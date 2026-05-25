'Sueños de libertad' atraviesa un momento decisivo después del regreso de Fina (Alba Brunet), la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo en jaque el futuro de Perfumerías De La Reina tras anunciar el traslado de la producción a Marruecos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Álvaro no está convencido del robo de las joyas de Begoña aunque accede a ello si a cambio Beatriz le promete que se marchará con él. Tras tener un pequeño enfrentamiento parece que ella accederá si lleva a cabo el robo. Después, Beatriz le muestra a su amante cómo proceder para que el plan sea un éxito.

Damián aconseja a Tasio para que no vaya a buscar a Carmen a casa de su madre para evitar suspicacias. Paralelamente, el De La Reina se reúne en la Industrial con Federico Vidal, que resulta ser el hermano de Eduardo. Así, el chófer se reencuentra con su pasado y muestra que hay muchas rencillas entre ellos.

Don Agustín visita a Pablo Salazar con la intención de hablar con él sobre Nieves y se queda en shock al descubrir que la mujer finalmente no se ha marchado a Tarragona. Por su parte, Mabel le cuenta a su hermano el pasado delictivo de Salva y el médico apoya al cantinero tras escuchar su historia. Y finalmente, Mabel accede a retomar su relación con Salva.

Damián acude a la fábrica para mostrar su apoyo a los trabajadores ante el cierre de la empresa. Allí se encuentra con Pablo, que se muestra muy esquivo y hostil con él, provocando que Gabriel empiece a sospechar de que ha sucedido algo entre su tío y el empresario, Tras ello, Gabriel trata de sonsacarle a Miguel el motivo del desencuentro entre ellos. Todo mientras los trabajadores empiezan a dimitir antes de ser despedidos.

Tras descubrir que Salva estuvo en la cárcel, Pablo advierte a Nieves y le cuenta toda la verdad sobre el novio de su hija. Finalmente, Digna le confiesa a Fina que recibió la llamada de Bianca y la fotógrafa trata de mentir a Marta asegurando que era una compañera de trabajo.

Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz pensaba en un plan para conseguir el dinero que quiere Álvaro y más después de saber que él está dispuesto a todo con tal de conseguirlo y se le ocurría robar las joyas de Begoña pues descartaba pedírselo a Gabriel.

La actitud extraña de Fina sorprendía tanto a Marta como a Digna pero ella trataba de tranquilizarlas haciendo ver que todo está bien. Mientras, la fotógrafa se reencontraba con Tasio y no dudaba en reprenderle por lo que le hizo a Carmen. Por su parte, Tasio visitaba a Claudia en su primer día como encargada de la tienda con la intención de que le dijera donde está su mujer pero ella se negaba a responderle.

Nieves decidía quedarse finalmente en Toledo para evitar levantar sospechas en don Agustín y su familia celebraba su decisión a la vez que Miguel cancelaba su mudanza al piso del dispensario. Mientras, en la cantina Mabel trataba con desdén y frialdad a Salva tras saber que estuvo en la cárcel y él pagaba con ella su frustración por la ausencia de clientes ante los rumores de que pudo haber sido socio de Gorito en el robo de los camiones.

Valentina compartía con Claudia sus avances con Andrés después de haber conocido a Julia. Tras descubrir que Tasio fue infiel a Carmen con Paula, Valentina discutía con Andrés al atacar a su hermanastro mientras él no dudaba en ponerse de parte de Tasio.

Tras sufrir un fuerte dolor de cabeza, Fina acudía al dispensario y allí Miguel llegaba a la conclusión de que no se ha curado de la brucelosis que sufrió cuando estaba en Argentina y parece que la enfermedad puede ser peligrosa. Finalmente, Pablo oía hablar del pasado delictivo de Salva y decidía llamar a la guardia civil para confirmarlo.