Tras sufrir un parón el pasado viernes por ser el día del Trabajo, 'Sueños de libertad' regresaba este lunes a la parrilla de Antena 3 con un nuevo episodio. Mientras, la cadena de Atresmedia ya calienta el regreso de uno de los personajes más queridos con el esperado reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte).

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés decide acoger a Valentina en su casa para tratar de protegerla de Rodrigo tras su violento altercado. Tanto Marta como Damián muestran su empatía con la dependienta y le acogen con gran recibimiento para que se sienta cómoda.

Paula se desahoga con Manuela sobre sus sentimientos por Tasio tras pedirle que por favor no haga más leña del árbol caído mientras Damián habla con su hijo para pedirle que mantenga las distancias con la doncella por el bien de su matrimonio. Pero la crisis se acrecienta cuando Tasio ve a Carmen abrazándose con David.

En la cantina, Salva descubre que Gorito ha vuelto a meterse en líos y no duda en echarle de allí para evitar problemas. Por su parte, Gorito habla con Álvaro para decirle cómo pueden conseguir más dinero con el golpe y ambos acuerdan implicarse en la operación pese a los grandes riesgos que corren.

Cloe intenta retomar el contacto con Marta pero la De La Reina sigue a su rollo implicándose en buscar a Fina. Por su lado, Pablo hace una propuesta para salvar los perfumes de los Merino aunque Gabriel la rechaza de inmediato. Paralelamente, Nieves sigue dudando sobre si perdonar a su marido o no Y Begoña le aconseja que deje pasar un tiempo para tomar una decisión definitiva. Y Eduardo comparte su insólito pasado con Manuela.

Finalmente, Rodrigo vuelve a la colonia y se enfrenta vilmente con Andrés. El enfrentamiento se le va de las manos y Rodrigo se encara violentamente con él hasta el punto de estar al borde de acabar con su vida. Pero la Guardia Civil interviene a tiempo y termina disparando al ex de Valentina acabando con su vida y salvando la del De La Reina. Todo mientras Begoña corre muy preocupada por su vida.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen se desahogaba con Claudia ante sus sospechas sobre una posible relación entre Tasio y Paula. Por su parte, Miguel revelaba a Claudia que su hermana Mabel y Salva han roto y le anunciaba que se marcha unos días a Madrid. Precisamente, en la cantina, la ruptura entre Salva y Mabel empezaba a hacer estragos en el trabajo.

Por su parte, Paula hablaba con Tasio tras su conversación con Carmen y le revelaba su decisión de marcharse en cuanto tenga otro trabajo. Paralelamente, Tasio y Damián con la ayuda de Pablo trataban de frenar la decisión de Gabriel de paralizar la producción de los productos De La Reina. Después Tasio y Carmen discutían cuando él trata de defender a la doncella y la mujer decidía abandonar su habitación conyugal y se instalaba en la de invitados.

Álvaro se reunía con Gorito para enseñarle toda la información sobre las rutas de los camiones pero tras descubrir los beneficios que recibiría por parte del golpe rechazaba la oferta. Tras ello, Álvaro se reunía con Beatriz para tratar de desahogarse pero ella prefería mantener las distancias con él.

Marta daba el paso de escribir una carta a Fina pidiéndole perdón por no haberse dado cuenta de la amenaza de Pelayo pese a las dudas de si le llegará y recibirá respuesta. Después, Cloe trataba de apoyarla y recibía su negativa cuando intentaba besarla. Por otro lado, Pablo Salazar buscaba la ayuda de Mabel para preparar una cena sorpresa a su madre para conseguir reconciliarse con Nieves, pero ella no está preparada aún para perdonarle.

Después de enterarse de lo de Rodrigo, Andrés trataba de mostrarse protector con Valentina pero ella le pedía por favor que se mantenga al margen y no se enfrente a él porque puede ser peligroso. Sin embargo, Rodrigo volvía a presentarse en la tienda y acorralaba a su ex pareja pero Cloe intervenía y forcejeaba con él pidiendo ayuda y finalmente Valentina golpeaba a su ex hasta que el guardia de seguridad le persigue.