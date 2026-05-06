Sueños de Libertad', avance del capítulo 555 del jueves 7 de mayo: La agresión en el cara a cara de Salazar y Gabriel

'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el asesinato de Pelayo y la muerte de Rodrigo y ya calienta el regreso más esperado con el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) para muy pronto.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel convoca con urgencia a Pablo Salazar y Marta para informarles de que han robado los camiones que iban rumbo a Barcelona con los encargos más importantes de las Perfumerías. El robo pone la estabilidad financiera de la empresa completamente en jaque.

Al día siguiente, Carmen regresa a la casa familiar y se enfrenta con Tasio después de que no para de preguntarle por su paradero comido por los celos por su relación con David. Mientras, Pablo intenta ganarse el perdón de Nieves pero la desconfianza en ella sigue pesando tras descubrir que su infidelidad salió a la luz por el chantaje de Gabriel. Ni si quiera el regreso de Miguel logra poner estabilidad en la casa.

Mientras, Salva trata de normalizar su relación con Mabel en la cantina para evitar que haya problemas en el trabajo pero ella se muestra distante. Por su lado, Gabriel se muestra muy preocupado por el robo de los camiones y trata de investigar por su cuenta y no duda en ignorar a Beatriz cuando esta intenta volver a acercarse a él como la noche anterior antes de que les interrumpiera la llamada de la guardia civil.

Y en la fábrica tanto Marta como Cloe llegan a la conclusión de que el robo ha sido perpetrado desde dentro. Algo a que también creen Andrés y el propio Gabriel, que tienen un fuerte enfrentamiento por cómo gestionar esta crisis. Y los peores presagios se cumplen cuando los camiones aparecen completamente vacíos.

Álvaro y Gorito no dudan en celebrar el éxito del golpe. Por su lado, Nieves vuelve a desahogarse con Begoña y le pide consejo sobre su nueva decepción con Pablo y la enfermera no duda en acusar a Gabriel de ser una mala influencia. Finalmente, Salazar se enfrenta con Gabriel harto de sus manipulaciones y acaba dándole un puñetazo por entrometerse en su vida.

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el violento ataque, Valentina y Begoña llevaban a Andrés al dispensario para poder curarle de las heridas. Al ver la preocupación de la enfermera y su gran apoyo, Andrés no dudaba en mostrarse agradecido mientras Valentina le confesaba que se siente mal tras el trágico final de Rodrigo.

Gorito le confirmaba a Álvaro que ya tienen todo listo para el golpe y ultimaban todo para llevarlo a cabo esa misma noche mientras Beatriz se empezaba a preocupar por que su amante preparaba algo turbio. Finalmente, ambos conseguían sacar adelante el golpe tal y como la guardia civil informaba a Gabriel justo cuando él y Beatriz estaban besándose.

Precisamente, Gabriel sorprendía a todos al dar un giro al aceptar finalmente la propuesta de Salazar para sacar adelante los perfumes más vendidos. Pero como venganza, el abogado no dudaba en informar a Nieves de que fue él quién amenazó a su marido con contar lo de su infidelidad y que por eso acabó su relación con Marisol.

Cuando todo apuntaba a que Nieves iba a perdonar a su marido, la enfermera tomaba la decisión de no disculpar a Pablo y seguir separados. Por su parte, Cloe, que sigue enamorada de Marta, decidía ocultarle la información que le ha llegado sobre el paradero de Fina para evitar que pueda dar con ella.

Tasio se desahogaba con Salva en la cantina sobre la crisis de su matrimonio mientras Carmen hacía lo propio con sus compañeras y decidía no ir a dormir a casa de los De La Reina. Finalmente, al ver que su mujer no aparece, Tasio se dejaba llevar por sus sentimientos y terminaba haciendo el amor con Paula.