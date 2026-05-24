'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet) y su reencuentro con Marta (Marta Belmonte), la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo en jaque el futuro de Perfumerías De La Reina tras anunciar el traslado de la producción a Marruecos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo a continuación:

Avance del capítulo 567 de 'Sueños de libertad' del lunes 18 de mayo

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz piensa en un plan para conseguir el dinero que quiere Álvaro y más después de saber que él está dispuesto a todo con tal de conseguirlo y se le ocurre robar las joyas de Begoña pues descarta pedírselo a Gabriel.

La actitud extraña de Fina sorprende tanto a Marta como a Digna pero ella trata de tranquilizarlas haciendo ver que todo está bien. Mientras, la fotógrafa se reencuentra con Tasio y no duda en reprenderle por lo que le hizo a Carmen. Por su parte, Tasio visita a Claudia en su primer día como encargada de la tienda con la intención de que le diga donde está su mujer pero ella se niega a responderle.

Nieves decide quedarse finalmente en Toledo para evitar levantar sospechas en don Agustín y su familia celebra su decisión a la vez que Miguel cancela su mudanza al piso del dispensario. Mientras, en la cantina Mabel trata con desdén y frialdad a Salva tras saber que estuvo en la cárcel y él paga con ella su frustración por la ausencia de clientes ante los rumores de que pudo haber sido socio de Gorito en el robo de los camiones.

Valentina comparte con Claudia sus avances con Andrés después de haber conocido a Julia. Tras descubrir que Tasio fue infiel a Carmen con Paula, Valentina discute con Andrés al atacar a su hermanastro mientras él no duda en ponerse de parte de Tasio.

Tras sufrir un fuerte dolor de cabeza, Fina acude al dispensario y allí Miguel llega a la conclusión de que no se ha curado de la brucelosis que sufrió cuando estaba en Argentina y parece que la enfermedad puede ser peligrosa. Finalmente, Pablo oye hablar del pasado delictivo de Salva y decide llamar a la guardia civil para confirmarlo.

Avance del capítulo 568 de 'Sueños de libertad' del martes 19 de mayo

Nieves en 'Sueños de libertad'

Álvaro no está convencido del robo de las joyas de Begoña aunque accede a ello si a cambio Beatriz le promete que se marchará con él. Tras tener un pequeño enfrentamiento parece que ella accederá si lleva a cabo el robo. Después, Beatriz no dudará en mostrar a su amante cómo proceder para que el plan sea un éxito.

Damián aconseja a Tasio para que no vaya a buscar a Carmen a casa de su madre para evitar suspicacias. Paralelamente, el De La Reina se reúne en la Industrial con Federico Vidal, que resulta ser el hermano de Eduardo. Así, el chófer se reencuentra con su pasado y muestra que hay muchas rencillas entre ellos.

Don Agustín visita a Pablo Salazar con la intención de hablar con él sobre Nieves y se queda en shock al descubrir que la mujer finalmente no se ha marchado a Tarragona. Por su parte, Mabel le cuenta a su hermano el pasado delictivo de Salva y el médico no duda en apoyar al cantinero tras escuchar su historia. Y finalmente, Mabel accede a retomar su relación con Salva.

Damián acude a la fábrica para mostrar su apoyo a los trabajadores ante el cierre de la empresa. Allí se encuentra con Pablo, que se muestra muy esquivo y hostil con él, provocando que Gabriel empiece a sospechar de que ha sucedido algo entre su tío y el empresario, Tras ello, Gabriel trata de sonsacarle a Miguel el motivo del desencuentro entre ellos. Todo mientras los trabajadores empiezan a dimitir antes de ser despedidos.

Tras descubrir que Salva estuvo en la cárcel, Pablo advierte a Nieves y le cuenta toda la verdad sobre el novio de su hija. Finalmente, Digna le confiesa a Fina que recibió la llamada de Bianca y la fotógrafa trata de mentir a Marta asegurando que era una compañera de trabajo.

Avance del capítulo 569 de 'Sueños de libertad' del miércoles 20 de mayo

Beatriz, Begoña y Juanito en 'Sueños de libertad'

Nieves y Pablo hablan con Mabel para pedirle que se aleje de Salvador porque es alguien peligroso para ella. Pero ella deja claro que no está dispuesta a romper con el cantinero. Después, Pablo se encara con el cantinero y le exige que rompa su relación con su hija y paralelamente Nieves trata de convencer a su hija pero finalmente termina aceptando su relación.

Eduardo se confiesa con Begoña y le habla del reencuentro con su hermano y de todo lo que pasó con él y ella le anima a reconciliarse con él y retomar su relación. Mientras, Valentina también se desahoga con Cloe y le cuenta todas las inseguridades que le pesan en su relación con Andrés pues cree que no está preparada para seguir con su noviazgo. Tras ello, la dependienta vuelve a mostrarse esquiva con Andrés.

Tras ver que entre ellos hay un enfrentamiento, Gabriel decide utilizarlo para manipular a Salazar y no duda en hacerle creer que para su tío él es una persona de la que se puede prescindir en plena crisis de la fábrica para crear aún más malestar entre ellos.

Don Agustín acude a ver a Paula para ofrecerle trabajo pero la joven sospecha de las verdaderas intenciones del párroco. Y en la casa de los De La Reina, Fina se confiesa con Digna y le revela que Bianca era su gran amor en Argentina y que ahora duda si quedarse en Toledo con Marta o regresar a su vida en Buenos Aires donde puede ser libre.

Begoña complica el plan de robo al no querer salir a pasear con Beatriz, pero Álvaro decide seguir con él pese a que la mujer siga en la casa. Así, el hombre decide engañar a Miguel para que le proporcione un somnífero muy potente y después Beatriz se lo administra a su jefa en la bebida. Tras conseguir que Begoña se duerma, Álvaro entra en la casa y roba las joyas. Pero además secuestra al pequeño Juanito.

Avance del capítulo 570 de 'Sueños de libertad' del jueves 21 de mayo

Digna y Fina en 'Sueños de libertad'

Cuando Beatriz descubre que Álvaro ha sido capaz de secuestrar a Juanito. Y al verse completamente desesperada, la mujer coge la pistola y termina matando a su amante y trata de ocultar su cuerpo. Después vuelve a casa con Juanito para evitar levantar sospechas y aunque Begoña no se toma de buen agrado que se marchara de casa con el bebé sin permiso termina perdonándola.

Miguel Salazar llama a la casa de los De La Reina para comunicarle a Fina que ya tiene los resultados de las pruebas provocando que tenga que contarle a Marta lo de la enfermedad que sufrió cuando estaba en Argentina y cómo estuvo a punto de morir. Eso sí evita revelar que fue Bianca quién cuidó de ella. Después, Fina también le confiesa a Digna que fue ella quién mató a Santiago en defensa propia.

Don Agustín visita a Salazar para compartir con él sus sospechas sobre que Nieves ayudó a morir al padre de Luz y él no duda en defender a su mujer enfrentándose con el cura dejando claro que solo son calumnias. Por otro lado, Manuela se empieza a preocupar al creer que están esclavizando a Paula en su nuevo trabajo y paralelamente el delicado estado del ama de llaves alerta tanto a Paula como a Eduardo.

Precisamente, Eduardo habla con Damián para que provoque un nuevo encuentro con su hermano Federico. Por su parte, Tasio regresa muy frustrado de Sevilla tras no encontrar allí a Carmen.

Claudia comparte con Valentina los rumores sobre Salva y su amiga le anima a que hable con el cantinero y le explique toda la verdad. Y finalmente, Claudia da una entrevista al periódico sobre la empresa. Después, descubre que los rumores sobre el pasado en prisión de Salva eran reales. Tras ello, varios trabajadores amenazan al cantinero y terminan agrediendo a Mabel.

Avance del capítulo 571 de 'Sueños de libertad' del viernes 22 de mayo

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad'

Después de lo sucedido con Juanito, Beatriz aprovecha para crear aún más desconfianza entre Begoña y Gabriel para lograr que el distanciamiento del matrimonio se acreciente aún más después de sufrir una pesadilla con Álvaro tras haber acabado con su vida.

Miguel cura a Mabel de los golpes que recibió en la cabeza al tratar de defender a Salva. Y tras el incidente con los trabajadores y con el objetivo de proteger a su pareja, el cantinero toma una dolorosa decisión para evitar que la joven se vea afectada por su pasado aunque ella se niega a romper la relación.

Mientras, Nieves decide dar un paso al frente y le confiesa toda la verdad a Pablo sobre la muerte de Alberto provocando que la imagen que el empresario tiene de su mujer pueda cambiar. Por su parte, Miguel atiende a Manuela y llega a la conclusión de que está empezando a tener síntomas de menopausia.

Cloe le cuenta a Digna la llegada a España de Félix Cifuentes, el abogado de Brossard para poner en marcha el traslado de la fábrica a Marruecos y tras encontrarse con Fina no duda en desearle suerte en su nueva vida en Toledo. Por otro lado, Gabriel estalla contra Claudia por haber dado una entrevista al periódico y cuando trata de despedirla, Marta da la cara por ella.

En la tienda, Valentina muestra sus celos al hacer un desplante a Begoña delante de Andrés y tras ello, él le cuenta toda la verdad de su historia de amor con su cuñada y el infierno de su matrimonio con María. Y finalmente, Fina toma una determinación definitiva sobre sus planes de futuro y decide llamar a Bianca. ¿Elegirá quedarse con Marta en Toledo o regresará a Buenos Aires con su otro amor?