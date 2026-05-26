'Sueños de Libertad' atraviesa un momento crucial después del regreso de Fina (Alba Brunet), la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo en jaque el futuro de Perfumerías De La Reina tras anunciar el traslado de la producción a Marruecos así como la aparición de Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves y Pablo hablan con Mabel para pedirle que se aleje de Salvador porque es alguien peligroso para ella. Pero ella deja claro que no está dispuesta a romper con él. Después, Pablo se encara con el cantinero y le exige que rompa su relación con su hija y paralelamente Nieves trata de convencer a su hija pero finalmente termina aceptando su relación.

Eduardo se confiesa con Begoña y le habla del reencuentro con su hermano y de todo lo que pasó con él y ella le anima a reconciliarse con él y retomar su relación. Mientras, Valentina también se desahoga con Cloe y le cuenta todas las inseguridades que le pesan en su relación con Andrés pues cree que no está preparada para seguir con su noviazgo. Tras ello, la dependienta vuelve a mostrarse esquiva con Andrés.

Tras ver que entre ellos hay un enfrentamiento, Gabriel decide utilizarlo para manipular a Salazar y no duda en hacerle creer que para su tío él es una persona de la que se puede prescindir en plena crisis de la fábrica para crear aún más malestar entre ellos.

Don Agustín acude a ver a Paula para ofrecerle trabajo pero la joven sospecha de las verdaderas intenciones del párroco. Y en la casa de los De La Reina, Fina se confiesa con Digna y le revela que Bianca era su gran amor en Argentina y que ahora duda si quedarse en Toledo con Marta o regresar a su vida en Buenos Aires donde puede ser libre.

Begoña complica el plan de robo al no querer salir a pasear con Beatriz, pero Álvaro decide seguir con él pese a que la mujer siga en la casa. Así, el hombre decide engañar a Miguel para que le proporcione un somnífero muy potente y después Beatriz se lo administra a su jefa en la bebida. Tras conseguir que Begoña se duerma, Álvaro entra en la casa y roba las joyas. Pero además secuestra al pequeño Juanito.

Beatriz, Begoña y Juanito en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Álvaro no estaba convencido del robo de las joyas de Begoña aunque accedía a ello si a cambio Beatriz le promete que se marchará con él. Tras tener un pequeño enfrentamiento parece que ella accederá si lleva a cabo el robo. Después, Beatriz le mostraba a su amante cómo proceder para que el plan sea un éxito.

Damián aconsejaba a Tasio para que no vaya a buscar a Carmen a casa de su madre para evitar suspicacias. Paralelamente, el De La Reina se reunía en la Industrial con Federico Vidal, que resulta ser el hermano de Eduardo. Así, el chófer se reencontraba con su pasado y mostraba que hay muchas rencillas entre ellos.

Don Agustín visitaba a Pablo Salazar con la intención de hablar con él sobre Nieves y se quedaba en shock al descubrir que la mujer finalmente no se ha marchado a Tarragona. Por su parte, Mabel le contaba a su hermano el pasado delictivo de Salva y el médico apoyaba al cantinero tras escuchar su historia. Y finalmente, Mabel accedía a retomar su relación con Salva.

Damián acudía a la fábrica para mostrar su apoyo a los trabajadores ante el cierre de la empresa. Allí se encontraba con Pablo, que se muestra muy esquivo y hostil con él, provocando que Gabriel empiece a sospechar de que ha sucedido algo entre su tío y el empresario, Tras ello, Gabriel trataba de sonsacarle a Miguel el motivo del desencuentro entre ellos. Todo mientras los trabajadores empezaban a dimitir antes de ser despedidos.

Tras descubrir que Salva estuvo en la cárcel, Pablo advertía a Nieves y le contaba toda la verdad sobre el novio de su hija. Finalmente, Digna le confesaba a Fina que recibió la llamada de Bianca y la fotógrafa trataba de mentir a Marta asegurando que era una compañera de trabajo.