa apertura extraordinaria de la Palapa, donde se abordarán los hechos, se revelarán las identidades de los responsables de tales acciones, se enseñará íntegramente la secuencia de Claudia Chacón sobrepasando todos los límites en su robo a la organización y se anunciarán las graves consecuencias que todo ello acarreará.