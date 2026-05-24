RTVE cancela completamente 'La película de la semana' en La 1 y esta es la oferta que le releva en la programación

La 1 de RTVE cancela en su plenitud 'La película de la semana' por segunda semana consecutiva. El clásico contenedor de cine de la noche dominical volverá a quedarse fuera de la programación de la cadena pública ante la nueva estrategia diseñada por sus directivos.

Una estrategia que pasa por ofrecer los dos últimos capítulos de la serie 'Barrio Esperanza' este 24 de mayo. La comedia social regresa al prime time en el que fue lanzada debido a su tendencia negativa en audiencias en la noche del miércoles y a las fuertes críticas del público, que veía inviable que su emisión tuviera lugar más tarde de las 23:00 horas al tratarse además de una ficción familiar.

Así, RTVE enmienda la plana, recula y devuelve 'Barrio Esperanza' al domingo para su desenlace. Con este nuevo movimiento, La 1 persigue dos objetivos. Por un lado, despedir la serie precipitadamente ante su desmoronamiento en audiencias, ventilándose los dos episodios pendientes de emisión de golpe. Y por otro, 'satisfacer' de alguna manera las peticiones de la gente, que reclamaba insistentemente que la emisión regresará a la noche dominical.

La maniobra llega cuando ya es demasiado tarde y debido, no tanto a la presión de los seguidores, sino más bien a los resultados de audiencia, que han entrado en barrena. La tendencia ha sido muy negativa, con una sangría irrefrenable semana tras semana. El sexto capítulo, ofrecido el pasado miércoles 13 de mayo, se desplomó a un duro 7,7% de cuota de pantalla y tan solo congregó a 665.000 televidentes. Cifra que contrasta con los más de 1,6 millones alcanzados el día del estreno.

Hasta ahora, la dirección de TVE, impasible, había mirado para otro lado y no había reconocido su error. Sin embargo, esos insostenibles datos han sido el detonante de un giro de tuerca que se traduce en dar marcha atrás y lanzar los dos últimos capítulos de 'Barrio Esperanza' este domingo a partir de las 22:00 horas; ocupando en su totalidad el espacio de 'La película de la semana', que, en consecuencia, desaparece de la parrilla como ya ocurrió la semana anterior con motivo de los especiales informativos sobre las elecciones andaluzas.

Así queda la programación nocturna de La 1 de RTVE este domingo: