'Sueños de Libertad', avance del capítulo 554 del miércoles 6 de mayo: El giro de Gabriel y el paradero de Fina

'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el asesinato de Pelayo y ya calienta el regreso más esperado con el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) para muy pronto.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras el violento ataque, Valentina y Begoña llevan a Andrés al dispensario para poder curarle de las heridas. Al ver la preocupación de la enfermera y su gran apoyo, Andrés no duda en mostrarse agradecido mientras Valentina le confiesa que se siente mal tras el trágico final de Rodrigo.

Gorito le confirma a Álvaro que ya tienen todo listo para el golpe y ultiman todo para llevarlo a cabo esa misma noche mientras Beatriz se empieza a preocupar de que su amante prepara algo turbio. Finalmente, ambos consiguen sacar adelante el golpe tal y como la guardia civil informa a Gabriel justo cuando él y Beatriz están besándose.

Precisamente, Gabriel sorprende a todos al dar un giro al aceptar finalmente la propuesta de Salazar para sacar adelante los perfumes más vendidos. Pero como venganza, el abogado no duda en informar a Nieves de que fue él quién amenazó a su marido con contar lo de su infidelidad y que por eso acabó su relación con Marisol.

Cuando todo apuntaba a que Nieves iba a perdonar a su marido, la enfermera toma la decisión de no disculpar a Pablo y seguir separados. Por su parte, Cloe, que sigue enamorada de Marta, decide ocultarle la información que le ha llegado sobre el paradero de Fina para evitar que pueda dar con ella.

Tasio se desahoga con Salva en la cantina sobre la crisis de su matrimonio mientras Carmen hace lo propio con sus compañeras y decide no ir a dormir a casa de los De La Reina. Finalmente, al ver que su mujer no aparece, Tasio se deja llevar por sus sentimientos y termina haciendo el amor con Paula.

Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés decidía acoger a Valentina en su casa para tratar de protegerla de Rodrigo tras su violento altercado. Tanto Marta como Damián mostraban su empatía con la dependienta y le acogían con gran recibimiento para que se sienta cómoda.

Paula se desahogaba con Manuela sobre sus sentimientos por Tasio tras pedirle que por favor no haga más leña del árbol caído mientras Damián hablaba con su hijo para pedirle que mantenga las distancias con la doncella por el bien de su matrimonio. Pero la crisis se acrecentaba cuando Tasio ve a Carmen abrazándose con David.

En la cantina, Salva descubría que Gorito ha vuelto a meterse en líos y no dudaba en echarle de allí para evitar problemas. Por su parte, Gorito hablaba con Álvaro para decirle cómo pueden conseguir más dinero con el golpe y ambos acordaban implicarse en la operación pese a los grandes riesgos que corren.

Cloe intentaba retomar el contacto con Marta pero la De La Reina sigue a su rollo implicándose en buscar a Fina. Por su lado, Pablo hacía una propuesta para salvar los perfumes de los Merino aunque Gabriel la rechazaba de inmediato. Paralelamente, Nieves sigue dudando sobre si perdonar a su marido o no y Begoña le aconsejaba que deje pasar un tiempo para tomar una decisión definitiva. Y Eduardo compartía su insólito pasado con Manuela.

Finalmente, Rodrigo volvía a la colonia y se enfrentaba vilmente con Andrés. El enfrentamiento se le iba de las manos y Rodrigo se encaraba violentamente con él hasta el punto de estar al borde de acabar con su vida. Pero la Guardia Civil interviene a tiempo y termina disparando al ex de Valentina acabando con su vida y salvando la del De La Reina. Todo mientras Begoña corre muy preocupada por su vida.