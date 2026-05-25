RTVE avisa del cambio de programación con 'Malas Lenguas' ampliando su horario de emisión esta semana en La 2

TVE ha sorprendido este lunes al incluir tanto en La 1 como en La 2 una advermosca, el aviso sobreimpresionado sobre la programación que emiten las cadenas a una hora determinada, anunciando un nuevo horario para la versión nocturna de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora.

Así, tal y como ha empezado a anunciar en una publimosca que ha incluido TVE en sus canales, 'Malas Lenguas Noche' adelanta su horario de emisión el próximo sábado 30 de mayo. Tal y como ha verificado El Televisero, el programa arrancará a las 21:25 horas en La 2 para anticiparse a su gran rival, 'La Sexta Xplica', que suele comenzar sobre las 21:45 horas.

De este modo, La 2 busca conquistar a los espectadores en su batalla por la audiencia de la noche de los sábados en plena pugna con La Sexta. Un duelo que de momento gana el programa de José Yélamo frente al de Jesús Cintora en sus cinco competiciones hasta la fecha.

De hecho, este pasado sábado 'La Sexta Xplica' subió en La Sexta a un 6,9% de cuota de pantalla y 510.000 espectadores frente al 4,4% de share medio y 320.000 seguidores que marcó 'Malas Lenguas Noche' en La 2 este sábado con toda la polémica en torno al caso de José Luis Rodríguez Zapatero en el foco.

'Malas Lenguas Noche' se amplía en La 2 de TVE para anticiparse a 'La Sexta Xplica' en la parrilla de los sábados

Cabe recordar que hace dos semanas, 'Malas Lenguas Noche' ya vio alterado su horario al comenzar en torno a las 23:15 horas tras la emisión de la final de la Copa de la Reina en la noche de La 2. Este sábado, el programa recuperaba su horario habitual. Un horario que ahora hará que el espacio producido por Big Bang Media amplíe notablemente su duración en el prime time.

Con este cambio, La 2 sustituye la emisión de una reposición de 'Como nos reímos' adelantando el horario de Jesús Cintora tratando de anticiparse a su competencia para evitar fuga de audiencia.